العثور على جثة طفل بـ«شاطئ الفنار» في كفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص

صورة أرشيفية

عثر رواد شاطئ الفنار التابع لمصيف مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، على جثة مجهولة الهوية طافية على سطح المياه لطفل يبلغ عمره قرابة الـ12 عاما. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد عثور رواد مصيف مدينة بلطيم على جثة طفل يبلغ من العمر قرابة الـ12 عاما مجهولة الهوية طافية بشاطئ الفنار، لتقوم قوات الإنقاذ والأهالى بإخراج الجثة وإبلاغ شرطة النجدة بذلك.

على الفور، انتقل رئيس مباحث مركز شرطة بلطيم ومعاونوه، إلى موقع البلاغ لمناظرة الجثة، ولم تتمكن المباحث من تحديد هوية الجثة، ولم يتعرف رواد المصيف على الجثة حتى الآن، ليتم إخطار النيابة العامة بذلك. بالعرض على النيابة العامة، صرحت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزى، لحين ورود تقرير مفتش الصحة