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حدث في مثل هذا اليوم.. وفاة صقر المخابرات عمر سليمان

تحرير:التحرير ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٨ ص
عمر سليمان
عمر سليمان
في مثل هذا اليوم 19 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 711: وقوع معركة وادي لكة التي مهدت الطريق للمسلمين أن يفتحوا شبه جزيرة أيبيريا. في عام 1799: اكتشاف حجر رشيد من قبل ضابط فرنسي وذلك إبان الحملة الفرنسية على مصر. في عام 1956: الولايات المتحدة تعلن سحب عرضها بتقديم معونة مالية إلى مصر للمساعدة في بناء السد العالي في منطقة أسوان على نهر النيل.
في عام 1814: ولد صمويل كولت، مخترع أمريكي.في عام 1921: ولد روزالين يالو، طبيبة أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في الطب عام 1977.في عام 1940: ولد فؤاد خليل، ممثل مصري.في عام 1977: هيثم مصطفى، لاعب كرة قدم سوداني.في عام 1981: ولد أندرسون لويز دي كارفاليو، لاعب كرة قدم برازيلي.في عام 1999: وفاة عطية محمد
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جانب من عملية استئصال ورم بمركز أسوان

وزنه 25 كيلو.. استئصال ورم من مريضة بـ«أورام أسوان»

نجح فريق طبي بمركز أورام أسوان، في استئصال ورم سرطاني بالمبيض يبلغ وزنه 25 كيلو لسيدة تبلغ من العمر 60 سنة، والذي ضم الدكتور أسامة الملط الاستشارى ورئيس قسم الجراحة بمركز أورام أسوان، والدكتور رشاد الشرقاوي والدكتور يوبال ميلاد فهيم أخصائى جراحة الأورام، بالمركز، والدكتورة غادة مرسي والدكتور شريف الأكسير أخصائي التخدير بالمركز. وأكد الدكتور صلاح عمر جودة، مدير مركز أورام أسوان، أنه تم تجهيز المريضة لإجراء العملية، وذلك عقب إجراء جميع التحاليل والأشعة اللازمة لها، وتم استئصال الورم مع وضع المريضة تحت الملاحظة لحين تحسن حالتها الصحية.
أشرف-صبحي- وزير-الرياضة (3)

أول تعليق من وزير الرياضة على غرق طفلة بحمام سباحة

قدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تعازيه الحارة من خلال الاتصال الهاتفى الذى أجراه مع محمد عبد الرؤوف والد الطفلة التي لقيت مصرعها اليوم غرقا بحمام السباحة في مركز شباب مدينة الواسطى بمحافظة بنى سويف. وأعرب الوزير عن حزنه الشديد لما ألم بابنته وأكد له أنه أصدر عدة قرارات بالمحاسبة الفورية للمقصرين المتسببين بهذا الحادث الأليم. تضمنت القرارات التى صدرت فور وقوع هذا الحادث الأليم إحالة كل من مدير إدارة الشباب والرياضة بإدارة الواسطى بمحافظة بنى سويف والمدير التنفيذي لمركز شباب مدينة الواسطى لجهات التحقيق المعنية.
تحرش-جنسي (1)

هل توقع مصر على اتفاقية العنف والتحرش داخل العمل؟

أكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى تقرير لها أن "امرأة من كل ثلاث نساء في العالم تتعرض لشكل ما من أشكال التحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل في الحياة"، وفى دراسة نشرتها مؤسسة "تومسون رويترز" احتلت القاهرة المرتبة الأولى فى قائمة أخطر المدن على النساء فى عام 2017، واستهدفت الدراسة أوضاع النساء فى المدن الكبيرة على مستوى العالم، وهذا ما دفع المنظمات النسائية فى مصر لإعداد قانون موحد لمواجهة العنف ضد المرأة فى محاولة للحد من الظاهرة، كما وضعت منظمة العمل الدولية اتفاقية دولية بشأن العنف والتحرش فى مواقع العمل. فهل توقع مصر على الاتفاقية؟
طالب-بالثانوية‎ (1)

حارب «السرطان والثانوية».. محمد فتح الله طالب بدرجة مقاتل

لم يفقد الأمل للحظة واحدة وتمسكه بطموحه رغم المرض اللعين الذي ينهش في جسده النحيف، وتحدى خوفه وقاوم المرض في أقوى صوره حتى تفوق وبجدارة في امتحانات الثانوية العامة الأخيرة وحصل على مجموع 93% بالشعبة الأدبية، وحقق مراده بإصرار وعزيمة دون الالتفاف إلى المرض. الشاب "محمد فتح الله عبد المعبود محمد"، الذي يُقيم في قرية طحلة بردين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حارب السرطان اللعين وتمسك بالأمل ولم ييأس حتى تفوق على "المرض والامتحانات"، إلا أن ممسؤولي المحافظة لم يلتفتوا إليه.
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مصلحة-الطب-الشرعى

رئيس الطب الشرعي لـ«التحرير»: لم يتم إقالتي

قالت الدكتورة سعاد عبدالغفار رئيس مصلحة الطب الشرعي، وكبير الأطباء الشرعيين، إن كل ما أُثير حول إعفائها من منصبها أمر غير صحيح تماما وليس له أى أساس من الصحة، مشيرة إلى أنها بلغت سن المعاش القانوني، بالإضافة إلى انتهاء مدة الـ6 أشهر التى منحها لها القرار الصادر من وزير العدل ورئيس الجمهورية فى 17 يناير الماضى. وأضافت عبدالغفار فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن مدة خدمتها فى رئاسة المصلحة انتهت أمس، وبالتالي لم تعد على قوة المصلحة فى الوقت الراهن، وسيتم اختيار رئيس جديد للمصلحة خلال الأيام القليلة المقبلة.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب

مصادر: انتخابات «الشيوخ» أكتوبر المقبل.. والبرلمان يمد دور الانعقاد

كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن موعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، موضحة أنها ستكون في نهاية شهر أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن مجلس النواب سيمد دور الانعقاد الجاري، الذى كان من المقرر الانتهاء منه اليوم الخميس، إلى الأسبوع المقبل. وتقدم النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، رسميا، بمشروع قانون مقدم من الأغلبية البرلمانية، بشأن مجلس الشيوخ، إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، لتتم إحالة المشروع المقترح إلى اللجنة التشريعية بجلسة البرلمان المنعقدة اليوم.
مجلس-النواب

الموازنة والعلاوة.. تقارير اللجان على مائدة البرلمان

يناقش البرلمان في جلسته العامة، والمقرر لها السبت المقبل، عددا من التقارير الخاصة باللجان النوعية، على رأسها التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل "2018 - 2019 / 2021 - 2022"، وخطة العام الثاني "2019 / 2020"، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي. كما تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قـانون الحكـومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
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