رياضة

ريبيري وابنته في القاهرة لمؤازرة الجزائر

تحرير:كريم أحمد ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ ص
ريبيري وابنته
ريبيري وابنته
وصل الفرنسي فرانك ريبيري، نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب فرنسا السابق، إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك لحضور نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر منذ 21 يونيو الماضي، وتختتم منافساتها اليوم الجمعة الموافق 19 يوليو. وترافق نجم منتخب الديوك السابق نجلته هزيا ريبيري، والتي لها أصولًا جزائرية تعود لوالدتها، ومعروف عن أبنائه حبهم الشديد لمنتخب محاربي الصحراء، ويتواجدا في أحد فنادق القاهرة قبل يوم واحد من النهائي المرتقب.
وتقام المباراة النهائية للبطولة بين الجزائر والسنغال، في التاسعة من مساء اليوم على «استاد القاهرة» بحضور الرئيس الجزائري، ومن المتوقع أن تشهد إقبالا جماهيريًا كبيرًا. وحرص ريبيري، على نشر مجموعة من الصور له ولابنته عبر حسابه بموقع «إنستجرام»، من داخل الطائرة وفندق الإقامة. ووصل
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أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى: الزمالك بطل الدوري.. ومعسكر قبرص «غير»

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، أن الموسم الحالي مر بشكل صعب للغاية على فريقه بسبب الغيابات التي ضربت نجومه والتي كان آخرها الحارس محمود عبد الرحيم "جنش" بقطع في وتر إكيليس، وكان من قبله لاعب الوسط فرجاني ساسي. وأضاف أمير، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الخميس، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن الزمالك سيخوض الثلاث مباريات القادمة للفريق في بطولة الدوري كمباريات الكؤوس، حتى يتوج بلقب البطولة، مؤكدًا أنه يفضل التعامل بواقعية ويجب أن يدرك كل لاعب حجم المسؤولية المكلف بها.
كهربا-الزمالك (1)

أمير مرتضى لكهربا: كيف تستعطف الجمهور الذي بصقت عليه

شدد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن الاحتراف يحكم منظومة الكرة في النادي الأبيض، وأن عهد النجم الأوحد انتهى والنادي لن يقف على أي أحد مهما حدث. وأوضح أمير، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الخميس، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب الفريق يحاول استعطاف الجمهور الأبيض رغم أنه هو نفسه الذي بصق عليهم قبل أشهر قليلة، وأن مسؤولي النادي قدموا الاعتذار للجماهير على تلك الواقعة وصدروا أنفسهم لإحتواء الأزمة.
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الاتحاد الموريتاني: مصر نظمت أفضل بطولة في التاريخ

أكد أحمد ولد يحيى، رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، أن مصر قدمت عملًا مبهرًا في تنظيمها لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي انطلقت في 21 يونيو الماضي بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها. وقال يحيى، خلال تصريحاته بحلقة الخميس، من برنامج «ستاد إفريقيا» الذي يعرض على قناة ON sport: «مصر قدمت أفضل نسخة في تاريخ بطولة كأس أمم إفريقيا، لذلك أنا قلق على النسخة القادمة للبطولة والمقرر إقامتها في الكاميرون 2021، لأن من الصعب تنظيم مثل هذه البطولة الرائعة في المستقبل القريب».
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ساديو مانى مع رياض محرز

كيف تفوق ماني ومحرز على محمد صلاح في أرض الكنانة؟

قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2019، انتظرت مصر نجمًا أوحد فى البطولة، وهو محمد صلاح، حيث كان يُنظر إلى منتخب مصر كأقوى مرشح للفوز بها، وتحقيق النجمة الثامنة، إلا أنه ما بين علامة كاملة بأداء ناقص، وأداء باهت، خرج المنتخب الوطني بشكل مهين أمام جنوب إفريقيا، في المباراة التي جمعت بينهما بدور الـ16 بالبطولة، وهو ما كان بمثابة المفاجأة والصدمة لعشاق الكرة المصرية، في الوقت الذي قاد فيه رياض محرز نجم الجزائر ومانشستر سيتي الإنجليزي، وساديو ماني، نجم منتخب السنغال وليفربول الإنجليزي، منتخبي بلديهما إلى نهائى البطولة الأغلى في إفريقيا.
محمد-صلاح

عمرو أديب: الجمهور نزع من صلاح لقب فخر العرب

فتح الإعلامي عمرو أديب النار على بعض الجماهير، التي هاجمت محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، خلال الساعات الماضية، بعد وصول الجزائر بقيادة رياض محرز نجم مانشستر سيتي، والسنغال بقيادة ساديو ماني نجم الريدز، إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية. وكتب عمرو أديب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل تويتر: "بعض الجمهور غدار وقليل الأصل قرر يبيع صلاح في ثوانى، وأن ينزع منه لقب فخر العرب، ناس حقيقى مالهاش أمان، من كام يوم كان ابن مصر وأمل مصر.. الجمهور المحترم يقف جنب ابنه في الحلوة والمرة، مش يوم أه ويوم لا.. فعلا قمة الهبل والتوحش".
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حارس كوت ديفوار الأفضل في مباراة الجزائر

نال سيلفان جبوهو حارس مرمى كوت ديفوار، جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام الجزائر في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية (مصر 2019) والتي انتهت بفوز محاربي الصحراء بركلات الترجيح (4-3) وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من اللقاء بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد السويس الجديد ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري. وقدم جبوهو مباراة كبيرة أمام الجزائر رغم الخسارة، وحرم محاربي الصحراء من التسجيل في أكثر من مناسبة طوال الوقت الأصلي والإضافي للقاء.
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ماني يفجر مفاجأة ويكشف عن الحالة النفسية لمحمد صلاح

كشف الدولي السنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي والحاصل على الحذاء الذهبي للبريميرليج بالمناصفة مع محمد صلاح لتسجيله 22 هدفًا بالمسابقة عن تواصله مع الدولي المصري صلاح زميله في كتيبة الريدز بعد خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بدور الـ 16 أمام جنوب إفريقيا عقب الخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة، حيث أكد ماني أن خروج الفراعنة أثر سلبًا على الحالة النفسية لمحمد صلاح لأنه كان يرغب في التتويج بالبطولة.
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