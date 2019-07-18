تفاصيل جديدة عن غرق زوجة إبراهيم سعدة بالساحل الشمالي

تحرير:محمد العمدة ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٦ م

زوجة إبراهيم سعدة برفقة زوجها وابنتها

في تفاصيل جديدة عن واقعة غرق زوجة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة في أثناء السباحة بالساحل الشمالي، أعلنت مديرية الصحة في مطروح، دخول نادين روبن بولي (65 سنة- سويسرية الجنسية)، مستشفى الضبعة المركزي، مساء الخميس، جثة هامدة، أثر غرقها في قرية خليج غزالة بفندق ريكسوس في الساحل الشمالي شرق مدينة مرسى مطروح. وقالت مديرية الصحة، إنه تم التحفظ على الجثة في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم. وكانت زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، تسبح في أحد الشواطئ بالساحل الشمالي، إلا أنها تعرّضت إلى الغرق.

وفشلت كل محاولات إنقاذها، ولفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها إلى المستشفى. وسيتم نقل الجثمان إلى القاهرة، بعد استخراج تصريح الدفن من النيابة العامة بمطروح، والانتهاء من معاينة التقرير الطبي لبيان سبب الوفاة. وتوفي زوجها إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير أخبار اليوم الأسبق، في 12 ديسمبر الماضي،