مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين في انفجار قرب جامعة كابول

تحرير:رويترز ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٦ ص

انفجار - أرشيفية

أكد مسؤولون، أن انفجارًا وقع يوم الجمعة عند مدخل جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية وأودى بحياة اثنين على الأقل وإصابة 10 آخرين، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار. وقال واحد مايار المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم نقل جثتين وعشرة مصابين للمستشفى.

وفي مارس الماضي، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية مقتل 6 على الأقل، وإصابة 23 في انفجار غربي كابول.وذكر متحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، أن عدة انفجارات وقعت في العاصمة كابول، أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 23 آخرين.وأوضح متحدث باسم وزارة الداخلية أن قذيفتي مورتر تم إطلاقهما في غرب كابول، بحسب