رياضة

أحمد عيد عبدالملك يتولى تدريب هذا الفريق

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٧ م
احمد عيد عبدالملك
احمد عيد عبدالملك
أتم هاني سعيد رئيس مجلس إدارة نادي جولدي، الاتفاق مع أحمد عيد عبدالملك لاعب الجونة والزمالك السابق، على تولي الأخير مهمة تدريب فريق جولدي، أحد أندية الدرجة الثالثة، خلال الموسم المقبل، كما يتولى عبدالسلام نجاح لاعب حرس الحدود والمصري السابق منصب المدرب العام، جاء ذلك خلال الجلسة التي جمعت رئيس جولدي مع عبدالملك ونجاح، اليوم الخميس، لتكون هذه أول تجربة تدريبية للثنائي بعد اعتزالهما كرة القدم، حيث أعلن أحمد عيد اعتزاله كرة القدم منذ أسابيع قليلة عقب انتهاء تعاقده مع نادي الجونة.
ويأتي تعيين عبدالملك في منصب المدير الفني لجولدي بعد قبول اعتذار وليد صلاح عبداللطيف المدير الفني السابق للفريق، بعد توليه رئاسة قطاع الناشئين بنادي الزمالك. وجولدي هو أحد الأندية المصرية التي تأسست عام 1994 تحت اسم المعادن قبل أن يتم تغيير اسمه إلى جولدي واستطاع الصعود للدوري الممتاز موسم 1999- 2000
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بعد تهديدات نقل مقر الكاف.. هاني أبوريدة يلعب بالنار

"الخمول الذي تعاني منه كرة القدم الموريتانية ليس قدرًا محتومًا حتى نستسلم له، لكنه مرض يحتاج إلى علاج"، بهذه الكلمات جاء تعليق أحمد ولد يحيى رئيس اتحاد الكرة الموريتاني على حال اللعبة في بلاده قبل سنوات ليست بالبعيدة، فقد كانت تعاني من ضعف الإمكانيات وتم تطويع هذه الإمكانيات وتطويرها بعد تخطيط محكم، لتصبح الدولة صاحبة التطور الأبرز في الكرة الإفريقية، منتخب موريتانيا الذي ظهر بشكل مميز في مرحلة دور المجموعات في كان 2019 وتوقع له الكثيرون الصعود للدور الثاني، لم يتأهل وخطف منه المنتخب التونسي بطاقة التأهل بفارق نقطة واحدة.
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نهائي أمم إفريقيا.. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

تختتم غدًا الجمعة، منافسات بطولة الأمم الإفريقية 2019، بمواجهة قوية بين منتخبي الجزائر والسنغال في نهائي البطولة التي تستضيفها مصر على أرضها منذ 21 يونيو الماضي. ويقام اللقاء في تمام التاسعة مساءً، على «استاد القاهرة» الدولي بحضور الرئيس الجزائري، ومن المتوقع حضور جماهيري كبير. ووصل المنتخب الجزائري إلى المباراة النهائية بعد أن انتصر على نيجيريا في مباراة نصف النهائي بهدفين لهدف، ليواجه نظيره السنغالي الذي تغلب على المنتخب التونسي في مباراة نصف النهائي بهدف نظيف.
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الأهلي: لا صوت يعلو فوق صوت التتويج بالدوري

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن هناك تركيزا كبيرا واهتماما بالغا باستعدادات الفريق لمباراتي المقاولون العرب والزمالك، في ختام مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2018- 2019، واصفا المباراتين بالصعبة والقوية، ويستعد الأهلي لخوض مباراة ودية جديدة أمام البلاستيك في السادسة مساء غدٍ الجمعة؛ استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك وعاد الأهلي من معسكر إسبانيا يوم الثلاثاء الماضي، حيث خاض خلاله ثلاث مباريات ودية.
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ساسي يشارك في تدريبات الزمالك استعدادًا للجونة

شارك التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، في مران الفريق بشكل طبيعي حيث أدى اللاعب تدريبات بدنية في اليوم الأول له بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا 2019. ووفقا لما أعلنه الموقع الرسمي لنادي الزمالك فإن ساسي رفض الحصول على راحة وأصر على المشاركة في التدريبات الجماعية من أجل الاستعداد للمواجهات المهمة المقبلة للفريق بالدوري بداية من مباراة الجونة، حيث يستعد أبناء ميت عقبة لمواجهة فريق الجونة على ملعبه يوم الأحد المقبل في الدوري الممتاز.
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تغيير لائحة الانتخابات والمدرب القادم.. الثعلب يتحدث

يرى حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل، أن الدوري وجدول المسابقة جعلا الجميع متحفزا للهجوم على اتحاد الكرة، ما أدى إلى حالة شحن كبير، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته التليفزيونية. وواصل الثعلب: "لا بد من إبعاد النواحي الانتخابية عن الإدارة، ما دامت الجمعية العمومية كبيرة وصوت الأهلي والزمالك مثل أي مركز شباب، لذا من ينجح ليس شرطا أن يكون دائما الأصلح بل الشخص المحبوب واللذيذ ومن يحبه الناس أكثر، هناك أسماء عديدة ترددت لرئاسة اتحاد الكرة، ولكن لن يحصل بعضهم إلا على 5 أو 6 أصوات وسيسقط سقوطا ذريعا لأنه ليس له علاقات أو قاعدة انتخابية".
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علي معلول يكشف سبب إخفاق الفراعنة في كان 2019

أشاد التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي بمعسكر الفريق المُقام في إليكانتي الإسبانية، وقال معلول في تصريحات تليفزيونية: "معسكر الأهلي بإسبانيا ممتاز من فندق، وملاعب تدريب، والطقس قريب من مصر، ومعسكر يليق بالنادي الأهلي، ونركز في مواجهة المقاولون العرب، وهدفنا حصد النقاط الثلاث؛ لمواصلة الضغط على الزمالك قبل اللقاء المرتقب في نهاية الدوري، ووصلنا لنهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين وفي الموسم الثالث خرجنا من صن داونز، وسننافس في الموسم المقبل لحصد اللقب".
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حمدي النقاز: بالدم والروح الدوري مش هيروح

كتب حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «بالدم بالروح الدوري مش هيروح»، في رسالة منه بإصرار اللاعبين على حسم لقب الدوري العام. واستأنف الزمالك تدريباته على ملعب النادي بعد الحصول على راحة عقب العودة من قبرص، السبت الماضي، وبدأ المران بجلسة بين الجهاز الفني بقيادة خالد جلال، المدير الفني للفريق واللاعبين، أكد خلالها أهمية التركيز في مباراة الجونة المقبلة، لأنها ستكون مفتاح الفوز بالدوري الممتاز، وأن الفوز سيجعل الفريق في حالة تركيز أكبر في المباراتين المقبلتين بعد مواجهة الجونة.
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