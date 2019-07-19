وزنه 25 كيلو.. استئصال ورم من مريضة بـ«أورام أسوان»

تحرير:عوض سليم ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٨ ص

جانب من العملية

نجح فريق طبي بمركز أورام أسوان، في استئصال ورم سرطاني بالمبيض يبلغ وزنه 25 كيلو لسيدة تبلغ من العمر 60 سنة، والذي ضم الدكتور أسامة الملط الاستشارى ورئيس قسم الجراحة بمركز أورام أسوان، والدكتور رشاد الشرقاوي والدكتور يوبال ميلاد فهيم أخصائى جراحة الأورام، بالمركز، والدكتورة غادة مرسي والدكتور شريف الأكسير أخصائي التخدير بالمركز. وأكد الدكتور صلاح عمر جودة، مدير مركز أورام أسوان، أنه تم تجهيز المريضة لإجراء العملية، وذلك عقب إجراء جميع التحاليل والأشعة اللازمة لها، وتم استئصال الورم مع وضع المريضة تحت الملاحظة لحين تحسن حالتها الصحية.

وأضاف جودة، أن المركز يستقبل مئات الحالات يوميًا بالمجان، كما أن المركز يقوم بإجراء العديد من الجراحات الدقيقة بواسطة جراحين على أعلى مستوى من الخبرات التى تمكنهم من إجراء كافة الجراحات الدقيقة بكفاءة عالية وأمان للمريض.وأشار إلى أن المركز يحتوى على أحدث الأجهزة المتخصصة لعلاج وتشخيص الأورام خاصة وأن