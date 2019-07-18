رياضة

مصر تمطر شباك الصين في كأس نيوم للكرة الشاطئية

تحرير:أحمد بركات ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٦ م
منتخب مصر لكرة الشاطئ
منتخب مصر لكرة الشاطئ
فاز منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة جمال محمد علي على نظيره الصيني بنتيجة 7/0، ضمن افتتاح الدورة الودية المقامة بالسعودية، ويشارك المنتخب الوطني في بطولة كأس نيوم التي تقام بالسعودية، التي بدأت منذ أمس إلى 20 يوليو الحالي. يقع المنتخب في المجموعة الثانية بالدورة والتي تضم مصر والسعودية والصين، بينما تضم المجموعة الاولى عمان والإمارات وإنجلترا، وتقام غدًا بقية المباريات حيث يواجه منتخب عمان مع نظيره إنجلترا، ويواجه المنتخب الوطني نظيره السعودي، ضمن منافسات المجموعة الأولى دورة نيوم السداسية الدولية.
وتقام يوم السبت 20 يوليو المباراة النهائية ومباراتي تحديد المراكز من الثالث إلى السادس. واحتل منتخب مصر للكرة الشاطئية المركز الخامس عالميًا لأول مرة في تاريخ اللعبة بالتصنيف الصادر من الاتحاد للدولى، كما تصدر منتخب مصر للكرة الشاطئية المركز الأول إفريقياً، وجاءت السنغال ثانياً، طبقا لتصنيف الاتحاد
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تشييع جنازة شقيق التوأمين من مسجد المراغى (صور)

شيعت جنازة الراحل محمد حسن، شقيق التوأمين حسام وإبراهيم حسن، مدرب ومدير الكرة بسموحة، اليوم الجمعة، فى مسجد المراغى بحلوان، علمًا بأن العزاء سيقام غدا السبت، فى حلوان بشارع محمد سيد أحمد بتقاطع شارع عبد الله. وتوفي شقيق التوأمين بعد صراع طويل مع المرض، إذ دخل في غيبوبة تامة منذ أسبوع وتم نقله إلى المستشفى وبعدها فارق الحياة، وكان للراحل محمد دور كبير في حياة "التوأمين" وكان بمنزلة الأب الروحي لهما، وأول من شجعهما وساندهما في مشوارهما الكروي منذ الطفولة. وتنعي أسرة «التحرير» الفقيد داعيةً الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
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في الأهلي.. رمضان جاهز للمقاولون وتحسن حالة نيدفيد

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية رمضان صبحي لمواجهة المقاولون المقبلة، بعد تعافيه تماما من آلام العضلة الضامة التي كان يعاني منها خلال الأيام الماضية. وقال الجهاز الفني إن اللاعب شفي تماما من الإصابة وأصبح جاهزا للمشاركة وضمن الحسابات الفنية للمباراة، وأوضح أن اللاعب شارك بقوة في تدريبات الفريق الجماعية أمس الخميس، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المحدد لها مساء الأربعاء القادم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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أنطونيو كونتى محبط بسبب روميرو لوكاكو

كشف أنطونيو كونتى، المدير الفنى لفريق إنتر ميلان الإيطالي، عن رغبته فى ضم البلجيكي روميرو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، لصفوف الفريق الإيطالي خلال الانتقالات الصيفية الحالية. وقال كونتى عن انتقال المهاجم البلجيكى: "أشعر بالإحباط لعدم إتمام صفقة لوكاكو حتى الآن. لوكاكو لاعب فى صفوف اليونايتد حاليا وهذه هى الحقيقة". وأضاف مدرب إنتر: "لوكاكو لاعب جيد، أحب طريقته فى اللعب، حاولت من قبل في أثناء وجودى مديرا فنيا لتشيلسى ضمه لصفوف البلوز، وأعتقد أنه من أهم اللاعبين الذين سيحققون تقدما للإنتر، وسنرى ماذا سيحدث فى الأيام المقبلة".
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ماذا قال أجيري للاعبي المنتخب بعد استبعاد وردة؟

تحدث المكيسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، مع لاعبيه بعد استبعاد عمرو وردة من معسكر الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وعلمت «التحرير»، أن أجيري شدد على اللاعبين بضرورة التركيز في البطولة ونسيان ما حدث، وأن يتعامل اللاعبون على أن الأمر حافز لهم لتعويض النقص في صفوف المنتخب الوطني بعدما أصبح قوام المنتخب 22 لاعبًا منهم 3 حراس مرمى، وجاء ذلك بعدما استبعد اتحاد الكرة عمرو وردة، من المنتخب الوطني، نهائيًا، لأسباب أخلاقية، وذلك من خلال بيان رسمي أصدره الجبلاية اليوم الأربعاء.
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وردة لـ«التحرير»: الفيديو مفبرك ولا أعرف سر انتشاره

أكد عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، أن الفيديو المنتشر له على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، معربًا عن حزنه من قرار استبعاده، وتحدث وردة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أنه لا يعلم شيئا عن هذا الفيديو ولا يعلم سر انتشاره في الوقت الحالي، ومشددًا على أنه فيديو مفبرك، وجاء ذلك بعدما استبعد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، عمرو وردة، من المنتخب الوطني، نهائيا، لأسباب أخلاقية، وذلك من خلال بيان رسمي أصدره الجبلاية اليوم الأربعاء.
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أول رد فعل من عمرو وردة بعد استبعاده من المنتخب

علمت «التحرير»، أن عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، غادر معسكر المنتخب الوطني، فور صدور قرار استبعاده اليوم الأربعاء، وجاء ذلك بعدما أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة، من خلال بيان رسمي أصدره اليوم الأربعاء: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.. ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا».
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اتحاد الكرة يستبعد عمرو وردة من المنتخب مدى الحياة

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، من تمثيل المنتخب الوطني مدى الحياة، لأسباب انضباطية، وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة، من خلال بيان رسمي أصدره، اليوم الأربعاء: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المشرف العام على المنتخب الوطني، استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق. ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا».
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