عمرو دياب في أحدث أغانيه: باحبه في قلة عقله (فيديو)

تحرير:التحرير ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٠ ص

عمرو دياب

شارك المطرب عمرو دياب، جمهوره جزءا بسيطا من أغنيته التي تحمل اسم "باحبه"، اليوم الجمعة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وتقول بعض كلمات الأغنية: "باحبه في دلعه وتقله، باحبه في قلة عقله، باحبه في غيرته عليه"، وقد تفاعل الجمهور معها بشكل واسع. الأغنية كتبها أيمن بهجت قمر، ومن ألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي لأسامة الهندي، وهي ضمن الألبوم الجديد "أنا غير"، الذي حضره الهضبة لموسم الصيف الحالي، لكنه لم يفصح عن الموعد المحدد لطرحه.

وقبل يومين، طرح الهضبة، بوستر "أنا غير"، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر خلاله مرتديا جاكيت باللون الأزرق، وقميصا بُني اللون، ونظارة شمس سوداء، وبشعر قصير، مصحوبًا بتعليق: "الصيف مابيبدأش من غير عمرو دياب.. تابعونا علشان تسمعوا ألبوم الهضبة الجديد (أنا غير) قبل أي حد، من إنتاج