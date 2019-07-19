اعتقال رئيس وزراء باكستان السابق بسبب قضية فساد مع قطر

تحرير:التحرير ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ ص

رئيس الوزراء السابق شهيد خاقان عباسي

تمكنت السلطات الباكستانية، أمس الخميس، من ضبط رئيس الوزراء السابق شهيد خاقان عباسي، في لاهور، للتحقيق معه في تهم فساد. وكان عباسي، الذي تولى وزارة النفط سابقا، قد تسلم مقاليد الحكم في البلاد، في أغسطس 2017 ليخلف نواز شريف، رئيس الوزراء آنذاك والذي كان مقربا منه، وأقيل بتهمة الفساد، وبقي في منصبه حتى صيف 2018 عند انتخاب رئيس الوزراء الباكستاني الحالي عمران خان. وقال مسؤول في سلطة مكافحة الفساد الباكستانية، طالبا التكتم على هويته، لوكالة فرانس برس: "لقد أوقف، ويفترض أن يحال إلى محكمة لمحاكمة الفساد".

وأكد مصدر آخر في المؤسسة ذاتها، توقيف المسؤول السابق من قبل سلطة محاكمة الفساد، بحسب "سكاي نيوز عربية".وقال مكتب المساءلة الوطني، إن عباسي اعتقل في مدينة لاهور بشرق البلاد حيث يوجد مقر حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية الذي ينتمي إليه شريف.وأضاف المكتب، أن إجابات عباسي لم ترض المكتب خلال استجواب في