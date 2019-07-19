الأرصاد تحذر من طقس اليوم: حر ورطوبة و8 مدن +40 درجة

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

أعلنت الأرصاد الجوية، توقعاتها لطقس اليوم الجمعة، إذ توقع الخبراء بالهيئة أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية، معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:الصغرى العظمىالقاهرة 25 36 شبين الكوم 24 35طنطا 24 34دمنهور 24 32الإسكندرية 24 31بلطيم 23 31مطروح 22 29السلوم 21 30سيوة 23 36بورسعيد 24 31دمياط 23 30الزقازيق 24 35الإسماعيلية 25 35السويس 24 36العريش 23 32رفح 23 31رأس سدر 26 38نخل 22 34نويبع 25 35طابا 23 34كاترين