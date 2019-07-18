جريمة

تفاصيل جديدة عن غرق زوجة إبراهيم سعدة بالساحل الشمالي

تحرير:محمد العمدة ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٦ م
زوجة إبراهيم سعدة برفقة زوجها وابنتها
زوجة إبراهيم سعدة برفقة زوجها وابنتها
في تفاصيل جديدة عن واقعة غرق زوجة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة في أثناء السباحة بالساحل الشمالي، أعلنت مديرية الصحة في مطروح، دخول نادين روبن بولي (65 سنة- سويسرية الجنسية)، مستشفى الضبعة المركزي، مساء الخميس، جثة هامدة، أثر غرقها في قرية خليج غزالة بفندق ريكسوس في الساحل الشمالي شرق مدينة مرسى مطروح. وقالت مديرية الصحة، إنه تم التحفظ على الجثة في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم. وكانت زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، تسبح في أحد الشواطئ بالساحل الشمالي، إلا أنها تعرّضت إلى الغرق.
وفشلت كل محاولات إنقاذها، ولفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها إلى المستشفى. وسيتم نقل الجثمان إلى القاهرة، بعد استخراج تصريح الدفن من النيابة العامة بمطروح، والانتهاء من معاينة التقرير الطبي لبيان سبب الوفاة. وتوفي زوجها إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير أخبار اليوم الأسبق، في 12 ديسمبر الماضي،
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سائق شبرا القتيل

عايزة صباعه تذكار.. مشاهد من ذبح «الشيخ علي» بشبرا

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وفاة-زوجة-الكاتب-الصحفي-إبراهيم-سعدة

وفاة زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة غرقا بالساحل الشمالي

لقيت زوجة الكاتب الصحفي، إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة الأخبار الأسبق، مصرعها غرقًا في أثناء السباحة على شاطئ إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي. وكانت "نادين"، وهي سويسريّة الأصل وفي العقد السابع من عمرها، تسبح في أحد الشواطئ، إلا أنها تعرّضت إلى الغرق، وفشلت كل محاولات إنقاذها، ولفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها إلى المستشفى. وولد إبراهيم سعده في 3 نوفمبر سنة 1937 في مدينة بورسعيد وتوفي 12 ديسمبر 2018 في القاهرة بعد معاناة طويلة مع المرض.
الانتحار شنقا - أرشيفية

انتحار طالب أزهري وبخه والده لعدم دخول الامتحانات

أقدم طالب ثانوية أزهرية، مقيم في قرية الغنامين التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، على الانتحار شنقًا بغرفة منزله، بسبب توبيخ والده وتوعده له بالعقاب، عند عودته من السفر بإحدى الدول العربية، بعد أن تبين له عدم دخوله الامتحانات. تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بورود بلاغ من مأمور مركز سيدي سالم، يفيد بوصول إشارة من شرطة النجدة، بانتحار الطالب "ا. ك. ا - 18 عامًا" مقيم بقرية الغنامين التابعة لذات المركز.
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تحقيق عاجل في مصرع طفلة داخل حمام سباحة ببني سويف

فتحت مديرية الشباب والرياضة في محافظة بنى سويف، اليوم الخميس، تحقيقًا عاجلًا عقب غرق طفلة داخل حمام سباحة مركز شباب الواسطى شمال المحافظة، وعلى الفور انتقل أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة وإدارة الشؤون القانونية بالمديرية، إلى مركز شباب الواسطي للوقوف على ملابسات الواقعة والتحقيق مع المسؤولين. وكانت طفلة لقيت مصرعها، اليوم، غرقًا في مياه حمام السباحة بمركز شباب الواسطى، شمال بني سويف وتم نقلها لمشرحة مستشفى الواسطى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.
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وفاة-زوجة-الكاتب-الصحفي-إبراهيم-سعدة

وفاة زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة غرقا بالساحل الشمالي

لقيت زوجة الكاتب الصحفي، إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة الأخبار الأسبق، مصرعها غرقًا في أثناء السباحة على شاطئ إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي. وكانت "نادين"، وهي سويسريّة الأصل وفي العقد السابع من عمرها، تسبح في أحد الشواطئ، إلا أنها تعرّضت إلى الغرق، وفشلت كل محاولات إنقاذها، ولفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها إلى المستشفى. وولد إبراهيم سعده في 3 نوفمبر سنة 1937 في مدينة بورسعيد وتوفي 12 ديسمبر 2018 في القاهرة بعد معاناة طويلة مع المرض.
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