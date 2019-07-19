جريمة

مرور الجيزة تشن حملات انضباطية للحد من حوادث الطرق

تحرير:محمد الشاملي ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص
حملة مرورية
حملة مرورية
تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1370 مخالفة انتظار خاطئ، و500 مخالفة متنوعة.
كما تم تحرير 1420 مخالفة نموذج 125، وشن 11 حملة بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي للمواقف العشوائية، وتحرير 15 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان. وشنت القوات 21 حملة على سيارات السرفيس، وتم تحرير 100 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" وضبط 11 مخالفة زجاج فاميه. تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات
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«تعبنا من الفقر».. حلم الثراء السريع انتهى بـ«كلبش»

حلم الثراء السريع وجني المال بأسهل الطرق راودهما لفترة طويلة، بحثا عن السبيل لتحقيق هدفهما المنشود، وقررا طرق عالم الإجرام من بوابة التنقيب عن الآثار لاستخراج "الكنز" المدفون أسفل عقار محل سكن أحدهما بمنطقة مصر القديمة في محافظة القاهرة، أحضرا الأدوات المستخدمة في الحفر وبدأ الصديقان أولى محطات الوصول إلى الكنز أملا في غد أفضل ينتشلهما من ويلات الفقر وتراكم الديون وملاحقات الديانة التي لا تتوقف، لكن تبدد الحمل وتحول سرابا لدى اقتحام قوة من الشرطة الشقة والقبض عليهما.
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إصابة 10 أشخاص في تصادم أتوبيسين على طريق مطروح

أصيب 10 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر تصادم أتوبيسين غرب الدلتا ناحية تقاطع طريق وادي النطرون مع الطريق الساحلي "مطروح - الإسكندرية"، وتم نقلهم لمستشفى العلمين المركزي ومركز مارينا الطبي، لتلقي الإسعافات اللازمة. وقال الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة مطروح، إن المصابين هم: "أحمد فؤاد نور، 21 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية واشتباه كسر بعظمة الفخذ، ويسرى رمضان علي حسن، 32 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد عاطف علي، 21 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
زوجة الكاتب الصحفي إبراهيم-سعدة

تفاصيل جديدة عن غرق زوجة إبراهيم سعدة بالساحل الشمالي

في تفاصيل جديدة عن واقعة غرق زوجة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة في أثناء السباحة بالساحل الشمالي، أعلنت مديرية الصحة في مطروح، دخول نادين روبن بولي (65 سنة- سويسرية الجنسية)، مستشفى الضبعة المركزي، مساء الخميس، جثة هامدة، أثر غرقها في قرية خليج غزالة بفندق ريكسوس في الساحل الشمالي شرق مدينة مرسى مطروح. وقالت مديرية الصحة، إنه تم التحفظ على الجثة في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم. وكانت زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، تسبح في أحد الشواطئ بالساحل الشمالي، إلا أنها تعرّضت إلى الغرق.
سائق شبرا القتيل

عايزة صباعه تذكار.. مشاهد من ذبح «الشيخ علي» بشبرا

لا تزال واقعة مقتل الشيخ علي حسن البشعة والتمثيل بجثته تُلقي بظلالها الحزينة في منطقة الساحل بشبرا، وسط غضب وحزن أهالي المنطقة إذ دارت الأحداث الواقعة مساء الجمعة الماضية عندما هجم المتهمون على المجني عليه وأنهالوا عليه بالطعنات في أثناء وجوده بالشارع وبعدها أجبروه على استقلال سيارة كانت معهم وانطلقوا إلى شارع آخر ببالمنطقة نفسها، حيث مكان سكنهم وأمام فرن يمتلكها المتهمون، واستكملوا باقي جريمتهم وسددوا له طعنات عديدة منها جرح ذبحي بالرقبة وسط ذعر المارة من المشهد المرعب.
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حملة-مرورية (3)

مرور الجيزة تحرر 4 آلاف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1240 مخالفة انتظار خاطئ، و509 مخالفات متنوعة.
.رادار-مرور

رادارات الجيزة تلتقط 60 مخالفة خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3469 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1240 مخالفة انتظار خاطئ، و509 مخالفات متنوعة.
الداخلية-تستعين-بعساكر-مرور-مؤهلات-عليا

مرور الجيزة تضبط 4 آلاف مخالفة خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1660 مخالفة انتظار خاطئ، و510 مخالفات متنوعة.
المرور‎ (2)

متوفيان وحادثان.. خريطة كثافات محاور القاهرة والجيزة

بمعدلات سير تصل إلى 65 %، سجلت محافظتا القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات متوسطة بعدد من المحاور والميادين الرئيسية خلال الذروة الصباحية وسط انتشار مكثف لرجال المرور تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. ووجه اللواء عصام الدين شادي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بانتشار الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة بمختلف المحاور والطرق الصحراوية، خاصة التي تشهد ازدحاما مروريا خلال توقيت الذروة الصباحية مع طرح طرق بديلة للهرب من الزحام.
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