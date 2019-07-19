جريمة

إصابة 10 أشخاص في تصادم أتوبيسين على طريق مطروح

تحرير:محمد العمدة ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصيب 10 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر تصادم أتوبيسين غرب الدلتا ناحية تقاطع طريق وادي النطرون مع الطريق الساحلي "مطروح - الإسكندرية"، وتم نقلهم لمستشفى العلمين المركزي ومركز مارينا الطبي، لتلقي الإسعافات اللازمة. وقال الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة مطروح، إن المصابين هم: "أحمد فؤاد نور، 21 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية واشتباه كسر بعظمة الفخذ، ويسرى رمضان علي حسن، 32 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد عاطف علي، 21 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
كما أصيب أيضًا كل من: نادية السيد أحمد، 56 عامًا، باشتباه بكسر في الساعد الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم، وعبد الهادى مصطفى محمد، 21 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأميرة فراج الغريب، 40 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم. كما أصيب: ياسر فزاع محمود، 23 عامًا، بجرح قطعي بالأنف 2 سم وجرح قطعى
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تنقيب-عن-الاثار (2)

«تعبنا من الفقر».. حلم الثراء السريع انتهى بـ«كلبش»

حلم الثراء السريع وجني المال بأسهل الطرق راودهما لفترة طويلة، بحثا عن السبيل لتحقيق هدفهما المنشود، وقررا طرق عالم الإجرام من بوابة التنقيب عن الآثار لاستخراج "الكنز" المدفون أسفل عقار محل سكن أحدهما بمنطقة مصر القديمة في محافظة القاهرة، أحضرا الأدوات المستخدمة في الحفر وبدأ الصديقان أولى محطات الوصول إلى الكنز أملا في غد أفضل ينتشلهما من ويلات الفقر وتراكم الديون وملاحقات الديانة التي لا تتوقف، لكن تبدد الحمل وتحول سرابا لدى اقتحام قوة من الشرطة الشقة والقبض عليهما.
حملة-مرورية (4)

مرور الجيزة تشن حملات انضباطية للحد من حوادث الطرق

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1370 مخالفة انتظار خاطئ، و500 مخالفة متنوعة.
زوجة الكاتب الصحفي إبراهيم-سعدة

تفاصيل جديدة عن غرق زوجة إبراهيم سعدة بالساحل الشمالي

في تفاصيل جديدة عن واقعة غرق زوجة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة في أثناء السباحة بالساحل الشمالي، أعلنت مديرية الصحة في مطروح، دخول نادين روبن بولي (65 سنة- سويسرية الجنسية)، مستشفى الضبعة المركزي، مساء الخميس، جثة هامدة، أثر غرقها في قرية خليج غزالة بفندق ريكسوس في الساحل الشمالي شرق مدينة مرسى مطروح. وقالت مديرية الصحة، إنه تم التحفظ على الجثة في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم. وكانت زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، تسبح في أحد الشواطئ بالساحل الشمالي، إلا أنها تعرّضت إلى الغرق.
سائق شبرا القتيل

عايزة صباعه تذكار.. مشاهد من ذبح «الشيخ علي» بشبرا

لا تزال واقعة مقتل الشيخ علي حسن البشعة والتمثيل بجثته تُلقي بظلالها الحزينة في منطقة الساحل بشبرا، وسط غضب وحزن أهالي المنطقة إذ دارت الأحداث الواقعة مساء الجمعة الماضية عندما هجم المتهمون على المجني عليه وأنهالوا عليه بالطعنات في أثناء وجوده بالشارع وبعدها أجبروه على استقلال سيارة كانت معهم وانطلقوا إلى شارع آخر ببالمنطقة نفسها، حيث مكان سكنهم وأمام فرن يمتلكها المتهمون، واستكملوا باقي جريمتهم وسددوا له طعنات عديدة منها جرح ذبحي بالرقبة وسط ذعر المارة من المشهد المرعب.
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حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

إصابة 7 عاملات بالزراعة في انقلاب سيارة ببني سويف

أصيبت 7 عاملات باليومية في الزراعة، اليوم السبت، بعد انقلاب سيارة ربع نقل أمام مدخل قرية دشاشة بالطريق الصحراوى الغربى، والتابعة لمركز سمسطا جنوب غربي بنى سويف، وتم نقلهن للمستشفى. تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام مدخل دشاشة بالطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز سمسطا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبينت إصابة 7 عاملات في الزراعة، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابات وتقديم الإسعافات الأولية.
تصادم

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في تصادم على طريق جمصة

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارتين "ملاكي وأجرة" على طريق جمصة. وتلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغ لضباط شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين "ملاكي وأجرة" على طريق جمصة، أمام كوبري البدوها، ووجود مصابين تنوعت إصاباتهم، وحالة وفاة، ونُقلوا جميعا إلى مستشفى بلقاس، وتم التحفظ على الجثمان في ثلاجة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وجار إخطار النيابة العامة. انتقل ضباط وحدة شرطة النجدة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أنه وقع بين سيارتين "ملاكي وأجرة 7 ركاب".
محكمة

بينهم 3 سيدات..سجن 23 شخصًا قتلوا مواطنا بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد عبدالمنعم الشناوي، وبعضوية كل من المستشارين شريف فؤاد شعبان، وعبدالحميد مصطفى هندي، وأشرف محمد الجميل، وأمانة سر عبدالجليل خليفة، وإبراهيم مطر، بالسجن 7 سنوات لمتهم و3 سنوات لـ19 آخرين، وسنة لـ3 سيدات، لقتلهم المجني عليه "ر. ش. ال" وشروعهم في قتل 9 آخرين. تعود القضية المقيدة برقم 49902 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول بوفاة شخص وإصابة آخرين بأسلحة نارية بدائرة القسم.
انقلاب-اتوبيس

إصابة 14 شخصًا في انقلاب أتوبيس بطريق مطروح

أصيب 14 شخصًا، اليوم الجمعة، إثر انقلاب أتوبيس بالكيلو 130 بنطاق قرية سيدي عبد الرحمن على طريق "مطروح - الإسكندرية"، في اتجاه مدينة مرسى مطروح، وتم نقلهم لمستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة. بدأت الواقعة بتلقي اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بالكيلو 130 بنطاق قرية سيدي عبد الرحمن على طريق "مطروح - الإسكندرية" في اتجاه مدينة مرسى مطروح، وعلى الفور وجه بسرعة نقل المصابين للمستشفى.
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