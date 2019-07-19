إيرادات The Lion King تتجاوز 100 مليون دولار عالميا
تحرير:التحرير
١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
The Lion King
حصد فيلم The Lion King أكثر 100 مليون دولار، في شباك التذاكر العالمي، منذ طرحه في دور السينما يوم الأربعاء الماضي.
الفيلم نجح في تحقيق أرباح واسعة في الصين، بلغت 72.6 مليون دولار، و4.8 مليون دولار في فرنسا، و2.9 مليون دولار في أستراليا، و2.3 مليون دولار في ألمانيا، و2.2 مليون دولار في كوريا الجنوبية، وفقا للإيرادات الصادرة عن موقع "Box office Mojo".
والعمل من بطولة أصوات "دونالد جلوفر، سيث روجان، جيمس إيرل جونز، بيلي إيشنر، جون أوليفر بيونسيه"، وسيناريو وحوار جيف ناثانسون، وإخراج جان فافريو.
The Lion King ثاني أفلام "ديزني" التي تعيد إنتاجها، إذ سبقه فيلم علاء الدين، وقد حقق نجاحا كبيرا؛ ما دفع الشركة إلى تكرار التجربة مع he Lion King، المأخوذ عن القصة الشهيرة للأسد سيمبا الذي يهرب من المملكة بعد وفاة والده، بعدما أقنعه عمه الشرير "سكار" أنه تسبب في وفاته، لكنه بعد ذلك يعود ليتحداه
The Lion King ثاني أفلام "ديزني" التي تعيد إنتاجها، إذ سبقه فيلم علاء الدين، وقد حقق نجاحا كبيرا؛ ما دفع الشركة إلى تكرار التجربة مع he Lion King، المأخوذ عن القصة الشهيرة للأسد سيمبا الذي يهرب من المملكة بعد وفاة والده، بعدما أقنعه عمه الشرير "سكار" أنه تسبب في وفاته، لكنه بعد ذلك يعود ليتحداه من أجل تخليص الحيوانات من شره، وقد أنتج بنسخته "الأنيميشن" عام 1994.
وأمس، أقيم عرض خاص للفيلم في مصر، تزامنا مع انطلاقة سينما I MAX، وكان هناك عرض راقص قدمه مجموعة من الشباب، بأزياء تتماشى مع سكان غابات السافانا الإفريقية، التي تدور فيها أحداث الفيلم، ويقول رمزي خوري، نائب مدير عام شركة أفلام مصر العالمية، إن جمهور السينما يعرف قصة الفيلم، لكن "إعادة إحيائه وإطلاقه بتقنية آيماكس، تجعل مشاهدته مرة أخرى تجربة شيقة".