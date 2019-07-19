رياضة

مطار القاهرة يستقبل 1550 مشجعًا جزائريا لنهائي الكان

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص
جماهير الجزائر
جماهير الجزائر
استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 1550 مشجعًا آتين من عدة مدن جزائرية، على متن 9 طائرات لمساندة محاربي الصحراء أمام السنغال. وصرح مصدر بمطار القاهرة، بأنه تم رفع حالة الاستنفار وسط كل القطاعات والأجهزة العاملة لاستقبال مشجعى الجزائر، وأضاف أنه جرى تخصيص صالة وصول لاستقبال جماهير الجزائر، مع تخصيص ساحة انتظار لحافلات الجماهير. وواصل بأنه جرى التنسيق مع السفارة الجزائرية لدى مصر لإنهاء إجراءات وصول الجماهير ونقلهم وسط حراسة أمنية إلى مقار إقامتهم فى القاهرة والتوجه إلى استاد القاهرة لحضور المباراة المرتقبة بين منتخبى الجزائر والسنغال.
وشهد مطار القاهرة على مدار الساعات الثلاث الماضية، 12 رحلة من الجزائر لنقل جماهير محاربي الصحراء بعد قرار إقامة جسر جوي بين مصر والجزائر لحضور أكبر عدد من الجماهير. وأعلنت شركة "تذكرتي" المسؤولة عن بيع تذاكر مباريات بطولة أمم إفريقيا في بيان سابق، أنه سيتم السماح بحضور جمهور الجزائر بجواز السفر والتغاضي
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منتخب مصر 2006

8 نهائيات مكررة من دور المجموعات في الكان

للمرة الثامنة في تاريخ كأس الأمم الإفريقية، تشهد المباراة النهائية مواجهة مكررة من دور المجموعات، وذلك عندما تواجه السنغال نظيرتها الجزائر اليوم، في نهائي كان 2019، بعدما حسم محاربو الصحراء لقاء دور المجموعات بهدف نظيف، وحدث النهائي المكرر للمرة الأولى في نسخة 1968، وحينها تغلبت غانا على كونغو كينشاسا 2-1 في دور المجموعات، قبل أن تنتقم الكونغو وتحسم النهائي بهدف نظيف، وفي نسخة 1982، تعادلت غانا وليبيا 2-2 في دور المجموعات، قبل أن تفوز غانا في النهائي بركلات الترجيح.
دييجو سيميوني

تريبيير: سيميوني من أفضل المدربين في العالم

وضع الإنجليزي كيران تريبيير، الظهير الأيمن الجديد لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني ضمن قائمة أفضل المدربين في العالم، كما عبر لاعب توتنهام هوتسبير السابق، عن سعادته بالتحدي الجديد، وأظهر أن اللعب في الليجا كان حلمًا حقيقيا. وقال تريبيير في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "الدوري الإنجليزي واحد من أفضل البطولات في العالم، لكن عندما علمت أن أتلتيكو مهتم بي، لم أفكر مرتين، ولا يوجد الكثير من اللاعبين البريطانيين يلعبون في الخارج، لكنني كنت أرغب دائما في اللعب بالخارج، خاصة في الليجا، منذ أن كنت شابا".
كأس-الأمم-الأفريقية

صراع جزائري سنغالي على خطف لقب هداف الكان من إيجالو

يسدل الستار، اليوم الجمعة، على منافسات كأس الأمم الإفريقية في نسختها رقم 32 المقامة حاليا في مصر، وذلك عندما تواجه الجزائر نظيرتها السنغال في المباراة النهائية على ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً، وفي الوقت الذي يتنافس فيه الثنائي على التتويج باللقب، هناك صراع محتدم على حسم هوية هداف البطولة، ويتصدر القائمة في الوقت الحالي لاعب منتخب نيجيريا أوديون إيجالو، الذي سجل 5 أهداف، بينما يوجد في المركز الثاني 4 لاعبين برصيد 3 أهداف، وهم ثنائي الجزائر "رياض محرز وآدم وناس"، ونجم السنغال ساديو ماني، إضافة إلى لاعب الكونغو سيدريك باكومبو.
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جمهور-الجزائر (6)

استعدادات أمنية في فرنسا يوم نهائي كأس أمم إفريقيا

عقد ديدييه لالمان، مفوض شرطة العاصمة الفرنسية، مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم الأربعاء، على هامش فوز الجزائر في الدور ربع النهائي على ساحل العاج 5- 4 بركلات الترجيح في 11 يوليو انتشر 650 عنصر شرطة ودرك، وأوضح أنهم قاموا برفع مستوى الجاهزية في 14 يوليو يوم مباراة نصف النهائي بين الجزائر ونيجيريا والذي تزامن مع العيد الوطني، إلى 2500 عنصر، مؤكدًا أن هذا هو الرقم ذاته الذي سيكون متواجدًا مساء الجمعة المقبل موعد مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بين الجزائر والسنغال.
الجزائر-ونيجيريا (3)

جسر جوي لنقل جماهير الجزائر إلى القاهرة

كشفت تقارير صحفية جزائرية عن اتفاق الحكومة الجزائرية، على إقامة جسر جوي للقاهرة قوامه 28 طائرة، لنقل المشجعين لحضور نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقرر إقامته يوم 19 يوليو الجاري بين منتخب الجزائر ونظيره السنغالي. ووفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية هناك طائرات عسكرية سيتم استخدامها كذلك لنقل الجماهير الجزائرية إلى القاهرة، من أجل حشد أكبر عدد ممكن من الجماهير في مدرجات استاد القاهرة الدولي، الذي سيستضيف المباراة النهائية يوم 19 يوليو الجاري.
منتخب الجزائر

الدماء تعكر فرحة الجزائر بنهائي إفريقيا.. ورسالة تحذير

فوزا مثيرا حققه المنتخب الجزائري على نظيره النيجيري، مساء الأحد، بهدفين مقابل هدف، في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها القاهرة، لكن الإثارة لم تتوقف مع إطلاق الحكم الجامبي بكاري جاسما صافرة النهاية، معلنا وصول محاربي الصحراء إلى المباراة النهائية أمام السنغال، إذ شهدت احتفالات الجزائريون، حالة من السعادة المفرطة في الجزائر وفرنسا، انتهت بحادث مأساوي في بلد المليون شهيد، ورسالة تحذيرية من القاهرة بعثها نجم الفرحة الجزائرية وبطلها الأول، إلى عشرات الآلاف الذين احتشدوا بأعلام بلدهم في أرض النور والجمال.
الجزائر-ونيجيريا (5)

رياض محرز يقود الجزائر للتأهل إلى نهائي أمم إفريقيا

حقق المنتخب الجزائري فوزًا قاتلا على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، أحرز ويليام إيكونج مدافع نيجيريا هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40 وتعادل إيجالو لنيجيريا في الدقيقة 71 من ركلة جزاء قبل أن يخطف رياض محرز هدف الفوز للجزائر في الدقيقة الأخيرة من اللقاء ليقود منتخب بلاده نحو التأهل ومواجهة السنغال في المباراة النهائية للبطولة المقرر إقامتها يوم 19 يوليو الجاري.
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