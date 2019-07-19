الجزائر تبحث عن لقب الكان الغائب من 1990 ضد السنغال

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص

الجزائر

يسدل الستار على منافسات كأس الأمم الإفريقية فى نسختها رقم 32 المقامة حاليًا فى مصر اليوم الجمعة، وذلك عندما يواجه المنتخب الجزائرى نظيره السنغالى على استاد القاهرة الدولى فى تمام الساعة التاسعة مساء، ووصلت الجزائر إلى المباراة النهائية بعد تصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بالفوز على كينيا بهدفين دون رد وعلى السنغال بهدف نظيف وعلى تنزانيا بثلاثية نظيفة، وتجاوز محاربو الصحراء فى دور الـ16 عقبة غينيا بثلاثية نظيفة، قبل الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح فى ربع النهائى، وتغلبت الجزائر فى نصف النهائى على نيجيريا 2-1 فى الوقت القاتل.

أما السنغال فحلت ثانية بالمجموعة الثالثة، بالفوز على تنزانيا 2-0 وعلى كينيا بثلاثية نظيفة والخسارة من الجزائر، وتغلبت السنغال على أوغندا 1-0 فى دور الـ16، قبل التفوق على بنين فى ربع النهائى بنفس النتيجة، وتخطت عقبة تونس فى نصف النهائى بهدف نظيف في الأوقات الإضافية. وتواجه المنتخبان فى 22 مباراة سابقة،