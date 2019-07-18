مصر تمطر شباك الصين في كأس نيوم للكرة الشاطئية
تحرير:أحمد بركات
١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٦ م
منتخب مصر لكرة الشاطئ
فاز منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة جمال محمد علي على نظيره الصيني بنتيجة 7/0، ضمن افتتاح الدورة الودية المقامة بالسعودية، ويشارك المنتخب الوطني في بطولة كأس نيوم التي تقام بالسعودية، التي بدأت منذ أمس إلى 20 يوليو الحالي.
يقع المنتخب في المجموعة الثانية بالدورة والتي تضم مصر والسعودية والصين، بينما تضم المجموعة الاولى عمان والإمارات وإنجلترا، وتقام غدًا بقية المباريات حيث يواجه منتخب عمان مع نظيره إنجلترا، ويواجه المنتخب الوطني نظيره السعودي، ضمن منافسات المجموعة الأولى دورة نيوم السداسية الدولية.
وتقام يوم السبت 20 يوليو المباراة النهائية ومباراتي تحديد المراكز من الثالث إلى السادس.
واحتل منتخب مصر للكرة الشاطئية المركز الخامس عالميًا لأول مرة في تاريخ اللعبة بالتصنيف الصادر من الاتحاد للدولى، كما تصدر منتخب مصر للكرة الشاطئية المركز الأول إفريقياً، وجاءت السنغال ثانياً، طبقا لتصنيف الاتحاد
وتقام يوم السبت 20 يوليو المباراة النهائية ومباراتي تحديد المراكز من الثالث إلى السادس.
واحتل منتخب مصر للكرة الشاطئية المركز الخامس عالميًا لأول مرة في تاريخ اللعبة بالتصنيف الصادر من الاتحاد للدولى، كما تصدر منتخب مصر للكرة الشاطئية المركز الأول إفريقياً، وجاءت السنغال ثانياً، طبقا لتصنيف الاتحاد الدولى للعبة.
ونجح أحمد عبد الرازق المدير الفنى السابق لمنتخب الشاطئية فى احتلال المركز الثالث بأمم أفريقيا التى أقيمت في شرم الشيخ، إلى جانب الظهور بمستوى مميز فى أكثر من بطولة مؤخرا.
وتوج منتخب السنغال بلقب بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية التى أقيمت فى شرم الشيخ بمصر، بعد أن فاز على منتخب نيجيريا بستة أهداف مقابل هدف، فى المباراة النهائية التى أقيمت فى يناير الماضى وحصل منتخب مصر على المركز الثالث.