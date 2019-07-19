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مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين في انفجار قرب جامعة كابول

تحرير:رويترز ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٦ ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
أكد مسؤولون، أن انفجارًا وقع يوم الجمعة عند مدخل جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية وأودى بحياة اثنين على الأقل وإصابة 10 آخرين، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار. وقال واحد مايار المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم نقل جثتين وعشرة مصابين للمستشفى.
وفي مارس الماضي، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية مقتل 6 على الأقل، وإصابة 23 في انفجار غربي كابول.وذكر متحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، أن عدة انفجارات وقعت في العاصمة كابول، أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 23 آخرين.وأوضح متحدث باسم وزارة الداخلية أن قذيفتي مورتر تم إطلاقهما في غرب كابول، بحسب
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شرطة نيوزيلندا - أرشيفية

انفجار غاز بمدينة «مذبحة المسجدين» وسقوط 6 مصابين

أخلت خدمات الطوارئ في نيوزيلندا مباني قرب موقع انفجار غاز على ما يبدو بمدينة "كرايست تشيرش" بجنوب البلاد يوم الجمعة في حادث أشعل النار في منزل وتسبب في إصابة عدد من الناس، حسبما ذكرت وكالة "رويترز". ولا يزال التوتر يخيم على مدينة "كرايست تشيرش" بعد أربعة أشهر من قيام مسلح بإطلاق النار في مسجدين بها متسببا في مقتل 51 شخصا وإصابة العشرات في أسوأ واقعة عنف تشهدها نيوزيلندا وقت السلم. ولم تظهر أي دلائل تشير إلى أن الانفجار الذي وقع يوم الجمعة له طابع أمني أوسع.
رئيس الوزراء السابق شهيد خاقان عباسي

اعتقال رئيس وزراء باكستان السابق بسبب قضية فساد مع قطر

تمكنت السلطات الباكستانية، أمس الخميس، من ضبط رئيس الوزراء السابق شهيد خاقان عباسي، في لاهور، للتحقيق معه في تهم فساد. وكان عباسي، الذي تولى وزارة النفط سابقا، قد تسلم مقاليد الحكم في البلاد، في أغسطس 2017 ليخلف نواز شريف، رئيس الوزراء آنذاك والذي كان مقربا منه، وأقيل بتهمة الفساد، وبقي في منصبه حتى صيف 2018 عند انتخاب رئيس الوزراء الباكستاني الحالي عمران خان. وقال مسؤول في سلطة مكافحة الفساد الباكستانية، طالبا التكتم على هويته، لوكالة فرانس برس: "لقد أوقف، ويفترض أن يحال إلى محكمة لمحاكمة الفساد".
حريق-باستوديو-للرسوم-المتحركة

مقتل 33 شخصا في حريق استوديو باليابان (فيديو)

لقي 33 شخص على الأقل مصرعهم وأصيب 35 آخرون بجروح، في حريق متعمد باستوديو "كيوتو أنيميشن" للرسوم المتحركة في اليابان، بحسب "سي إن إن عربي". وقالت الشرطة اليابانية، اليوم الخميس، إن من بين الضحايا 12 من الذكور و20 من الإناث وشخص واحد غير معروف. ووفقا لشاهد تحدث إلى الشرطة، فإن المشتبه فيه كان يصيح "موتوا" عندما كان يسكب البنزين في الطابق الأرضي للمبنى. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن رجلا صاح "موتوا" وهو يسكب الوقود على استوديو لإنتاج الرسوم المتحركة وأضرم النار في المبنى.
حزب-الله

جمدت أمواله.. الأرجنتين تصنف حزب الله منظمة إرهابية

أمرت السلطات الأرجنتينية، اليوم الخميس، بتجميد أصول حزب الله اللبناني في البلاد، ووضعت الجماعة الإسلامية، التي تلومها على هجومين على أراضيها، على قائمة المنظمات الإرهابية، بحسب وكالة "رويترز". جاء هذا الإعلان في الذكرى الخامسة والعشرين لتفجير مركز الجالية اليهودية في بوينس آيرس، الذي قتل فيه 85 شخصًا، وتلقي الأرجنتين باللوم على إيران وحزب الله في الهجوم، في الوقت الذي ينفي كلاهما تورطه في الحادث. ويزور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو البلاد للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السنوية للهجوم.
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انفجار-سيارة-مفخخة (3)

انفجار سيارة مفخخة قرب كنيسة بسوريا (صور)

أفادة قناة العربية، بانفجرت سيارة مفخخة، اليوم الخميس، قرب كنيسة في مدينة القامشلي بشمال شرق سوريا. وهز تفجير انتحاري حي الوسطى ذا الأغلبية المسيحية، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المكان. وبحسب "العربية" فإن سيارات الإسعاف والإطفاء توجهت إلى مكان التفجير، فيما منعت قوات النظام الصحفيين من الاقتراب. ولم ترد أي معلومات عن الإصابات إلا أن شهود عيان أكدوا أن سكان المبنى المقابل للتفجير، الذي اندلعت فيه النيران بقوا عالقين. وقتل 5 مدنيين على الأقل وسقط عدد من الجرحى، في 3 يوليو الجاري، في تفجير انتحاري استهدف مدينة السويداء في جنوب سوريا.?
انفجار-في-باريس (1)

مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 إثر انفجار شاحنة في روسيا

قال رئيس المكتب الصحفي لمديرية وزارة الداخلية الروسية في مقاطعة يكاتيرينبورع، فاليري جوريليخ، اليوم الأحد، إن صهريجا لنقل الوقود انفجر في منطقة "سفيردلوفسك"، مشيرًا إلى أنه وفقًا للبيانات الأولية لرجال الأمن قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون، مضيفًا أن "سائق الشاحنة المملوءة بحوالي 54 طنا من الوقود، سمح لنفسه حينما كان متجها إلى قرية كيتليم لتزويد معدات لاستخراج الحجر الصخري بالوقود، بتحميل نحو سبعة أشخاص سائحين فوق الصهريج"، بحسب ما ذكرته سبوتنيك الروسية.
انفجار

انفجار في مركز تسوق بفلوريدا وسقوط جرحى (فيديو)

أصيب عدد من الأمريكيين، اليوم السبت، في انفجار قوي هزّ مركز تسوق في ولاية فلوريدا الساحلية، بحسب وكالة "فرانس برس". وأظهر مقطع فيديو، نشرته شبكة "إبي سي سي نيوز" الأمريكية، حطامًا أمام مركز التسوق الواقع في بلدة بلانتيشون في جنوب فلوريدا. وقال جهاز الإطفاء في منطقة بلانتيشون، إن الانفجار ناجم عن غاز، مشيرا إلى سقوط عدد من الجرحى. وأشارت محطة "دبليو بي إل جي" المحلية إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح، اثنان منهم إصابتهما خطيرة. وتم إغلاق شارع رئيسي قرب مركز التسوق، ولا تزال فرق الإنقاذ تفتش المكان الذي أغلقته الشرطة.
الشرطة-التركية

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بتركيا

ذكرت قناة "سكاي نيوز - عربية" في نبأ عاجل منذ قليل، نقلا عن وسائل إعلام تركية، إن قتلى وجرحى سقطوا في انفجار سيارة ببلدة ريحانلي بولاية هطاي جنوبي تركيا. ونقلت "روسيا اليوم"، عن وكالة أنباء "رويترز"، إن شخصين قُتلا وجُرح عدد آخر في انفجار السيارة المفخخة ببلدة ريحانلي.
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