إصابة 10 أشخاص في تصادم أتوبيسين على طريق مطروح

تحرير:محمد العمدة ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص

صورة أرشيفية

أصيب 10 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر تصادم أتوبيسين غرب الدلتا ناحية تقاطع طريق وادي النطرون مع الطريق الساحلي "مطروح - الإسكندرية"، وتم نقلهم لمستشفى العلمين المركزي ومركز مارينا الطبي، لتلقي الإسعافات اللازمة. وقال الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة مطروح، إن المصابين هم: "أحمد فؤاد نور، 21 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية واشتباه كسر بعظمة الفخذ، ويسرى رمضان علي حسن، 32 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد عاطف علي، 21 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب أيضًا كل من: نادية السيد أحمد، 56 عامًا، باشتباه بكسر في الساعد الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم، وعبد الهادى مصطفى محمد، 21 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأميرة فراج الغريب، 40 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم. كما أصيب: ياسر فزاع محمود، 23 عامًا، بجرح قطعي بالأنف 2 سم وجرح قطعى