الاتحاد الموريتاني: مصر نظمت أفضل بطولة في التاريخ

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٧ ص

أمم إفريقيا

أكد أحمد ولد يحيى، رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، أن مصر قدمت عملًا مبهرًا في تنظيمها لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي انطلقت في 21 يونيو الماضي بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها. وقال يحيى، خلال تصريحاته بحلقة الخميس، من برنامج «ستاد إفريقيا» الذي يعرض على قناة ON sport: «مصر قدمت أفضل نسخة في تاريخ بطولة كأس أمم إفريقيا، لذلك أنا قلق على النسخة القادمة للبطولة والمقرر إقامتها في الكاميرون 2021، لأن من الصعب تنظيم مثل هذه البطولة الرائعة في المستقبل القريب».

ويقام اليوم الجمعة حفل الختام والمباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا، بين منتخبي السنغال والجزائر، بالإضافة إلى مراسم تتويج الفائزين وتسليم علم البطولة للكاميرون التي تستضيف النسخة المقبلة. يذكر أن قرعة تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون، أقيمت مساء أمس الخميس بأحد فنادق القاهرة