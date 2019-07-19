أمير مرتضى: الزمالك بطل الدوري.. ومعسكر قبرص «غير»

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ ص

أمير مرتضى

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، أن الموسم الحالي مر بشكل صعب للغاية على فريقه بسبب الغيابات التي ضربت نجومه والتي كان آخرها الحارس محمود عبد الرحيم "جنش" بقطع في وتر إكيليس، وكان من قبله لاعب الوسط فرجاني ساسي. وأضاف أمير، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الخميس، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن الزمالك سيخوض الثلاث مباريات القادمة للفريق في بطولة الدوري كمباريات الكؤوس، حتى يتوج بلقب البطولة، مؤكدًا أنه يفضل التعامل بواقعية ويجب أن يدرك كل لاعب حجم المسؤولية المكلف بها.

وتابع: «بطولة الدوري ما زالت في أيدينا والزمالك سيكون البطل لأن الفوز بالثلاث مباريات القادمة يمنحنا اللقب، وأعتقد أن الفريق أصبح جاهزًا لذلك بعد المعسكر القوي الذي خاضه بقبرص». وأتم: «خضنا معسكر مميز للغاية وحققنا فيه أهدافنا، كان بإمكاننا خوض معسكر سهل في ألمانيا أو إسبانيا والفوز