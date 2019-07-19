رياضة

بلماضي Vs سيسيه.. من يظفر بود الأميرة السمراء؟

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص
الجزائر
الجزائر
تتجه الأنظار اليوم الجمعة صوب استاد القاهرة الدولي، الذي سيكون مسرحًا للمباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية، وذلك عندما يواجه المنتخب الجزائري نظيره السنغالي، ويبحث مدرب السنغال أليو سيسيه عن مواصلة كتابة التاريخ مع أسود التيرانجا، وذلك بعدما تولى تدريب السنغال في شهر مارس من عام 2015، وتمكن من قيادة السنغال للتأهل إلى كأس العالم في روسيا 2018، وذلك للمرة الثانية في تاريخ أسود التيرانجا، وودع البطولة من الدور الأول بعدما أصبح أول منتخب يخرج من كأس العالم بسبب قواعد اللعب النظيف.
وأشرف سيسيه على تدريب السنغال في 51 مباراة، حقق خلالها الانتصار في 32 مباراة وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، محققًا نسبة انتصارات تصل إلى 62,7%، ويتطلع اليوم للتتويج بأول لقب في مسيرته التدريبية. أما مدرب الجزائر جمال بلماضي الذي يدرب محاربي الصحراء منذ شهر أغسطس من عام 2018، فله تجارب تدريبية
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ساديو مانى مع رياض محرز

محرز Vs ماني.. مواجهة لحسم الأفضل في إفريقيا 2019

سيكون ملعب القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، مسرحًا لمواجهة خاصة للغاية ستجمع بين النجم الجزائري رياض محرز، والنجم السنغالي ساديو ماني في نهائي كأس الأمم الإفريقية، في مباراة تعني الكثير للنجمين، فكلاهما يبحث عن التتويج بلقبه القاري الأول مع منتخب بلاده، فرياض محرز الذي بدأ مسيرته الدولية في عام 2014، شارك مع محاربي الصحراء في مونديال البرازيل 2014، وشارك مع الجزائر في كأس الأمم الإفريقية في نسختي 2015 في غينيا الإستوائية وفي 2017 في الجابون، وسجل 13 هدفًا في 52 مباراة دولية، وينقصه لقب الكان لتحقيق كل شيء مع الجزائر.
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السنغال تتفوق في القيمة السوقية على الجزائر

تختتم اليوم الجمعة، منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، عندما تلتقي الجزائر مع السنغال على ملعب القاهرة الدولي، في مباراة تبدو منطقية بين اثنين من أقوى المنتخبات التي شاركت في النسخة الحالية من الكان، بفضل كتيبة النجوم التي يتمتع بها كل منتخب، وهو ما يظهر في القيمة السوقية، حيث تبلغ القيمة السوقية للاعبي السنغال 385 مليون يورو، مقابل 197 مليون يورو لمحاربي الصحراء، أما أعلى لاعب من حيث القيمة السوقية فى السنغال فهو نجم ليفربول ساديو مانى بـ120 مليون يورو.
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السنغال تبحث عن فك عقدة نهائي الكان أمام الجزائر

يحتضن ملعب القاهرة الدولي اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء، المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية، وذلك عندما يواجه المنتخب الجزائري نظيره السنغالي، وتشارك السنغال فى كأس الأمم الإفريقية للمرة الـ15 فى تاريخها، ونجحت فى الوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثانية فقط طوال تاريخها، وذلك بعدما خسرت نهائى نسخة 2002 التى أقيمت فى مالى، أمام الكاميرون بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى، أما الجزائر فتشارك فى البطولة للمرة الـ18 فى تاريخها، وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب على أرضها فى نسخة 1990.
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فرحة-السنغال-بالصعود‎ (7)

السنغال تبحث عن فك عقدة نهائي الكان أمام الجزائر

يحتضن ملعب القاهرة الدولي اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء، المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية، وذلك عندما يواجه المنتخب الجزائري نظيره السنغالي، وتشارك السنغال فى كأس الأمم الإفريقية للمرة الـ15 فى تاريخها، ونجحت فى الوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثانية فقط طوال تاريخها، وذلك بعدما خسرت نهائى نسخة 2002 التى أقيمت فى مالى، أمام الكاميرون بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى، أما الجزائر فتشارك فى البطولة للمرة الـ18 فى تاريخها، وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب على أرضها فى نسخة 1990.
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الجزائر تبحث عن لقب الكان الغائب من 1990 ضد السنغال

يسدل الستار على منافسات كأس الأمم الإفريقية فى نسختها رقم 32 المقامة حاليًا فى مصر اليوم الجمعة، وذلك عندما يواجه المنتخب الجزائرى نظيره السنغالى على استاد القاهرة الدولى فى تمام الساعة التاسعة مساء، ووصلت الجزائر إلى المباراة النهائية بعد تصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بالفوز على كينيا بهدفين دون رد وعلى السنغال بهدف نظيف وعلى تنزانيا بثلاثية نظيفة، وتجاوز محاربو الصحراء فى دور الـ16 عقبة غينيا بثلاثية نظيفة، قبل الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح فى ربع النهائى، وتغلبت الجزائر فى نصف النهائى على نيجيريا 2-1 فى الوقت القاتل.
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بلماضي يوضح حقيقة الإساءة للجماهير المصرية

أكد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، على أنه يكن كل الاحترام والتقدير للجماهير المصرية وسعيد بالتواجد هنا على هامش بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، وتواصل الموقع الرسمي لبطولة كأس أمم إفريقيا مع مسئولين ببعثة الجزائر لتوضيح موقف بلماضي بشأن تصريحاته في المؤتمر التقديمي لمباراة السنغال، وأكدوا أن الرجل لم يقصد أي إساءة وقال ردا على التفسيرات الخاطئة لتصريحه: "ما أقصده هو أن كل فرد حر، من يريد تشجيعنا فمرحبا به، ومن لا يريد فهذا حقه ولا يمكن أي أحد أن يجبر الآخر على فعل أي شيء".
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رسميا.. فيكتور جوميز حكما لنهائي كأس الأمم الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن اختيار الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، وقال الحساب الرسمي للكاف عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، إن جوميز سيتولى المباراة التي تقام في استاد القاهرة الدولي، تحكيميًّا، ولم يكشف الكاف في تغريدته عن مساعدي جوميز أو الطاقم الخاص بتقنية الفيديو الذي سيتواجد في مباراة، مكتفيًا بالإعلان عن تواجد الجنوب إفريقي. وسيلتقي منتخبا الجزائر والسنغال في التاسعة من مساء الجمعة -بتوقيت القاهرة- في استاد القاهرة الدولي لتحديد بطل النسخة الحالية لكأس الأمم.
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