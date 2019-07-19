رياضة

أمير مرتضى لكهربا: كيف تستعطف الجمهور الذي بصقت عليه

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ ص
كهربا
كهربا
شدد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن الاحتراف يحكم منظومة الكرة في النادي الأبيض، وأن عهد النجم الأوحد انتهى والنادي لن يقف على أي أحد مهما حدث. وأوضح أمير، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الخميس، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب الفريق يحاول استعطاف الجمهور الأبيض رغم أنه هو نفسه الذي بصق عليهم قبل أشهر قليلة، وأن مسؤولي النادي قدموا الاعتذار للجماهير على تلك الواقعة وصدروا أنفسهم لإحتواء الأزمة.
وأشار إلى أن كهربا كانت لديه رغبة مسبقة في السفر إلى تركيا، ورفض الانضمام لمعسكر الفريق في قبرص، بحجة تأخر إدارة الزمالك تنفيذ وعدها له بزيادة قيمة عقده، معلقًا: «انتهى زمن تقبيل شعار النادي في الملعب، والجلوس في الغرف واشتراط الحصول على مليارات الجنيهات». وواصل: «فريق الزمالك يضم
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أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى: الزمالك بطل الدوري.. ومعسكر قبرص «غير»

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، أن الموسم الحالي مر بشكل صعب للغاية على فريقه بسبب الغيابات التي ضربت نجومه والتي كان آخرها الحارس محمود عبد الرحيم "جنش" بقطع في وتر إكيليس، وكان من قبله لاعب الوسط فرجاني ساسي. وأضاف أمير، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الخميس، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن الزمالك سيخوض الثلاث مباريات القادمة للفريق في بطولة الدوري كمباريات الكؤوس، حتى يتوج بلقب البطولة، مؤكدًا أنه يفضل التعامل بواقعية ويجب أن يدرك كل لاعب حجم المسؤولية المكلف بها.
ريبيري في القاهرة

ريبيري وابنته في القاهرة لمؤازرة الجزائر

وصل الفرنسي فرانك ريبيري، نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب فرنسا السابق، إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك لحضور نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر منذ 21 يونيو الماضي، وتختتم منافساتها اليوم الجمعة الموافق 19 يوليو. وترافق نجم منتخب الديوك السابق نجلته هزيا ريبيري، والتي لها أصولًا جزائرية تعود لوالدتها، ومعروف عن أبنائه حبهم الشديد لمنتخب محاربي الصحراء، ويتواجدا في أحد فنادق القاهرة قبل يوم واحد من النهائي المرتقب.
امم-افريقيا‎

الاتحاد الموريتاني: مصر نظمت أفضل بطولة في التاريخ

أكد أحمد ولد يحيى، رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، أن مصر قدمت عملًا مبهرًا في تنظيمها لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي انطلقت في 21 يونيو الماضي بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها. وقال يحيى، خلال تصريحاته بحلقة الخميس، من برنامج «ستاد إفريقيا» الذي يعرض على قناة ON sport: «مصر قدمت أفضل نسخة في تاريخ بطولة كأس أمم إفريقيا، لذلك أنا قلق على النسخة القادمة للبطولة والمقرر إقامتها في الكاميرون 2021، لأن من الصعب تنظيم مثل هذه البطولة الرائعة في المستقبل القريب».
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أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى: الزمالك بطل الدوري.. ومعسكر قبرص «غير»

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، أن الموسم الحالي مر بشكل صعب للغاية على فريقه بسبب الغيابات التي ضربت نجومه والتي كان آخرها الحارس محمود عبد الرحيم "جنش" بقطع في وتر إكيليس، وكان من قبله لاعب الوسط فرجاني ساسي. وأضاف أمير، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الخميس، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن الزمالك سيخوض الثلاث مباريات القادمة للفريق في بطولة الدوري كمباريات الكؤوس، حتى يتوج بلقب البطولة، مؤكدًا أنه يفضل التعامل بواقعية ويجب أن يدرك كل لاعب حجم المسؤولية المكلف بها.
كهربا-الزمالك-الداخلية

رئيس الزمالك لكهربا: آخر الفيلم ده إيه؟

واصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الهجوم على لاعب الفريق محمود عبد المنعم «كهربا»، مشددًا أن النادي الأبيض هو من صنع اسم اللاعب الذي لم يكن معروفًا حينما كان في صفوف ناديه السابق إنبي، على حد وصفه. وأضاف رئيس النادي الأبيض، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»: «قولي آخر الفيلم ده إيه، فوق أنت وأبوك، أنت من روض الفرج يا كهربا، وأنا عندي صور ووثائق لو نشرتها مش هتنزل من بيتك، أنت والعيال الصيع اللي معاك».
كهربا

مجدي عبد الغني لكهربا: راجع نفسك موقف الزمالك سليم

قال مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إن عقد محمود عبد المنعم «كهربا» مع نادي الزمالك سليم 100% ، مشيرًا إلى أن ذلك هو المثبت داخل ملفات الاتحاد. وأوضح عبد الغني، خلال تصريحاته بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، أن النادي الأبيض سدد القيمة الخاصة بتسجيل اللاعب في التوقيت المسموح به، ولذلك تم تمديد عقد كهربا طبقا للوائح والقوانين، مشيرًا إلى أن شؤون اللاعبين ليس لها صلة بقيمة العقد التي يحصل عليها اللاعب، وأن هذا الأمر يخصه مع النادي.
كهربا

صورك عندي.. رئيس الزمالك يعلن شروطه لقبول اعتذار كهربا

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف النادي في حالة عودة محمود عبد المنعم «كهربا» واعتذاره خلال الأيام المقبلة، قائلًا: «اللاعب مطالب بالاعتذار لمدربه خالد جلال أولًا قبل أي شيء آخر، ويجب أن يقبل المدرب اعتذاره، ثم يقوم أيضا بالاعتذار لأمير مرتضى المشرف العام على الكرة، ولزملائه وللجماهير». وأوضح، خلال مداخلة هاتفية، مساء الأحد، عبر قناة المحور، أنه ليس من المقبول أن يترك اللاعب معسكر فريقه في الوقت الذي برتبط فيه بعقد مع النادي، مضيفًا: «كهربا كان يسب زملائه، وفي النهاية هرب من النادي».
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