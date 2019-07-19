رياضة

الاتحاد الموريتاني: مصر نظمت أفضل بطولة في التاريخ

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٧ ص
أمم إفريقيا
أمم إفريقيا
أكد أحمد ولد يحيى، رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، أن مصر قدمت عملًا مبهرًا في تنظيمها لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي انطلقت في 21 يونيو الماضي بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها. وقال يحيى، خلال تصريحاته بحلقة الخميس، من برنامج «ستاد إفريقيا» الذي يعرض على قناة ON sport: «مصر قدمت أفضل نسخة في تاريخ بطولة كأس أمم إفريقيا، لذلك أنا قلق على النسخة القادمة للبطولة والمقرر إقامتها في الكاميرون 2021، لأن من الصعب تنظيم مثل هذه البطولة الرائعة في المستقبل القريب».
ويقام اليوم الجمعة حفل الختام والمباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا، بين منتخبي السنغال والجزائر، بالإضافة إلى مراسم تتويج الفائزين وتسليم علم البطولة للكاميرون التي تستضيف النسخة المقبلة. يذكر أن قرعة تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون، أقيمت مساء أمس الخميس بأحد فنادق القاهرة
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أمير مرتضى: الزمالك بطل الدوري.. ومعسكر قبرص «غير»

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، أن الموسم الحالي مر بشكل صعب للغاية على فريقه بسبب الغيابات التي ضربت نجومه والتي كان آخرها الحارس محمود عبد الرحيم "جنش" بقطع في وتر إكيليس، وكان من قبله لاعب الوسط فرجاني ساسي. وأضاف أمير، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الخميس، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن الزمالك سيخوض الثلاث مباريات القادمة للفريق في بطولة الدوري كمباريات الكؤوس، حتى يتوج بلقب البطولة، مؤكدًا أنه يفضل التعامل بواقعية ويجب أن يدرك كل لاعب حجم المسؤولية المكلف بها.
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أمير مرتضى لكهربا: كيف تستعطف الجمهور الذي بصقت عليه

شدد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن الاحتراف يحكم منظومة الكرة في النادي الأبيض، وأن عهد النجم الأوحد انتهى والنادي لن يقف على أي أحد مهما حدث. وأوضح أمير، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الخميس، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب الفريق يحاول استعطاف الجمهور الأبيض رغم أنه هو نفسه الذي بصق عليهم قبل أشهر قليلة، وأن مسؤولي النادي قدموا الاعتذار للجماهير على تلك الواقعة وصدروا أنفسهم لإحتواء الأزمة.
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ريبيري وابنته في القاهرة لمؤازرة الجزائر

وصل الفرنسي فرانك ريبيري، نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب فرنسا السابق، إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك لحضور نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر منذ 21 يونيو الماضي، وتختتم منافساتها اليوم الجمعة الموافق 19 يوليو. وترافق نجم منتخب الديوك السابق نجلته هزيا ريبيري، والتي لها أصولًا جزائرية تعود لوالدتها، ومعروف عن أبنائه حبهم الشديد لمنتخب محاربي الصحراء، ويتواجدا في أحد فنادق القاهرة قبل يوم واحد من النهائي المرتقب.
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بلماضي يوضح حقيقة الإساءة للجماهير المصرية

أكد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، على أنه يكن كل الاحترام والتقدير للجماهير المصرية وسعيد بالتواجد هنا على هامش بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، وتواصل الموقع الرسمي لبطولة كأس أمم إفريقيا مع مسئولين ببعثة الجزائر لتوضيح موقف بلماضي بشأن تصريحاته في المؤتمر التقديمي لمباراة السنغال، وأكدوا أن الرجل لم يقصد أي إساءة وقال ردا على التفسيرات الخاطئة لتصريحه: "ما أقصده هو أن كل فرد حر، من يريد تشجيعنا فمرحبا به، ومن لا يريد فهذا حقه ولا يمكن أي أحد أن يجبر الآخر على فعل أي شيء".
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رسميا.. فيكتور جوميز حكما لنهائي كأس الأمم الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن اختيار الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، وقال الحساب الرسمي للكاف عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، إن جوميز سيتولى المباراة التي تقام في استاد القاهرة الدولي، تحكيميًّا، ولم يكشف الكاف في تغريدته عن مساعدي جوميز أو الطاقم الخاص بتقنية الفيديو الذي سيتواجد في مباراة، مكتفيًا بالإعلان عن تواجد الجنوب إفريقي. وسيلتقي منتخبا الجزائر والسنغال في التاسعة من مساء الجمعة -بتوقيت القاهرة- في استاد القاهرة الدولي لتحديد بطل النسخة الحالية لكأس الأمم.
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أكثر من مجرد لعبة.. جزائري يعبر حدود المغرب بسبب «الكان»

السلفادور والهندوراس.. مصر والجزائر.. روسيا وأوكرانيا، حروب اشتعلت راح ضحيتها الآلاف، كراهية زُرعت دون داعي بين شعوب، أزمات سياسية اندلعت، كل ذلك بسبب مباراة كرة قدم، أما في النصف الآخر من المستطيل الأخضر، منحتنا الساحرة المستديرة حبا وسلاما، فالحرب الأهلية في كوت ديفوار أنهتها مباراة كرة قدم مع مدغشقر دعى إليها الفيل ديديه دروجبا، بعد سنوات من الخصام بين الشمال والجنوب، وبعد 14 اتفاقية فاشلة، والآن بعد 10 سنوات من أزمة أم درمان، كان المصريين على موعد في المقاهي لمساندة منتخب الجزائر.
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بعد إهداره ركلة الجزاء.. قائد كوت ديفوار يعتزل دوليا

بعد خروج منتخب كوت ديفوار من كأس الأمم الإفريقية، قرر جيوفروي سيري داي، لاعب خط الوسط الإيفواري البالغ من العمر 34 عامًا، إنهاء مسيرته المهنية الدولية مع أفيال ساحل العاج، لتسببه في خروج الأفيال من بطولة كأس الأمم الإفريقية. وتأهل منتخب الجزائر إلى الدور نصف نهائي بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الخميس، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو، وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1-1.
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