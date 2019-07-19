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اعتقال رئيس وزراء باكستان السابق بسبب قضية فساد مع قطر

تحرير:التحرير ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ ص
رئيس الوزراء السابق شهيد خاقان عباسي
رئيس الوزراء السابق شهيد خاقان عباسي
تمكنت السلطات الباكستانية، أمس الخميس، من ضبط رئيس الوزراء السابق شهيد خاقان عباسي، في لاهور، للتحقيق معه في تهم فساد. وكان عباسي، الذي تولى وزارة النفط سابقا، قد تسلم مقاليد الحكم في البلاد، في أغسطس 2017 ليخلف نواز شريف، رئيس الوزراء آنذاك والذي كان مقربا منه، وأقيل بتهمة الفساد، وبقي في منصبه حتى صيف 2018 عند انتخاب رئيس الوزراء الباكستاني الحالي عمران خان. وقال مسؤول في سلطة مكافحة الفساد الباكستانية، طالبا التكتم على هويته، لوكالة فرانس برس: "لقد أوقف، ويفترض أن يحال إلى محكمة لمحاكمة الفساد".
وأكد مصدر آخر في المؤسسة ذاتها، توقيف المسؤول السابق من قبل سلطة محاكمة الفساد، بحسب "سكاي نيوز عربية".وقال مكتب المساءلة الوطني، إن عباسي اعتقل في مدينة لاهور بشرق البلاد حيث يوجد مقر حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية الذي ينتمي إليه شريف.وأضاف المكتب، أن إجابات عباسي لم ترض المكتب خلال استجواب في
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حريق-باستوديو-للرسوم-المتحركة

مقتل 33 شخصا في حريق استوديو باليابان (فيديو)

لقي 33 شخص على الأقل مصرعهم وأصيب 35 آخرون بجروح، في حريق متعمد باستوديو "كيوتو أنيميشن" للرسوم المتحركة في اليابان، بحسب "سي إن إن عربي". وقالت الشرطة اليابانية، اليوم الخميس، إن من بين الضحايا 12 من الذكور و20 من الإناث وشخص واحد غير معروف. ووفقا لشاهد تحدث إلى الشرطة، فإن المشتبه فيه كان يصيح "موتوا" عندما كان يسكب البنزين في الطابق الأرضي للمبنى. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن رجلا صاح "موتوا" وهو يسكب الوقود على استوديو لإنتاج الرسوم المتحركة وأضرم النار في المبنى.
حزب-الله

جمدت أمواله.. الأرجنتين تصنف حزب الله منظمة إرهابية

أمرت السلطات الأرجنتينية، اليوم الخميس، بتجميد أصول حزب الله اللبناني في البلاد، ووضعت الجماعة الإسلامية، التي تلومها على هجومين على أراضيها، على قائمة المنظمات الإرهابية، بحسب وكالة "رويترز". جاء هذا الإعلان في الذكرى الخامسة والعشرين لتفجير مركز الجالية اليهودية في بوينس آيرس، الذي قتل فيه 85 شخصًا، وتلقي الأرجنتين باللوم على إيران وحزب الله في الهجوم، في الوقت الذي ينفي كلاهما تورطه في الحادث. ويزور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو البلاد للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السنوية للهجوم.
ترامب-وشي

هل تستخدم الصين ديونها لإضعاف موقف ترامب بالمفاوضات؟

على الرغم من الهدنة التي اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والصين عليها خلال الشهر الماضي، فإنه لا يزال كل طرف يدرس الأسلحة التي يمكن استخدامها ضد الآخر، وهو الأمر الذي تقابله مجموعة من الإجراءات التي قد تعزز أو تضعف موقف أحد الطرفين. وقبل دخول المراحل الحاسمة من المفاوضات بين واشنطن وبكين لإنهاء الحرب التجارية بين الجانبين، يدرس كل طرف مواطن الضعف التي يمكن استغلالها لدى الآخر، وذلك لممارسة مزيد من الضغوط الاقتصادية عليه، بما يساعد على التوصل لحلول أفضل.
الشرطة-الفرنسية

إخلاء مدرسة قرب نوتردام في باريس بسبب شبهات أمنية

أخلت السلطات الفرنسية، مدرسة قرب نوتردام في باريس بسبب شبهات أمنية، حسبما أفادت قناة العربية. وتضرر جزء كبير من الكاتدرائية التي تمثّل رمزا في قلب العاصمة الفرنسية، في حريق أثار حملة تضامن واسعة في العالم لإنقاذ وترميم هذا الموقع الذي يرتدي طابعا رمزيا كبيرا في قلب العاصمة الفرنسية، كما دمر الحريق مسلة الكاتدرائية وسقفها وجزءا من قبتها. وقالت السلطات الفرنسية، إنها استطاعت التوصل إلى سبب يرجح أنه يقف وراء كارثة الحريق الذي التهم جزءا كبيرا من كاتدرائية نوتردام التاريخية في العاصمة باريس.
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ملك-الاردن-وامير-قطر

لماذا أعاد الأردن العلاقات الدبلوماسية مع قطر؟

بعد قرابة عامين من تخفيض التمثيل الدبلوماسي على وقع الأزمة بين قطر ودول خليجية، أصدر الأردن قرارا يقضي بتعيين سفير للمملكة لدى قطر، كما وافقت الحكومة الأردنية في المقابل على قرار الدوحة بإعادة سفيرها أيضا. وصدر أمر ملكي بتعيين زيد اللوزي سفيرا فوق العادة للمملكة ومفوضا لها لدى قطر، كما وافقت الحكومة الأردنية على قرار الدوحة بترشيح الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفيرا فوق العادة ومفوضا لها في الأردن. القرار يأتي بعد أن خفض الأردن التمثيل الدبلوماسي مع قطر في يونيو 2017، وسحب سفيره من الدوحة إلى جانب سحب تراخيص مكاتب قناة "الجزيرة".
صحف-سعودية

صحف سعودية: بوادر أزمة صامتة تعصف بعلاقات تركيا وقطر

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، الشروط البريطانية للإفراج عن السفينة الإيرانية، كما أطلعتنا على مطالبة المملكة لقطر بتسهيل قدوم الحجاج، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. وتحت عنوان "مرونة بريطانية مشروطة حيال السفينة الإيرانية"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن بريطانيا أبدت أمس، مرونة حيال ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق، وعرضت تسهيل الإفراج عنها ولكن مقابل شروط.
حج-وعمرة (2)

السعودية ترد على ادعاءات قطر بشأن راغبي الحج والعمرة

نفت السعودية ادعاءات وزارة الأوقاف القطرية عن وضع الرياض عراقيل أمام الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة من مواطني ومقيمي قطر، مطالبة الدوحة بإزالة العقبات أمام قدوم الحجاج والمعتمرين إلى المملكة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الحج والعمرة، أوردته، اليوم السبت، وكالة الأنباء السعودية (واس). ودعت وزارة الحج والعمرة السعودية السلطات المعنية في دولة قطر بإزالة العقبات أمام الأشقاء القطريين الراغبين في أداء "الشعيرة المقدسة". وأكدت السعودية حرصها على تقديم جميع التسهيلات للقطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، أسوة ببقية الجنسيات.
صحف-سعودية

صحف سعودية: تميم في أمريكا وترامب يطيح بسفير لندن

تنوعت عناوين ومانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وأبرزت زيارة رئيس قطر لأمريكا كما تناولت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات. تحت عنوان "تميم في أمريكا"، ذكرت صحيفة "سبق" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبل أمس الأربعاء، أمير النظام القطري تميم بن حمد في مشاهد معبّرة للغاية عن حجم التقدير العالمي لحاضنة الإرهاب وداعمته، وموالية أكبر شر إرهابي في العالم متمثلا في إيران.
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