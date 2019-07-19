السنغال تتفوق في القيمة السوقية على الجزائر

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص

ساديو ماني

تختتم اليوم الجمعة، منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، عندما تلتقي الجزائر مع السنغال على ملعب القاهرة الدولي، في مباراة تبدو منطقية بين اثنين من أقوى المنتخبات التي شاركت في النسخة الحالية من الكان، بفضل كتيبة النجوم التي يتمتع بها كل منتخب، وهو ما يظهر في القيمة السوقية، حيث تبلغ القيمة السوقية للاعبي السنغال 385 مليون يورو، مقابل 197 مليون يورو لمحاربي الصحراء، أما أعلى لاعب من حيث القيمة السوقية فى السنغال فهو نجم ليفربول ساديو مانى بـ120 مليون يورو.

أما ثاني أعلى اللاعبين قيمة فهو مدافع نابولي الإيطالي كاليدو كوليبالي بـ75 مليون يورو، وتبلغ قيمة جناح رين الفرنسي إسماعيلا سار 30 مليون يورو، مقابل 25 مليون يورو قيمة كيتا بالدي، لاعب موناكو، وهي نفس قيمة متوسط ميدان إيفرتون إدريسا جايي. وعلى الجانب الآخر يتصدر رياح محرز قائمة أعلى اللاعبين من حيث