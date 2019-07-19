ريبيري وابنته في القاهرة لمؤازرة الجزائر

تحرير:كريم أحمد ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ ص

ريبيري وابنته

وصل الفرنسي فرانك ريبيري، نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب فرنسا السابق، إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك لحضور نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر منذ 21 يونيو الماضي، وتختتم منافساتها اليوم الجمعة الموافق 19 يوليو. وترافق نجم منتخب الديوك السابق نجلته هزيا ريبيري، والتي لها أصولًا جزائرية تعود لوالدتها، ومعروف عن أبنائه حبهم الشديد لمنتخب محاربي الصحراء، ويتواجدا في أحد فنادق القاهرة قبل يوم واحد من النهائي المرتقب.

وتقام المباراة النهائية للبطولة بين الجزائر والسنغال، في التاسعة من مساء اليوم على «استاد القاهرة» بحضور الرئيس الجزائري، ومن المتوقع أن تشهد إقبالا جماهيريًا كبيرًا. وحرص ريبيري، على نشر مجموعة من الصور له ولابنته عبر حسابه بموقع «إنستجرام»، من داخل الطائرة وفندق الإقامة. ووصل