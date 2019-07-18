أحمد عيد عبدالملك يتولى تدريب هذا الفريق

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٧ م

احمد عيد عبدالملك

أتم هاني سعيد رئيس مجلس إدارة نادي جولدي، الاتفاق مع أحمد عيد عبدالملك لاعب الجونة والزمالك السابق، على تولي الأخير مهمة تدريب فريق جولدي، أحد أندية الدرجة الثالثة، خلال الموسم المقبل، كما يتولى عبدالسلام نجاح لاعب حرس الحدود والمصري السابق منصب المدرب العام، جاء ذلك خلال الجلسة التي جمعت رئيس جولدي مع عبدالملك ونجاح، اليوم الخميس، لتكون هذه أول تجربة تدريبية للثنائي بعد اعتزالهما كرة القدم، حيث أعلن أحمد عيد اعتزاله كرة القدم منذ أسابيع قليلة عقب انتهاء تعاقده مع نادي الجونة.

ويأتي تعيين عبدالملك في منصب المدير الفني لجولدي بعد قبول اعتذار وليد صلاح عبداللطيف المدير الفني السابق للفريق، بعد توليه رئاسة قطاع الناشئين بنادي الزمالك. وجولدي هو أحد الأندية المصرية التي تأسست عام 1994 تحت اسم المعادن قبل أن يتم تغيير اسمه إلى جولدي واستطاع الصعود للدوري الممتاز موسم 1999- 2000