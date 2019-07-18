سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

إيران تعلق على إسقاط طائراتها بـ«بوكسر الأمريكية»

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٧ م
وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف
وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف
قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، إنه ليس لديه أي علم بإسقاط طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز مساء الخميس، وذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية "دمرت" واحدة، بحسب "رويترز". وقال ظريف للصحفيين في الأمم المتحدة قبل اجتماع مع الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش "ليست لدينا أي معلومات عن فقد طائرة مسيرة اليوم". وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، أن سفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها على مسافة ألف ياردة في مضيق هرمز، بحسب "روسيا اليوم".
أما الحرس الثوري الإيراني، فأعلن هو الآخر، الخميس، إيقاف ناقلة نفط أجنبية تحمل مليون لتر وقود في مياه الخليج. وكشف أن توقيف الناقلة تم جنوب جزيرة لارك بالخليج وأكد أن الناقلة تقل 12 بحارا، كانوا ينقلون الوقود بشكل غير قانوني من قوارب إيرانية إلى سفينة أجنبية، في المياه الدولية. ولم يوضح بيان الحرس
اقرأ المزيد
السائحتين

الحكم بإعدام 3 مدانين بقتل سائحتين في المغرب

أصدرت محكمة مغربية، اليوم الخميس، الحكم بالإعدام على المتهمين الثلاثة الرئيسيين في مقتل سائحتين بالمغرب نهاية العام الماضي، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية". وكانت وجهت النيابة المغربية، تهما عقوبتها الإعدام بحق 15 معتقلا لتورطهم في قضية قتل السائحتين الإسكندنافيتين، واعترف الثلاثة بقتل يسبرسن والنرويجية مارين أولاند 28 عامًا، في 17 ديسمبر 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في جنوب المغرب، حيث كانتا تمضيان إجازة، وكانت هناك دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" لإعدام الجناة.
مناورات-بحرية للحرس-الثوري-الإيراني

إيران: احتجزنا ناقلة نفط متهمة بتهريب مليون لتر وقود

قال التليفزيون الرسمي الإيراني، إن قوات الحرس الثوري الإيراني احتجزت ناقلة نفط أجنبية في الخليج وعلى متنها 12 فردا. وأضافت وسائل إعلام حكومية أن السفينة متهمة بمحاولة تهريب مليون لتر من الوقود، وتم احتجازها في جزيرة لاراك، يوم الأحد الماضي. وأشارت إلى أنه لا توجد معلومات حتى الآن عن منشأ أو الوجهة النهائية لناقلة النفط، لكن الواقعة تأتي بعد سلسلة من الحوادث في الخليج أدت إلى زيادة التوترات بين طهران من جانب، وبريطانيا والولايات المتحدة من جانب آخر.
سهام-سرقيوه

ضربوها مع زوجها.. مسلحون يختطفون نائبة بالبرلمان الليبي

بعد مهاجمة منزلها في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، أمس الأربعاء، أقدم مسلحون على اختطاف سهام سرقيوه، نائبة بالبرلمان الليبي، بحسب "سبوتنيك". وكتب النائبة على صفحتها، غير الرسمية، على "فيسبوك"، قبل اختطافها: "مجموعة غوغائية أظن إنها تابعة لمليشيات 106 تهاجم منزلي وتقوم بحرقه وضرب زوجي". وتم اختطاف سرقيوه، بعد ساعات من عودتها من اجتماعات النواب في القاهرة، حسبما ذكرت بوابة"الوسط" الليبية، التي نقلت عن النائب بالبرلمان جبريل أوحيدة، قوله: "المعلومات التي توفرت حتى الآن، تفيد أنها اختطفت من بيتها، يوم الأربعاء، من قبل مجموعة مسلحة وملثمة مجهولة الهوية".
ملك-الاردن-وامير-قطر

لماذا أعاد الأردن العلاقات الدبلوماسية مع قطر؟

بعد قرابة عامين من تخفيض التمثيل الدبلوماسي على وقع الأزمة بين قطر ودول خليجية، أصدر الأردن قرارا يقضي بتعيين سفير للمملكة لدى قطر، كما وافقت الحكومة الأردنية في المقابل على قرار الدوحة بإعادة سفيرها أيضا. وصدر أمر ملكي بتعيين زيد اللوزي سفيرا فوق العادة للمملكة ومفوضا لها لدى قطر، كما وافقت الحكومة الأردنية على قرار الدوحة بترشيح الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفيرا فوق العادة ومفوضا لها في الأردن. القرار يأتي بعد أن خفض الأردن التمثيل الدبلوماسي مع قطر في يونيو 2017، وسحب سفيره من الدوحة إلى جانب سحب تراخيص مكاتب قناة "الجزيرة".
اقرأ المزيد من الأخبار
ترامب

ترامب: إيران لن تمتلك أبدًا سلاحا نوويا

في أول تعليق له على رفع إيران من مستوى تخصيب اليورانيوم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن طهران لن تحصل على السلاح النووي أبدًا، بحسب "العربية.نت". وأضاف الرئيس الأمريكي أن إيران تفعل "أمورا سيئة كثيرة"، مشددا على أنه من الأفضل لنظام طهران توخي الحذر. وأعلنت إيران استعدادها للتراجع عن إجراءات تخصيب اليورانيوم فى حال وفاء الدول الأوروبية الموقعة على اتفاق فيينا بالتزاماتها، وذلك بحسب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم".
الاتفاق-النووى

إيران تدق المسمار الأخير في نعش الاتفاق النووي

أعلنت إيران، اليوم الأحد، نيتها رفع زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى 5% بما يتجاوز الحد الذي ورد في اتفاقها النووي لعام 2015. حيث قال عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيراني، في مؤتمر صحفي: "سنبعث برسالة اليوم للاتحاد الأوروبي بأننا سنخفض التزاماتنا وهي خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاتفاق". ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن بهروز كمالوندي، المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، قوله: "نعلن رفع معدل تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.6% وإلى ما يصل لـ5%".
روحانى

رسميا.. إيران تعلن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم

أعلنت إيران، اليوم الأحد، أن مخزونها من اليورانيوم المخصب سيتجاوز، خلال ساعات، نسبة 3.6% التي يسمح بها الاتفاق النووي، وفق تأكيد مسئولين إيرانيين في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران، منذ قليل. وبذلك الإعلان، تكون إيران تجاوزت ما نص عليه اتفاقها النووي المتعثر، والمبرم عام 2015 مع القوى العالمية. ومن المقرر زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى 5% بما يتجاوز الحد الذي ورد في اتفاقها النووي، في خطوة تشير إلى تزايد التحدي لضغوط العقوبات الأمريكية.
حسن-روحانى

إيران: نبذل ما في وسعنا لتقليل آثار عقوبات أمريكا

قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية حسين علي أميري، إن بلاد عازمة على بذل كل الجهود للتقليل من آثار العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، موضحا أن فرض عقوبات على وزير الخارجية جواد ظريف، الشخص المسؤول عن العلاقات الدبلوماسية والسياسة الخارجية للبلاد، سيغلق طريق الدبلوماسية في العلاقات بين الدولتين، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "روسيا اليوم". وفي ذات السياق، صرح القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الخميس الماضي: "لا نسعى لصراع مسلح مع إيران، لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org