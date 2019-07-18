إيران تعلق على إسقاط طائراتها بـ«بوكسر الأمريكية»

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٧ م

وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف

قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، إنه ليس لديه أي علم بإسقاط طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز مساء الخميس، وذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية "دمرت" واحدة، بحسب "رويترز". وقال ظريف للصحفيين في الأمم المتحدة قبل اجتماع مع الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش "ليست لدينا أي معلومات عن فقد طائرة مسيرة اليوم". وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، أن سفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها على مسافة ألف ياردة في مضيق هرمز، بحسب "روسيا اليوم".

أما الحرس الثوري الإيراني، فأعلن هو الآخر، الخميس، إيقاف ناقلة نفط أجنبية تحمل مليون لتر وقود في مياه الخليج. وكشف أن توقيف الناقلة تم جنوب جزيرة لارك بالخليج وأكد أن الناقلة تقل 12 بحارا، كانوا ينقلون الوقود بشكل غير قانوني من قوارب إيرانية إلى سفينة أجنبية، في المياه الدولية. ولم يوضح بيان الحرس