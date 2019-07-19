رياضة

أمير مرتضى: الزمالك بطل الدوري.. ومعسكر قبرص «غير»

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ ص
أمير مرتضى
أمير مرتضى
أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، أن الموسم الحالي مر بشكل صعب للغاية على فريقه بسبب الغيابات التي ضربت نجومه والتي كان آخرها الحارس محمود عبد الرحيم "جنش" بقطع في وتر إكيليس، وكان من قبله لاعب الوسط فرجاني ساسي. وأضاف أمير، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الخميس، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن الزمالك سيخوض الثلاث مباريات القادمة للفريق في بطولة الدوري كمباريات الكؤوس، حتى يتوج بلقب البطولة، مؤكدًا أنه يفضل التعامل بواقعية ويجب أن يدرك كل لاعب حجم المسؤولية المكلف بها.
وتابع: «بطولة الدوري ما زالت في أيدينا والزمالك سيكون البطل لأن الفوز بالثلاث مباريات القادمة يمنحنا اللقب، وأعتقد أن الفريق أصبح جاهزًا لذلك بعد المعسكر القوي الذي خاضه بقبرص». وأتم: «خضنا معسكر مميز للغاية وحققنا فيه أهدافنا، كان بإمكاننا خوض معسكر سهل في ألمانيا أو إسبانيا والفوز
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أمير مرتضى لكهربا: كيف تستعطف الجمهور الذي بصقت عليه

شدد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن الاحتراف يحكم منظومة الكرة في النادي الأبيض، وأن عهد النجم الأوحد انتهى والنادي لن يقف على أي أحد مهما حدث. وأوضح أمير، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الخميس، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب الفريق يحاول استعطاف الجمهور الأبيض رغم أنه هو نفسه الذي بصق عليهم قبل أشهر قليلة، وأن مسؤولي النادي قدموا الاعتذار للجماهير على تلك الواقعة وصدروا أنفسهم لإحتواء الأزمة.
ريبيري في القاهرة

ريبيري وابنته في القاهرة لمؤازرة الجزائر

وصل الفرنسي فرانك ريبيري، نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب فرنسا السابق، إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك لحضور نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر منذ 21 يونيو الماضي، وتختتم منافساتها اليوم الجمعة الموافق 19 يوليو. وترافق نجم منتخب الديوك السابق نجلته هزيا ريبيري، والتي لها أصولًا جزائرية تعود لوالدتها، ومعروف عن أبنائه حبهم الشديد لمنتخب محاربي الصحراء، ويتواجدا في أحد فنادق القاهرة قبل يوم واحد من النهائي المرتقب.
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الاتحاد الموريتاني: مصر نظمت أفضل بطولة في التاريخ

أكد أحمد ولد يحيى، رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، أن مصر قدمت عملًا مبهرًا في تنظيمها لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي انطلقت في 21 يونيو الماضي بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها. وقال يحيى، خلال تصريحاته بحلقة الخميس، من برنامج «ستاد إفريقيا» الذي يعرض على قناة ON sport: «مصر قدمت أفضل نسخة في تاريخ بطولة كأس أمم إفريقيا، لذلك أنا قلق على النسخة القادمة للبطولة والمقرر إقامتها في الكاميرون 2021، لأن من الصعب تنظيم مثل هذه البطولة الرائعة في المستقبل القريب».
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كهربا-الزمالك (1)

أمير مرتضى لكهربا: كيف تستعطف الجمهور الذي بصقت عليه

شدد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن الاحتراف يحكم منظومة الكرة في النادي الأبيض، وأن عهد النجم الأوحد انتهى والنادي لن يقف على أي أحد مهما حدث. وأوضح أمير، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الخميس، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب الفريق يحاول استعطاف الجمهور الأبيض رغم أنه هو نفسه الذي بصق عليهم قبل أشهر قليلة، وأن مسؤولي النادي قدموا الاعتذار للجماهير على تلك الواقعة وصدروا أنفسهم لإحتواء الأزمة.
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المقاولون يقطع الطريق على القطبين ويمدد عقد طاهر

نجح محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة بالنادي، في تمديد عقد طاهر محمد طاهر نجم الفريق لمدة 3 مواسم لينتهي في موسم 2021- 2022، حيث كان تعاقده القديم ينتهي بنهاية الموسم المقبل ووقع اللاعب على العقود الجديدة خلال جلسة جمعته مع المشرف العام على الكرة، اليوم الإثنين، ورحب طاهر بتمديد التعاقد، بعد حصوله على وعد صريح من عضو مجلس الإدارة بالموافقة على الاحتراف خلال الفترة القادمة حال تلقيه عرضا مناسبا له وللنادي.
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صورك عندي.. رئيس الزمالك يعلن شروطه لقبول اعتذار كهربا

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف النادي في حالة عودة محمود عبد المنعم «كهربا» واعتذاره خلال الأيام المقبلة، قائلًا: «اللاعب مطالب بالاعتذار لمدربه خالد جلال أولًا قبل أي شيء آخر، ويجب أن يقبل المدرب اعتذاره، ثم يقوم أيضا بالاعتذار لأمير مرتضى المشرف العام على الكرة، ولزملائه وللجماهير». وأوضح، خلال مداخلة هاتفية، مساء الأحد، عبر قناة المحور، أنه ليس من المقبول أن يترك اللاعب معسكر فريقه في الوقت الذي برتبط فيه بعقد مع النادي، مضيفًا: «كهربا كان يسب زملائه، وفي النهاية هرب من النادي».
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بعثة فريق الزمالك تصل القاهرة بعد انتهاء معسكر قبرص

وصلت القاهرة منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادمة من قبرص بعد خوض معسكر الإعداد الخارجي استعدادًا للمباريات المتبقية من الموسم الجاري، حيث يتبقى للفارس الأبيض 3 مواجهات حاسمة في مسابقة الدوري، المباراة الأولى أمام الجونة يوم 21 يوليو الجاري بينما اللقاء الثاني سيكون مع الإسماعيلي يوم 24 من الشهر ذاته وأخيرًا مواجهة الأهلي يوم 28 من الشهر الجاري ويحتاج أبناء ميت عقبة للفوز في الثلاث مباريات من أجل التتويج بلقب الدوري حيث يحتل الفريق المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 68 نقطة ، بينما يتصدر الأهلي الترتيب برصيد 74 نقطة.
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