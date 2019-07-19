انفجار غاز بمدينة «مذبحة المسجدين» وسقوط 6 مصابين

تحرير:التحرير ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ ص

الشرطة النيوزيلندية

أخلت خدمات الطوارئ في نيوزيلندا مباني قرب موقع انفجار غاز على ما يبدو بمدينة "كرايست تشيرش" بجنوب البلاد يوم الجمعة في حادث أشعل النار في منزل وتسبب في إصابة عدد من الناس، حسبما ذكرت وكالة "رويترز". ولا يزال التوتر يخيم على مدينة "كرايست تشيرش" بعد أربعة أشهر من قيام مسلح بإطلاق النار في مسجدين بها متسببا في مقتل 51 شخصا وإصابة العشرات في أسوأ واقعة عنف تشهدها نيوزيلندا وقت السلم. ولم تظهر أي دلائل تشير إلى أن الانفجار الذي وقع يوم الجمعة له طابع أمني أوسع.

وقالت متحدثة باسم إدارة الإطفاء في نيوزيلندا: "تم استدعاء خدمات الإطفاء والطوارئ إلى منزل اشتعلت به النيران حوالي الساعة العاشرة والربع صباحا بعد أنباء عن حدوث انفجار غاز قوي". وأضافت المتحدثة باسم الإطفاء، أن الموقع به الآن أربع سيارات إطفاء ووحدة قيادة خاصة ومحقق. وذكرت وسائل إعلام أن ستة أشخاص نقلوا