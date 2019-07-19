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وزنه 25 كيلو.. استئصال ورم من مريضة بـ«أورام أسوان»

تحرير:عوض سليم ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٨ ص
جانب من العملية
جانب من العملية
نجح فريق طبي بمركز أورام أسوان، في استئصال ورم سرطاني بالمبيض يبلغ وزنه 25 كيلو لسيدة تبلغ من العمر 60 سنة، والذي ضم الدكتور أسامة الملط الاستشارى ورئيس قسم الجراحة بمركز أورام أسوان، والدكتور رشاد الشرقاوي والدكتور يوبال ميلاد فهيم أخصائى جراحة الأورام، بالمركز، والدكتورة غادة مرسي والدكتور شريف الأكسير أخصائي التخدير بالمركز. وأكد الدكتور صلاح عمر جودة، مدير مركز أورام أسوان، أنه تم تجهيز المريضة لإجراء العملية، وذلك عقب إجراء جميع التحاليل والأشعة اللازمة لها، وتم استئصال الورم مع وضع المريضة تحت الملاحظة لحين تحسن حالتها الصحية.
وأضاف جودة، أن المركز يستقبل مئات الحالات يوميًا بالمجان، كما أن المركز يقوم بإجراء العديد من الجراحات الدقيقة بواسطة جراحين على أعلى مستوى من الخبرات التى تمكنهم من إجراء كافة الجراحات الدقيقة بكفاءة عالية وأمان للمريض.وأشار إلى أن المركز يحتوى على أحدث الأجهزة المتخصصة لعلاج وتشخيص الأورام خاصة وأن
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أشرف-صبحي- وزير-الرياضة (3)

أول تعليق من وزير الرياضة على غرق طفلة بحمام سباحة

قدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تعازيه الحارة من خلال الاتصال الهاتفى الذى أجراه مع محمد عبد الرؤوف والد الطفلة التي لقيت مصرعها اليوم غرقا بحمام السباحة في مركز شباب مدينة الواسطى بمحافظة بنى سويف. وأعرب الوزير عن حزنه الشديد لما ألم بابنته وأكد له أنه أصدر عدة قرارات بالمحاسبة الفورية للمقصرين المتسببين بهذا الحادث الأليم. تضمنت القرارات التى صدرت فور وقوع هذا الحادث الأليم إحالة كل من مدير إدارة الشباب والرياضة بإدارة الواسطى بمحافظة بنى سويف والمدير التنفيذي لمركز شباب مدينة الواسطى لجهات التحقيق المعنية.
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هل توقع مصر على اتفاقية العنف والتحرش داخل العمل؟

أكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى تقرير لها أن "امرأة من كل ثلاث نساء في العالم تتعرض لشكل ما من أشكال التحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل في الحياة"، وفى دراسة نشرتها مؤسسة "تومسون رويترز" احتلت القاهرة المرتبة الأولى فى قائمة أخطر المدن على النساء فى عام 2017، واستهدفت الدراسة أوضاع النساء فى المدن الكبيرة على مستوى العالم، وهذا ما دفع المنظمات النسائية فى مصر لإعداد قانون موحد لمواجهة العنف ضد المرأة فى محاولة للحد من الظاهرة، كما وضعت منظمة العمل الدولية اتفاقية دولية بشأن العنف والتحرش فى مواقع العمل. فهل توقع مصر على الاتفاقية؟
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حارب «السرطان والثانوية».. محمد فتح الله طالب بدرجة مقاتل

لم يفقد الأمل للحظة واحدة وتمسكه بطموحه رغم المرض اللعين الذي ينهش في جسده النحيف، وتحدى خوفه وقاوم المرض في أقوى صوره حتى تفوق وبجدارة في امتحانات الثانوية العامة الأخيرة وحصل على مجموع 93% بالشعبة الأدبية، وحقق مراده بإصرار وعزيمة دون الالتفاف إلى المرض. الشاب "محمد فتح الله عبد المعبود محمد"، الذي يُقيم في قرية طحلة بردين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حارب السرطان اللعين وتمسك بالأمل ولم ييأس حتى تفوق على "المرض والامتحانات"، إلا أن ممسؤولي المحافظة لم يلتفتوا إليه.
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الأرصاد: طقس الجمعة شديد الحرارة.. و8 مدن+40 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية، معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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السيسي-يوقع

السيسي يوافق على اتفاقية الغاز مع قبرص

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الخميس، 3 قرارات جمهورية، إذ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رقم 537 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي والموقع في نيقوسيا والموقع بتاريخ 19 سبتمبر 2018، كما أصدر السيسي قرارا رقم 225 لسنة 2019 بشأن الموافقة على إعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لإقامة مشروعات تنموية عليها بمحافظة الإسكندرية.
التأمين-الصحي-ببورسعيد (10)

تدشين صفحة لـ«التأمين الصحي» على مواقع التواصل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الإطلاق التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد. وفي بداية المؤتمر، أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أن منظومة التأمين الصحى الشامل، هى عبارة عن نظام تكافلى اجتماعى، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية، مضيفة أن المنظومة تشتمل على حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية فى اختيار مقدمى الخدمة الصحية.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: زراعة أول قوقعة أذن بالتأمين الصحي الأربعاء

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه سيتم إجراء أول عملية زراعة قوقعة أذن، الأربعاء المقبل، في محافظة بورسعيد، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أنه سيتم إنشاء وحدة لمستشفى مجدي يعقوب للقلب في بورسعيد، تخدم منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدة أن المنظومة عبارة عن نظام تكافلى اجتماعى، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، كما تتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين.
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