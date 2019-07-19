«تعبنا من الفقر».. حلم الثراء السريع انتهى بـ«كلبش»

تحرير:محمد الشاملي ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص

التنقيب عن الآثار

حلم الثراء السريع وجني المال بأسهل الطرق راودهما لفترة طويلة، بحثا عن السبيل لتحقيق هدفهما المنشود، وقررا طرق عالم الإجرام من بوابة التنقيب عن الآثار لاستخراج "الكنز" المدفون أسفل عقار محل سكن أحدهما بمنطقة مصر القديمة في محافظة القاهرة، أحضرا الأدوات المستخدمة في الحفر وبدأ الصديقان أولى محطات الوصول إلى الكنز أملا في غد أفضل ينتشلهما من ويلات الفقر وتراكم الديون وملاحقات الديانة التي لا تتوقف، لكن تبدد الحمل وتحول سرابا لدى اقتحام قوة من الشرطة الشقة والقبض عليهما.

معلومات سرية وردت لرئيس وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بتنقيب شخصين عن الآثار داخل منزل أحدهما بدائرة المركز بحثا عن الثراء السريع، ليوجه الضابط معاونيه بتكثيف التحريات من خلال عناصر الشرطة السرية. أكدت التحريات صحة المعلومات، فاستصدر رجال الأمن تصريحا من النيابة العامة، وانطلقت مأمورية أسفرت عن ضبط