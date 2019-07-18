مصر تمطر شباك الصين في كأس نيوم للكرة الشاطئية

تحرير:أحمد بركات ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٦ م

منتخب مصر لكرة الشاطئ

فاز منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة جمال محمد علي على نظيره الصيني بنتيجة 7/0، ضمن افتتاح الدورة الودية المقامة بالسعودية، ويشارك المنتخب الوطني في بطولة كأس نيوم التي تقام بالسعودية، التي بدأت منذ أمس إلى 20 يوليو الحالي. يقع المنتخب في المجموعة الثانية بالدورة والتي تضم مصر والسعودية والصين، بينما تضم المجموعة الاولى عمان والإمارات وإنجلترا، وتقام غدًا بقية المباريات حيث يواجه منتخب عمان مع نظيره إنجلترا، ويواجه المنتخب الوطني نظيره السعودي، ضمن منافسات المجموعة الأولى دورة نيوم السداسية الدولية.

وتقام يوم السبت 20 يوليو المباراة النهائية ومباراتي تحديد المراكز من الثالث إلى السادس. واحتل منتخب مصر للكرة الشاطئية المركز الخامس عالميًا لأول مرة في تاريخ اللعبة بالتصنيف الصادر من الاتحاد للدولى، كما تصدر منتخب مصر للكرة الشاطئية المركز الأول إفريقياً، وجاءت السنغال ثانياً، طبقا لتصنيف الاتحاد