هل يغرق السودان في أزماته الاقتصادية؟

لا تزال العديد من الأزمات الاقتصادية تهدد السودان بشكل واضح، حتى مع إعادة فتح المتاجر والأسواق، وهو الأمر الذي أثر بشكل سلبي على حركة الاقتصاد
على الرغم من مساعي السودان المستمرة لوضع أساس الاستقرار السياسي المفقود في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي، فإن الأزمات الاقتصادية لا تزال تمثل شبحا يخيف السودان في الوقت الحالي.
وظهرت العديد من العلامات، التي أكدت أن هناك بالفعل أزمات اقتصادية تلوح في الأفق بالسودان، خاصة أن حالة عدم الاستقرار السياسي أثرت بشكل رئيسي على النمط الاستهلاكي للمواطنين على مدى الأشهر القليلة الماضية، مما ألقى بظلاله على وتيرة الاقتصاد والاستثمار على حد سواء.
وسلطت وكالة أنباء "فرانس برس" الضوء على التأثير الاقتصادي لحالة عدم الاستقرار السياسي في السودان، التي ألقت بظلالها على العديد من المجالات والقطاعات المهمة للاقتصاد في الخرطوم.
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وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى تراجع مبيعات
وسلطت وكالة أنباء "فرانس برس" الضوء على التأثير الاقتصادي لحالة عدم الاستقرار السياسي في السودان، التي ألقت بظلالها على العديد من المجالات والقطاعات المهمة للاقتصاد في الخرطوم.
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وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى تراجع مبيعات المراكز التجارية الخمسة التي يملكها رجل الأعمال السوداني، هاشم أبو الفضل، بنحو 40% بعد عدم الاستقرار السياسي الذي يمر به السودان، مؤكدة أن هناك حالة من الخوف تنتابه هو وزملاؤه من رجال الأعمال من أن يؤدي استمرار حالة عدم اليقين السياسي إلى انهيار اقتصاد بلاده.
وقال أبو الفضل لوكالة فرانس برس في مكتبه بالخرطوم: "المبيعات الإجمالية انخفضت من 20 إلى 25%، ووصلت في بعض الأحيان إلى 40% في قطاعات محددة من نشاطي التجاري".
ويمتلك أبو الفضل خمسة مراكز تجارية في العاصمة باستثمارات تصل إلى مليون دولار، وتستند معظم أنشطته على الواردات، إلا أنه مؤخرًا لجأ إلى شراء سلع أقل تكلفة أو وقف الاستثمار في المنتجات غير الضرورية، تفاديًا للخسائر المالية.
وقال أبو الفضل: "لقد انخفض حجم الواردات بشكل عام، وتوقف عدد كبير من التجار عن الاستيراد"، مشيرًا إلى أنه "في ظل غياب سياسة اقتصادية واضحة من الحكومة تجاه المستثمرين، لا يمكنني أن أقرر كيفية التعامل مع حالة عدم اليقين الحالية".
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ولم تكن هذه المعاناة لأبو الفضل وحده، حيث مر رجل الأعمال محمد حسين مضوي، الذي يملك شركات زراعية وتصنيع متخصصة في الورق والبلاستيك، بظروف مماثلة في ظل الأوضاع السياسية الصعبة التي عانى منها السودان.
وقال مضوي: "بسبب ضعف الإقبال وانخفاض الجنيه السوداني، انخفض معدل الاستيراد بنسبة تتراوح بين 20 و30%"، مضيفًا أن الحركة "توقفت تقريبًا".
وفقد الجنيه السوداني نحو 70% من قيمته منذ نهاية عام 2018 في السوق السوداء، وبلغت معدلات التضخم 47.78% خلال شهر يونيو، بعد أن كانت 73% في ديسمبر، وفقًا للمكتب المركزي للإحصاء.
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الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها السودان لم تنحصر في فئة رجال الأعمال، حيث واجهت العائلات مشكلات كبيرة على مستوى الحياة اليومية، التي كانت صاحبة الجزء الأكبر من المعاناة الاقتصادية في السودان، خاصة مع غياب الاستقرار الأمني ونقص واضح في مستوى السيولة، وهي ظروف تبدو طبيعية بالنسبة للحالة السياسية التي كانت عليها البلاد على مدى الأشهر الماضية.
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وقالت هنادي محمد، وهي أم لسبعة أطفال: "لا يمكنني الشراء لأنه لا توجد سيولة.. لا أعرف إلى متى سنكون قادرين على العيش في مثل هذه الظروف".
وعلى الرغم من عودة الحياة الطبيعية في الخرطوم وإعادة فتح المتاجر، هناك انخفاض في الطلب وضعف شديد في حركة البيع والشراء بالأسواق، وهو الأمر الذي قد يهدد بمزيد من المتاعب الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، ما لم تعد الحياة إلى صورتها الطبيعية.