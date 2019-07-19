إيران تسخر من ترامب: ربما أسقطت إحدى طائراتك بالخطأ

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص

طائرة مسيرة - ارشيفية

أبدت الخارجية الإيرانية سخرية من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أعلن فيها أن سفينة حربية أمريكية دمرت طائرة إيرانية مسيرة اقتربت منها في خليج هرمز. ونفى نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة، أن تكون إيران قد فقدت طائرة مسيرة مؤخرا، مرجحا أن تكون الولايات المتحدة قد دمرت واحدة من طائراتها المسيرة "بالخطأ". وقال: "لم نفقد أي طائرة مسيرة، لا في مضيق هرمز ولا في أي مكان آخر"، حسبما ذكرت الجمعة وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف "عراقجي" في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ساخراً "إننا قلقون من أن تكون (السفينة الأميكية) يو إس إس بوكسر قد أسقطت واحدة من طائراتهم الأمريكية بالخطأ". كان الرئيس الأمريكي ترامب قد أعلن الخميس عن تدمير طائرة مسيرة إيرانية. وقال إنّ الطائرة اقتربت من سفينة الإنزال الأمريكية