حدث في مثل هذا اليوم.. وفاة صقر المخابرات عمر سليمان

تحرير:التحرير ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٨ ص

عمر سليمان

في مثل هذا اليوم 19 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 711: وقوع معركة وادي لكة التي مهدت الطريق للمسلمين أن يفتحوا شبه جزيرة أيبيريا. في عام 1799: اكتشاف حجر رشيد من قبل ضابط فرنسي وذلك إبان الحملة الفرنسية على مصر. في عام 1956: الولايات المتحدة تعلن سحب عرضها بتقديم معونة مالية إلى مصر للمساعدة في بناء السد العالي في منطقة أسوان على نهر النيل.

في عام 1814: ولد صمويل كولت، مخترع أمريكي.في عام 1921: ولد روزالين يالو، طبيبة أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في الطب عام 1977.في عام 1940: ولد فؤاد خليل، ممثل مصري.في عام 1977: هيثم مصطفى، لاعب كرة قدم سوداني.في عام 1981: ولد أندرسون لويز دي كارفاليو، لاعب كرة قدم برازيلي.في عام 1999: وفاة عطية محمد