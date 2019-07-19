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50 عاما بعد الهبوط على القمر.. اعرف أكثر عن رحلة أبولو

في عصر ما قبل الرقمي عينت ناسا عددا كبيرا من النساء الماهرات في الرياضيات وكانت تلك النساء الأمريكيات من أصل إفريقي يقمن بمعالجة البيانات وأداء الحسابات المعقدة
تحرير:فيروز ياسر ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص
الهبوط على القمر
الهبوط على القمر
منذ خمسين عاما، ترقب الملايين من الأشخاص هبوط أول بشري على سطح القمر، إذ بدأت الرحلة في 20 يوليو 1969، ليصعد رائدا الفضاء نيل أرمسترونج وبز ألدرين على متن مركبة فضاء مستجمعين شجاعتهما في تلك الرحلة الصعبة. "ساتورن الخامس" اسم الصاروخ الذي استخدمه رائدا الفضاء في المهمة، حيث تم دفعهما إلى المدار خلال 11 دقيقة، وبعد 4 أيام، أصبح أرمسترونج وألدرين أول شخصين يضعان قدميهما على سطح القمر. ويحتفل محرك البحث "جوجل" اليوم، بالذكرى الخمسين للهبوط على القمر؛ لذا عليك معرفة حقائق عن تلك المهمة، وفقا لما ذكره موقع «بي بي سي» البريطاني.
1- زحل الخامس لا يزال أكبر وأقوى صاروخ على الإطلاق يقف صاروخ ساتورن، أو زحل الخامس، الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 100 متر، ويحرق نحو 20 طنا من الوقود في الثانية، وقال رائد الفضاء فرانك بورمان في 2011: «أعتقد أننا فوجئنا جميعًا بمدى قوة هذا الشيء».  اقرأ أيضا: تغييرات بالجو وأمطار غزيرة..
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المولود

لا يذرفون الدموع.. حقائق لا تعرفها عن حديثي الولادة

عند ولادة طفل في أحد العائلات، يجتمع حوله الصغار والكبار أيضا، ويلاحظون الاختلافات التي تحدث له يوما بعد يوم، خاصة أن الطفل حديث الولادة في أغلب الأوقات نائم أو يبقى عينيه مغلقتين. وهناك الكثير من الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها وصف الأطفال، حيث يراهم البعض لطفاء محبوبين، كما ينزعج الآخرون من البكاء ومتطلباتهم، وبالتالي يصاب من حولهم بالإرهاق والإحباط. ومن ناحية أخرى، كانت للأبحاث والدراسات العلمية وجهة نظر أخرى في رؤية الأطفال حديثي الولادة، لذا تعرف على الحقائق العلمية وفقا لما ذكره موقع Listverse.
مي-ابراهيم-وعمر-ياسر (1)

حب وارتباط ثم انفصال.. قصة مي وعمر تنتهي بالزواج

غالبا ما نسمع عن ارتباط بعض مشاهير السوشيال ميديا ثم انفصالهما دون سابق إنذار، وفجأة يظهران من جديد معا معلنين عن حفل زفافهما، كما حدث أمس، إذ انتشرت صور الإذاعية مي إبراهيم وعمر ياسر في حفل زفافهما، ومن قبلهما أدهشنا المصور حسام عاطف الشهير بـ"أنتيكا" وسلمى بزواجهما بعد أن انفصلا سنوات بعد حفل خطوبة شهير. مثلما أشعل انفصال مي وعمر مواقع التواصل الاجتماعي، كان حفل زفافهما لافتا للأنظار عبر إنستجرام وفيسبوك وتويتر، وعبر الرواد عن سعادتهم مشبهين إطلالتها بـ«السندريلا»، حيث ارتدت فستانا رقيقا يحمل بعض النقوشات البسيطة مع تاج ومكياج بسيط.
بلدة-سويسرية

عرض 9 منازل للبيع مقابل فرنك سويسري واحد

تخطط بلدة سويسرية تسمى مونتي شياجا باللغة الإيطالية لبيع 9 منازل مقابل فرنك سويسري واحد فقط في محاولة لاستعادة الحياة في المدينة النائية بالقرب من الحدود الإيطالية. ومن ضمن شروط العرض التي تقدمها القرية تجديد المنازل الحجرية من قبل المشترين، كما لا داعي لقلق السكان بشأن شبكات المياه، حيث إن القرية موصولة بأفضلها. وما يساعد الأشخاص على شراء تلك المنازل أن البلدة لها إطلالة ساحرة على نهر فيرزاسكا الجبلي شديد النقاوة وصولا إلى بحيرة ماجيوري، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة «الإندبندنت».
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أزياء تعبر عن شمال إفريقيا في أسبوع الموضة بباريس

مع انطلاق أسبوع الموضة بباريس، تركت دور الأزياء بصمة كبيرة لدى المهتمين بالموضة حول العالم، إذ وضع مصممو الأزياء كل جهودهم من أجل ظهور تصميماتهم بشكل مختلف، لتتنوع الأزياء وتكشف أغلبيتها عن حضارات قد تكون غير معروفة للكثيرين، والبعض الآخر اهتم بالحيوانات والطيور، وعكسَ ذلك على الأزياء المختلفة. ومع اقتراب نهاية أسبوع الموضة بباريس لخريف وشتاء 2019، كان هناك حضور باهر لدور أزياء أخرى، كما لم يكن إيلي صعب مصمم الأزياء العربي الوحيد، حيث شارك جورج حبيقة وزهير مراد بمجموعة مختلفة.
المولود

لا يذرفون الدموع.. حقائق لا تعرفها عن حديثي الولادة

عند ولادة طفل في أحد العائلات، يجتمع حوله الصغار والكبار أيضا، ويلاحظون الاختلافات التي تحدث له يوما بعد يوم، خاصة أن الطفل حديث الولادة في أغلب الأوقات نائم أو يبقى عينيه مغلقتين. وهناك الكثير من الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها وصف الأطفال، حيث يراهم البعض لطفاء محبوبين، كما ينزعج الآخرون من البكاء ومتطلباتهم، وبالتالي يصاب من حولهم بالإرهاق والإحباط. ومن ناحية أخرى، كانت للأبحاث والدراسات العلمية وجهة نظر أخرى في رؤية الأطفال حديثي الولادة، لذا تعرف على الحقائق العلمية وفقا لما ذكره موقع Listverse.
اليوم-العالمي-للتقبيل

في اليوم العالمي لـ«البوس».. اعرف فوائد التقبيل

التقبيل وسيلة للتعبير عن حب الأشخاص لبعضهم، ففي كل قبلة يشعر كل طرف بالمشاعر المخبأة بداخل الآخر، وهذا لا يعني أن القبلات وسيلة للتعبير عن الحب بين الأزواج فقط، ففي المرة التي تقابلين فيها صديقتك بعد غيبة طويلة، لا بد من تبادل الأحضان والقبلات كنوع من التعبير عن الاشتياق، وفي كل مرة تعطي لوالديك قبلة فإنك تعبّر عن حبك لهما بأبسط وسيلة. ويحتفل العالم باليوم العالمي للتقبيل في 6 يوليو من كل عام، وبعيدًا عن أن القبلة وسيلة للتعبير عن المشاعر، فإن للتقبيل فوائد أخرى يمكن معرفتها وفقا لما ذكره موقع Health line.
جيفينشي

أزياء صينية ونقوشات مبهجة.. أسبوع الموضة بباريس

أسابيع الموضة التي تقام في باريس وغيرها من العواصم الأوروبية دائمًا تحمل العديد من المفاجآت، وتنشر توجها جديدًا للموضة. وهذا الموسم كان مليئا بالتصميمات الجذابة والمنافسات الشرسة، فكما شاركت دور الأزياء العالمية، كان هناك حضور عربي خاص بمجموعة من الفساتين الخارجة عن المألوف. ويستوحي مصممو الأزياء التصميمات من قلب الشارع، ولديهم دور في عكس الحضارات المختلفة التي لديها دور كبير في مختلف البلدان؛ لذا دعنا نتعرف معًا على ما حدث في أول 3 أيام، وما ظهرت به عارضات الأزياء.
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