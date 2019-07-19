أمير مرتضى لكهربا: كيف تستعطف الجمهور الذي بصقت عليه

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ ص

كهربا

شدد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن الاحتراف يحكم منظومة الكرة في النادي الأبيض، وأن عهد النجم الأوحد انتهى والنادي لن يقف على أي أحد مهما حدث. وأوضح أمير، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الخميس، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب الفريق يحاول استعطاف الجمهور الأبيض رغم أنه هو نفسه الذي بصق عليهم قبل أشهر قليلة، وأن مسؤولي النادي قدموا الاعتذار للجماهير على تلك الواقعة وصدروا أنفسهم لإحتواء الأزمة.

وأشار إلى أن كهربا كانت لديه رغبة مسبقة في السفر إلى تركيا، ورفض الانضمام لمعسكر الفريق في قبرص، بحجة تأخر إدارة الزمالك تنفيذ وعدها له بزيادة قيمة عقده، معلقًا: «انتهى زمن تقبيل شعار النادي في الملعب، والجلوس في الغرف واشتراط الحصول على مليارات الجنيهات». وواصل: «فريق الزمالك يضم