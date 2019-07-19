مشادة انتهت بجريمة.. الصديق الخائن ذبح عجوز الحدائق

تحرير:محمد الشاملي ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

جثة - تعبيرية

علاقة صداقة تمتد جذورها إلى سنوات ماضية جمعت سائقا وعاطلا، حتى إن الأول كان يستضيفه في شقته بمنطقة حدائق القبة في محافظة القاهرة، دون أن يدري بما ينتظره من غدر وخيانة على يد رفيق الدرب الذي خدعه وراح يكتب الفصل الأخير في حياته بشكل بشع تاركا إياه جثة هامدة غارقا في دمائه بسبب مشادة كلامية عادةً ما تحدث بين الأصدقاء، بل والإخوة، حيث عثرت قوات الأمن على جثة السائق داخل شقته وكشفت جهود البحث والتحري لرجال الشرطة عن أن الجاني ليس غريبا، وأنه صديقه الشاب العشريني.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي العميد محمد سمير، مأمور قسم حدائق القبة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سائق مذبوحة داخل شقته بنطاق دائرة المركز. انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة سائق يبلغ من العمر 60 سنة، بها جرح ذبحي بالرقبة. شكل اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، فريق