إيرادات The Lion King تتجاوز 100 مليون دولار عالميا

تحرير:التحرير ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

The Lion King

حصد فيلم The Lion King أكثر 100 مليون دولار، في شباك التذاكر العالمي، منذ طرحه في دور السينما يوم الأربعاء الماضي. الفيلم نجح في تحقيق أرباح واسعة في الصين، بلغت 72.6 مليون دولار، و4.8 مليون دولار في فرنسا، و2.9 مليون دولار في أستراليا، و2.3 مليون دولار في ألمانيا، و2.2 مليون دولار في كوريا الجنوبية، وفقا للإيرادات الصادرة عن موقع "Box office Mojo". والعمل من بطولة أصوات "دونالد جلوفر، سيث روجان، جيمس إيرل جونز، بيلي إيشنر، جون أوليفر بيونسيه"، وسيناريو وحوار جيف ناثانسون، وإخراج جان فافريو.

The Lion King ثاني أفلام "ديزني" التي تعيد إنتاجها، إذ سبقه فيلم علاء الدين، وقد حقق نجاحا كبيرا؛ ما دفع الشركة إلى تكرار التجربة مع he Lion King، المأخوذ عن القصة الشهيرة للأسد سيمبا الذي يهرب من المملكة بعد وفاة والده، بعدما أقنعه عمه الشرير "سكار" أنه تسبب في وفاته، لكنه بعد ذلك يعود ليتحداه