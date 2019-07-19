50 عاما بعد الهبوط على القمر.. اعرف أكثر عن رحلة أبولو

في عصر ما قبل الرقمي عينت ناسا عددا كبيرا من النساء الماهرات في الرياضيات وكانت تلك النساء الأمريكيات من أصل إفريقي يقمن بمعالجة البيانات وأداء الحسابات المعقدة
منذ خمسين عاما، ترقب الملايين من الأشخاص هبوط أول بشري على سطح القمر، إذ بدأت الرحلة في 20 يوليو 1969، ليصعد رائدا الفضاء نيل أرمسترونج وبز ألدرين على متن مركبة فضاء مستجمعين شجاعتهما في تلك الرحلة الصعبة.
"ساتورن الخامس" اسم الصاروخ الذي استخدمه رائدا الفضاء في المهمة، حيث تم دفعهما إلى المدار خلال 11 دقيقة، وبعد 4 أيام، أصبح أرمسترونج وألدرين أول شخصين يضعان قدميهما على سطح القمر.
ويحتفل محرك البحث "جوجل" اليوم، بالذكرى الخمسين للهبوط على القمر؛ لذا عليك معرفة حقائق عن تلك المهمة، وفقا لما ذكره موقع «بي بي سي» البريطاني.
1- زحل الخامس لا يزال أكبر وأقوى صاروخ على الإطلاق
يقف صاروخ ساتورن، أو زحل الخامس، الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 100 متر، ويحرق نحو 20 طنا من الوقود في الثانية، وقال رائد الفضاء فرانك بورمان في 2011: «أعتقد أننا فوجئنا جميعًا بمدى قوة هذا الشيء».
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1- زحل الخامس لا يزال أكبر وأقوى صاروخ على الإطلاق
يقف صاروخ ساتورن، أو زحل الخامس، الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 100 متر، ويحرق نحو 20 طنا من الوقود في الثانية، وقال رائد الفضاء فرانك بورمان في 2011: «أعتقد أننا فوجئنا جميعًا بمدى قوة هذا الشيء».
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2- كانت حجرة طاقم أبولو بنفس حجم السيارة الكبيرة
أمضى أرمسترونج وألدرين وكولينز 8 أيام معًا في السفر لنحو نصف مليون ميل إلى القمر والعودة في مساحة تقريبا بحجم سيارة كبيرة، كما تم ربط رواد الفضاء في «أرائك» تشبه المقاعد في أثناء الإطلاق والهبوط في وحدة القيادة، التي بلغت مساحتها 3.9 متر في أوسع نقطة لها.
كان على رواد الفضاء التحلي بالشجاعة، حيث لا مكان للرهبة، وخلف وحدة القيادة، جاءت وحدة الخدمة التي كانت تحتوي على خزانات ومحركات وقود.
3- ساعدت النساء في العمل على الطريق إلى القمر
في عصر ما قبل الرقمي، عينت ناسا عددا كبيرا من النساء الماهرات في الرياضيات، ليعملن مثل أجهزة الكمبيوتر، وكانت تلك النساء الأمريكيات من أصل إفريقي يقمن بمعالجة البيانات وأداء الحسابات المعقدة، وهذا الأمر كان حاسما لنجاح البرنامج الفضائي المسمى بـ«أبولو».
واشتهرت إحدى النساء على وجه الخصوص، كاثرين جونسون، بعملها في حساب مسارات لأول الأمريكيين في الفضاء، وبعد ذلك بوحدة أبولو القمرية، ووحدة القيادة في الرحلات الجوية إلى القمر.
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أخذ مسار رحلة أبولو 11 -برنامج طيران للفضاء- المركبة الفضائية إلى مدار الأرض بعد 11 دقيقة من إطلاقها، وبعد ما يزيد على ساعتين بقليل، خلال مداره الثاني، تم إطلاق المرحلة الثالثة من الصاروخ مرة أخرى، لتعزيز أبولو باتجاه القمر.
كان من شأن هذه الدورة الاستفادة من قوة جاذبية القمر لدفع المركبة الفضائية إلى الأرض دون الحاجة إلى مزيد من وقود الصواريخ، وعندما اقترب أبولو 11 من وجهته، قام رواد الفضاء بمناورة الكبح المعروفة باسم "الإدراج في المدار القمري" لإبطاء المركبة الفضائية وجعلها تدخل في مدار حول القمر، ومن هناك نزل أرمسترونج وألدرين إلى السطح.
4- لا أحد يعرف مكان وحدة أبولو 11 الآن
تم إرسال مجموعة من 10 وحدات قمرية في الفضاء، وهبط 6 من البشر على سطح القمر، وبمجرد استخدامها، تم التخلص من مراحل الصعود للكبسولات، وهبطت إما على سطح القمر، وإما احترقت في الغلاف الجوي للأرض، وإما دخلت في مدار حول الشمس.
كما استُخدمت أول اثنتين من وحدات القمر في الرحلات التجريبية، واحترقت في الغلاف الجوي للأرض، كما تم إطلاق مركبة الفضاء القمرية أبولو 10، التي ذهبت إلى القمر ولم تهبط في الفضاء ودخلت في مدار حول الشمس.
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كشف علماء الفلك مؤخرًا عن أنهم متأكدون بنسبة 98% من أنهم قد حددوا موقع الكبسولة المنجرفة -المسماة سنوبي- بعد نحو 50 عامًا من آخر رؤية لها.
ومن ناحية أخرى، قامت الوحدة القمرية لـ"أبولو 13" بدور «قارب النجاة» الحيوي عندما كان من الضروري إجهاض هذه المهمة بعد الانفجار.