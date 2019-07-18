رياضة

القيعي: الأهلي خلص صفقاته.. ولن أرد على هذا الشخص

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣١ م
عدلي القيعي
عدلي القيعي
قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، إن العمل في ملف الصفقات الجديدة يسير بمفهوم يعتمد على خبرات ورؤى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، ومجهودات لجنة التسويق. وأوضح القيعي، خلال حلقة الخميس، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن ناديه اعتمد في الموسم الماضي على إبرام عدد من الصفقات بهدف إصلاحي، بينما يكمل عمله في هذا الصيف وفقا لاحتياجاته، معلقًا: «الاعتماد على ضم أسماء كبيرة دون رؤية محددة يضر الفريق أكثر من إفادته».
وتابع: «البعض يتهمنا بالبطء في إنهاء الصفقات الجديدة، لكن إحنا خلصنا من بدري، وبنستكمل عملنا حاليًا وفقًا لرؤى وطلبات الجهاز الفني، ولن أرد على من هو مشغول بي ويذكر اسم الأهلي في كل صفقة ينجح في ضمها». واستمر في حديثه: «كيف نتعاقد مع كل اللاعبين المتاحين دفعة واحدة، لأننا سنضطر للتضحية
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تشييع جنازة شقيق التوأمين من مسجد المراغى (صور)

شيعت جنازة الراحل محمد حسن، شقيق التوأمين حسام وإبراهيم حسن، مدرب ومدير الكرة بسموحة، اليوم الجمعة، فى مسجد المراغى بحلوان، علمًا بأن العزاء سيقام غدا السبت، فى حلوان بشارع محمد سيد أحمد بتقاطع شارع عبد الله. وتوفي شقيق التوأمين بعد صراع طويل مع المرض، إذ دخل في غيبوبة تامة منذ أسبوع وتم نقله إلى المستشفى وبعدها فارق الحياة، وكان للراحل محمد دور كبير في حياة "التوأمين" وكان بمنزلة الأب الروحي لهما، وأول من شجعهما وساندهما في مشوارهما الكروي منذ الطفولة. وتنعي أسرة «التحرير» الفقيد داعيةً الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
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في الأهلي.. رمضان جاهز للمقاولون وتحسن حالة نيدفيد

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية رمضان صبحي لمواجهة المقاولون المقبلة، بعد تعافيه تماما من آلام العضلة الضامة التي كان يعاني منها خلال الأيام الماضية. وقال الجهاز الفني إن اللاعب شفي تماما من الإصابة وأصبح جاهزا للمشاركة وضمن الحسابات الفنية للمباراة، وأوضح أن اللاعب شارك بقوة في تدريبات الفريق الجماعية أمس الخميس، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المحدد لها مساء الأربعاء القادم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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أنطونيو كونتى محبط بسبب روميرو لوكاكو

كشف أنطونيو كونتى، المدير الفنى لفريق إنتر ميلان الإيطالي، عن رغبته فى ضم البلجيكي روميرو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، لصفوف الفريق الإيطالي خلال الانتقالات الصيفية الحالية. وقال كونتى عن انتقال المهاجم البلجيكى: "أشعر بالإحباط لعدم إتمام صفقة لوكاكو حتى الآن. لوكاكو لاعب فى صفوف اليونايتد حاليا وهذه هى الحقيقة". وأضاف مدرب إنتر: "لوكاكو لاعب جيد، أحب طريقته فى اللعب، حاولت من قبل في أثناء وجودى مديرا فنيا لتشيلسى ضمه لصفوف البلوز، وأعتقد أنه من أهم اللاعبين الذين سيحققون تقدما للإنتر، وسنرى ماذا سيحدث فى الأيام المقبلة".
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رسالة لاسارتي لديانج وتأهيل ثنائي الأهلي المصاب

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش بمقر النادي الجزيرة، بعد العودة من معسكر إسبانيا، وبدأ المران بعقد مارتن لاسارتي المدير الفني بالنادي الأهلي جلسة فنية مع اللاعبين للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة القادمة. ويخوض الأهلي مباراة ودية جديدة في السادسة مساء غد الجمعة أمام البلاستيك، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز والمحدد إقامتها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
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المقاولون يكشف سر فشل انتقال طاهر للأهلي

كشف محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن طاهر محمد طاهر نجم الذئاب، جدد تعاقده مع النادي لمدة 3 مواسم أخرى، خلال الساعات الماضية. وأوضح عادل في تصريحاته بحلقة الإثنين، من برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: «كان متبقي لطاهر موسم له في تعاقده، هو حريص على الاستمرار معنا، وأمر طبيعي أن يجدد تعاقده مع ناديه، وكان هناك اتفاق مبدئي مع الأهلي لانتقال اللاعب، وبالفعل عقدت جلسة مع مندوبي النادي الأحمر، لكن شركة التسويق المتعاقد معها اللاعب وضعت بعض الشروط، التي رفضها مسؤولو الأهلي، ومن ثم توقفت المفاوضات».
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ثلاثة طلبات للأهلي في خطاب للجبلاية... تعرف عليها

أرسلت إدارة النادي، ظهر اليوم، خطابا لاتحاد كرة القدم للاضطلاع بمسئولياته تجاه العديد من الأمور الخاصة بمشاركات الأندية المصرية في البطولات الإفريقية، لموسم 2019/ 2020.. جاء خطاب الأهلي لأنه حذّر كثيرا في وقت سابق، لضرورة تدارك الموقف، وإنهاء مسابقة الدوري الممتاز قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية الحالية، حتى لا تقع الأندية المصرية المشاركة فى البطولات الإفريقية في مأزقٍ، وتتمكن من قيد لاعبيها إفريقيا في الفترات القانونية المحددة من (كاف) دون غرامة، ويتم السماح لجميع اللاعبين المقيدين بالمشاركات في البطولات الإفريقية بدءًا من الأدوار الأولى.
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الشحات: أسمع أرقاما غريبة في صفقتي وهذا وعدي للجمهور

أكد حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، على أهمية معسكر الفريق الحالي في إسبانيا، خاصة أن الجميع داخل الفريق من جهاز فني ولاعبين كانوا في حاجة إليه. وأضاف الشحات، خلال تصريحاته لقناة الأهلي، أن جميع اللاعبين يركزون بشدة خلال المعسكر لتحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة، مشيرًا إلى أن جمهور النادي الأحمر سانده بقوة في الفترة الماضية لاستعادة مستواه المعهود، وأنه يعده بعودته وجميع اللاعبين بمستوى أفضل من السابق. وأوضح أن هناك حالة من التركيز والرغبة الكبير لدى الجميع داخل المعسكر لحسم بطولة الدوري، وإسعاد الجماهير كتعويض عن ضياع لقب دوري أبطال إفريقيا.
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