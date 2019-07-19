مطار القاهرة يستقبل 1550 مشجعًا جزائريا لنهائي الكان

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص

جماهير الجزائر

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 1550 مشجعًا آتين من عدة مدن جزائرية، على متن 9 طائرات لمساندة محاربي الصحراء أمام السنغال. وصرح مصدر بمطار القاهرة، بأنه تم رفع حالة الاستنفار وسط كل القطاعات والأجهزة العاملة لاستقبال مشجعى الجزائر، وأضاف أنه جرى تخصيص صالة وصول لاستقبال جماهير الجزائر، مع تخصيص ساحة انتظار لحافلات الجماهير. وواصل بأنه جرى التنسيق مع السفارة الجزائرية لدى مصر لإنهاء إجراءات وصول الجماهير ونقلهم وسط حراسة أمنية إلى مقار إقامتهم فى القاهرة والتوجه إلى استاد القاهرة لحضور المباراة المرتقبة بين منتخبى الجزائر والسنغال.

وشهد مطار القاهرة على مدار الساعات الثلاث الماضية، 12 رحلة من الجزائر لنقل جماهير محاربي الصحراء بعد قرار إقامة جسر جوي بين مصر والجزائر لحضور أكبر عدد من الجماهير. وأعلنت شركة "تذكرتي" المسؤولة عن بيع تذاكر مباريات بطولة أمم إفريقيا في بيان سابق، أنه سيتم السماح بحضور جمهور الجزائر بجواز السفر والتغاضي