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هنا الزاهد: لم أمثل مع أحمد فهمي لأنه خطيبي

تحرير:التحرير ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص
هنا الزاهد وأحمد فهمي
هنا الزاهد وأحمد فهمي
صرحت الفنانة هنا الزاهد، اليوم الجمعة، بأنها لم تشارك الفنان أحمد فهمي، بطولة مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي عرض في رمضان المنقضي، لأنه خطيبها، وتجمعهما علاقة عاطفية، ولكن لأن العمل أعجبها. وأضافت، في تصريحات صحفية: "قبل اختياري لمشاركة أحمد بطولة الواد سيد الشحات، كان لدي خمسة عروض كلها بطولة مع نجوم من صف أول كأحمد، ولم أختر أحمد لما تجمعني به من علاقة عاطفية، بقدر ما اخترت مشاركته العمل لإعجابي به كفنان وممثل مبدع، وما قدمه من أعمال يثبت ذلك، ولا أظن أن ارتباطنا كان السبب الرئيسي في ظهورنا معًا".
وأشارت إلى أن نجاح المسلسل أعطى لها دفعة قوية من أجل مواصلة مسيرتها الفنية، معقبة: "أفكر في تقديم شيء مختلف العام المقبل.. وأتمنى أن أستطيع تقديم الأفضل دائما حتى لو كان مع أطراف أخرى". المسلسل تدور أحداثه حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه
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أحمد حلمي يتقدم المعزين في زوجة رشوان توفيق

أقيم عزاء زوجة الفنان رشوان توفيق، بدار المناسبات التابعة لمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين، بعد صلاة المغرب، مساء اليوم الخميس، حيث حضره عدد من الفنانين، كان في مقدمتهم أحمد حلمي، إضافة إلى ميرفت أمين ودلال عبدالعزيز. وتوفيت زوجة الفنان الكبير رشوان توفيق، ووالدة الإعلامية هبة رشوان والفنانة بثينة رشوان، صباح الثلاثاء، بعد صراع مع المرض. وشيع جثمان الفقيدة من مسجد السيدة نفيسة، ولم يتمالك رشوان دموعه خلال الجنازة، حزنًا على رفيقة العمر، التي عاش معها 62 عامًا.
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صلاح عبدالله ينعى شوقي طنطاوي: كان نفسي أقوله سامحني

نعى الفنان صلاح عبدالله، في رسالة مؤثرة، الفنان الراحل شوقي طنطاوي، كاشفًا أن الأخير كان في استقباله خلال بداية مسيرته مع فرقة استوديو 80. ووجه عبدالله اعتذارًا إلى الفقيد، قائلا: "سامحني يا شوقي.. هو أول من استقبلني عندما استدعتني فرقة (استوديو 80) للاختبار والتعارف، وكان الذراع الأيمن للأستاذ، وحسبته أكثر تشددًا وتحكمًا منه في تنفيذ التعليمات.. وبسبب هذا الانطباع لم نكن على وفاق، وحدثت بيننا خلافات وصلت للتشاجر مرة واحدة، وبعدها ومع العشرة تيقنت أن الانطباع كان غبيًّا ومراهقًا، واقتربت منه وأحببته وشجعته على السفر لتلبية احتياجات أسرته".
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نبيل الحلفاوي يدافع عن العسيلي: الأخ أصر على التصوير

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سلمان خان يختار أفضل 5 ممثلين في بوليوود

اختار النجم الهندي سلمان خان، أفضل خمسة ممثلين في السينما الهندية "بوليوود"، قائلا إنه لا يوجد في "بوليوود" من هو أفضل من هؤلاء الخمسة، وأشار إلى أنه من بينهم. "خان" معروف بموهبته وأعماله الفنية العديدة، التي حققت نجاحًا واسعًا، لكنه يُعرف -أيضًا- بجرأته وصراحته في التعبير عن آرائه، والتي أحيانًا ما توقعه في مأزق. وأكد خان في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، أن هؤلاء الخمسة تمكنوا من صناعة أسماء لهم، وحافظوا على نجوميتهم لفترة طويلة، وهو أمر صعب.
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«واما» يضع اللمسات النهائية للألبوم.. وطرحه في أغسطس

يضع فريق "واما- WAMA" المكون من الرباعي أحمد فهمي ونادر حمدي وأحمد الشامي ومحمد نور، اللمسات النهائية لألبومهم الجديد بعد غياب دام لسنوات، رغم أنهم لم يستقروا على اسم الألبوم حتى الآن، ومن المقرر طرحه على موقع "يوتيوب" والمنصات الرقمية خلال شهر أغسطس المقبل، كما انتهى الفريق من تصوير الأفيشات الدعائية المقرر الكشف عنها خلال الأيام المقبلة. ويستعد "واما" لتصوير عدة أغانٍ "فيديو كليب"، ويضم الألبوم 12 أغنية، تعاون فيها الفريق مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، بالإضافة إلى أن أغلب الفريق قام بتلحين بعض الأغاني وعلى رأسهم نادر حمدي.
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رسالة حب من هنا الزاهد لأحمد فهمي على «إنستجرام»

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جمعتها بخطيبها الفنان أحمد فهمي، اليوم الجمعة، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتبت هنا الزاهد رسالة مطولة باللغة الإنجليزية عددت فيها الصفات التي يجب أن تكون في شريك الحياة، في إشارة إلى خطيبها أحمد فهمي. وقالت: "يوما ما ستقابل شخصًا سيقطع ميلًا فقط لكي يجعلك تبتسم.. شخصا أفعاله تتسق مع صفاته.. شخصا سيذكرك كم أنت غال عليه، وسيعتني بك، شخصا سيتفهم حديثك وأيضًا صمتك.. شخصا سيضعك فوق كبريائه".
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أحمد فهمي: «كل ما أقصف جبهة هنيدي أطلع خسران» (حوار)

أحمد فهمى.. عرفه الجمهور مع الثنائي شيكو، وهشام ماجد، حين قدّموا في عام 2008، أول أفلامهم "ورقة شفرة"، من إخراج أمير رمسيس، وبعدها توالت نجاحاتهم، فكان فيلم "سمير وشهير وبهير" خطوة فارقة فى مشوارهم الفنى، ثم ضربة أخرى عام 2012 من خلال فيلم "بنات العم"، وبعدها عرض أهم أفلامهم، وأحد أفضل الأعمال المصرية الكوميدية منذ بداية الألفية الجديدة، وهو "الحرب العالمية الثالثة" عام 2014، لتنتهي مع هذا الفيلم قصة الثلاثي، وتبدأ مرحلة الخلافات بينهم، معلنين انفصالهم عام 2016.
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