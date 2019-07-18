القيعي: الأهلي خلص صفقاته.. ولن أرد على هذا الشخص

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣١ م

عدلي القيعي

قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، إن العمل في ملف الصفقات الجديدة يسير بمفهوم يعتمد على خبرات ورؤى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، ومجهودات لجنة التسويق. وأوضح القيعي، خلال حلقة الخميس، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن ناديه اعتمد في الموسم الماضي على إبرام عدد من الصفقات بهدف إصلاحي، بينما يكمل عمله في هذا الصيف وفقا لاحتياجاته، معلقًا: «الاعتماد على ضم أسماء كبيرة دون رؤية محددة يضر الفريق أكثر من إفادته».

وتابع: «البعض يتهمنا بالبطء في إنهاء الصفقات الجديدة، لكن إحنا خلصنا من بدري، وبنستكمل عملنا حاليًا وفقًا لرؤى وطلبات الجهاز الفني، ولن أرد على من هو مشغول بي ويذكر اسم الأهلي في كل صفقة ينجح في ضمها». واستمر في حديثه: «كيف نتعاقد مع كل اللاعبين المتاحين دفعة واحدة، لأننا سنضطر للتضحية