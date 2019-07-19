السنغال تبحث عن فك عقدة نهائي الكان أمام الجزائر

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ ص

السنغال

يحتضن ملعب القاهرة الدولي اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء، المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية، وذلك عندما يواجه المنتخب الجزائري نظيره السنغالي، وتشارك السنغال فى كأس الأمم الإفريقية للمرة الـ15 فى تاريخها، ونجحت فى الوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثانية فقط طوال تاريخها، وذلك بعدما خسرت نهائى نسخة 2002 التى أقيمت فى مالى، أمام الكاميرون بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى، أما الجزائر فتشارك فى البطولة للمرة الـ18 فى تاريخها، وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب على أرضها فى نسخة 1990.

وفي تلك النسخة تمكنت الجزائر من التغلب على نيجيريا في المباراة النهائية بهدف نظيف، تحت أنظار 105 آلاف متفرج حضروا حينها في ملعب 5 جويلية. وسبق أن خسر محاربو الصحراء المباراة النهائية للكان مرة واحدة من قبل، وكان ذلك فى نسخة 1980 التى أقيمت فى نيجيريا، وحينها خسرت الجزائر أمام أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة. وتواجه