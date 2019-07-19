جريمة

«تعبنا من الفقر».. حلم الثراء السريع انتهى بـ«كلبش»

تحرير:محمد الشاملي ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص
التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار
حلم الثراء السريع وجني المال بأسهل الطرق راودهما لفترة طويلة، بحثا عن السبيل لتحقيق هدفهما المنشود، وقررا طرق عالم الإجرام من بوابة التنقيب عن الآثار لاستخراج "الكنز" المدفون أسفل عقار محل سكن أحدهما بمنطقة مصر القديمة في محافظة القاهرة، أحضرا الأدوات المستخدمة في الحفر وبدأ الصديقان أولى محطات الوصول إلى الكنز أملا في غد أفضل ينتشلهما من ويلات الفقر وتراكم الديون وملاحقات الديانة التي لا تتوقف، لكن تبدد الحمل وتحول سرابا لدى اقتحام قوة من الشرطة الشقة والقبض عليهما.
معلومات سرية وردت لرئيس وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بتنقيب شخصين عن الآثار داخل منزل أحدهما بدائرة المركز بحثا عن الثراء السريع، ليوجه الضابط معاونيه بتكثيف التحريات من خلال عناصر الشرطة السرية. أكدت التحريات صحة المعلومات، فاستصدر رجال الأمن تصريحا من النيابة العامة، وانطلقت مأمورية أسفرت عن ضبط
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مرور الجيزة تشن حملات انضباطية للحد من حوادث الطرق

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1370 مخالفة انتظار خاطئ، و500 مخالفة متنوعة.
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إصابة 10 أشخاص في تصادم أتوبيسين على طريق مطروح

أصيب 10 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر تصادم أتوبيسين غرب الدلتا ناحية تقاطع طريق وادي النطرون مع الطريق الساحلي "مطروح - الإسكندرية"، وتم نقلهم لمستشفى العلمين المركزي ومركز مارينا الطبي، لتلقي الإسعافات اللازمة. وقال الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة مطروح، إن المصابين هم: "أحمد فؤاد نور، 21 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية واشتباه كسر بعظمة الفخذ، ويسرى رمضان علي حسن، 32 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد عاطف علي، 21 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
زوجة الكاتب الصحفي إبراهيم-سعدة

تفاصيل جديدة عن غرق زوجة إبراهيم سعدة بالساحل الشمالي

في تفاصيل جديدة عن واقعة غرق زوجة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة في أثناء السباحة بالساحل الشمالي، أعلنت مديرية الصحة في مطروح، دخول نادين روبن بولي (65 سنة- سويسرية الجنسية)، مستشفى الضبعة المركزي، مساء الخميس، جثة هامدة، أثر غرقها في قرية خليج غزالة بفندق ريكسوس في الساحل الشمالي شرق مدينة مرسى مطروح. وقالت مديرية الصحة، إنه تم التحفظ على الجثة في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم. وكانت زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، تسبح في أحد الشواطئ بالساحل الشمالي، إلا أنها تعرّضت إلى الغرق.
سائق شبرا القتيل

عايزة صباعه تذكار.. مشاهد من ذبح «الشيخ علي» بشبرا

لا تزال واقعة مقتل الشيخ علي حسن البشعة والتمثيل بجثته تُلقي بظلالها الحزينة في منطقة الساحل بشبرا، وسط غضب وحزن أهالي المنطقة إذ دارت الأحداث الواقعة مساء الجمعة الماضية عندما هجم المتهمون على المجني عليه وأنهالوا عليه بالطعنات في أثناء وجوده بالشارع وبعدها أجبروه على استقلال سيارة كانت معهم وانطلقوا إلى شارع آخر ببالمنطقة نفسها، حيث مكان سكنهم وأمام فرن يمتلكها المتهمون، واستكملوا باقي جريمتهم وسددوا له طعنات عديدة منها جرح ذبحي بالرقبة وسط ذعر المارة من المشهد المرعب.
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المرور‎ (2)

متوفيان وحادثان.. خريطة كثافات محاور القاهرة والجيزة

بمعدلات سير تصل إلى 65 %، سجلت محافظتا القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات متوسطة بعدد من المحاور والميادين الرئيسية خلال الذروة الصباحية وسط انتشار مكثف لرجال المرور تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. ووجه اللواء عصام الدين شادي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بانتشار الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة بمختلف المحاور والطرق الصحراوية، خاصة التي تشهد ازدحاما مروريا خلال توقيت الذروة الصباحية مع طرح طرق بديلة للهرب من الزحام.
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«ابني بيموت»| مأساة طالب شوهته فتاة بسبب شهامته -صور

كعادته كل صباح ينتظر "علي" أصدقاءه أسفل منزله قبل الذهاب لأداء الامتحانات، لكن صباح الثلاثاء الماضي لم يكن كسابقيه، بعدما شاهد الشاب مشاجرة بين جامعي القمامة أمام مقهى "شرف" بمنطقة شبرا الخيمة، وحاول أحدهم وشقيقته حرق طفل بالنار، فتدخل الشاب وطالبهم بالتوقف عما هما بصدد ارتكابه، فتطورت الأحداث سريعًا ووقعت مشاجرة بينهم، سحبت على أثرها الفتاة زجاجة مولوتوف حارقة، وألقتها على "علي" ليتجمع قاطنو المنطقة ذات الكثافة السكانية المرتفعة على صرخاته من شدة ألم الحروق التي أصابت جسده.
طعنات-سكين-جريمة

بركة دم في 60 ثانية.. جريمة «هيام والخال والسكين»

لم يخطر ببال أيمن، فني تكييف، أن غضب رفيقة دربه وذهابها للإقامة بمنزل خالها سيكون سببا في قتله في غضون 60 ثانية، إذ تحول المشهد داخل شقة خال زوجته لبركة دماء، تعالت صيحات الصراخ والعويل، ماذا جرى؟ الكل يتساءل، والإجابة: "أيمن مات"، لتنقل جثته إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم بذبح زوج ابنة شقيقته؛ بسبب خلافات أسرية، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول ملابسات الحادث، فيما استعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه.
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السيطرة على حريقين بالقاهرة والقليوبية دون إصابات

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، صباح اليوم الخميس، على حريق التهم محتويات شقة بعقار بمصر القديمة، دون وقوع ضحايا أو مصابين، حيث تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة بمصر القديمة، فتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب، وإخماد الحريق قبل امتداده إلى باقي العقارات المجاورة، في الوقت ذاته تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من إطفاء حريق شب بمنزل بمنطقة عزبة العرب التابعة لبهتيم.
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