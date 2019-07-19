هنا الزاهد: لم أمثل مع أحمد فهمي لأنه خطيبي

تحرير:التحرير ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

هنا الزاهد وأحمد فهمي

صرحت الفنانة هنا الزاهد، اليوم الجمعة، بأنها لم تشارك الفنان أحمد فهمي، بطولة مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي عرض في رمضان المنقضي، لأنه خطيبها، وتجمعهما علاقة عاطفية، ولكن لأن العمل أعجبها. وأضافت، في تصريحات صحفية: "قبل اختياري لمشاركة أحمد بطولة الواد سيد الشحات، كان لدي خمسة عروض كلها بطولة مع نجوم من صف أول كأحمد، ولم أختر أحمد لما تجمعني به من علاقة عاطفية، بقدر ما اخترت مشاركته العمل لإعجابي به كفنان وممثل مبدع، وما قدمه من أعمال يثبت ذلك، ولا أظن أن ارتباطنا كان السبب الرئيسي في ظهورنا معًا".

وأشارت إلى أن نجاح المسلسل أعطى لها دفعة قوية من أجل مواصلة مسيرتها الفنية، معقبة: "أفكر في تقديم شيء مختلف العام المقبل.. وأتمنى أن أستطيع تقديم الأفضل دائما حتى لو كان مع أطراف أخرى". المسلسل تدور أحداثه حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه