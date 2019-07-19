50 عاما بعد الهبوط على القمر.. اعرف أكثر عن رحلة أبولو

في عصر ما قبل الرقمي عينت ناسا عددا كبيرا من النساء الماهرات في الرياضيات وكانت تلك النساء الأمريكيات من أصل إفريقي يقمن بمعالجة البيانات وأداء الحسابات المعقدة

تحرير:فيروز ياسر ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص

الهبوط على القمر

منذ خمسين عاما، ترقب الملايين من الأشخاص هبوط أول بشري على سطح القمر، إذ بدأت الرحلة في 20 يوليو 1969، ليصعد رائدا الفضاء نيل أرمسترونج وبز ألدرين على متن مركبة فضاء مستجمعين شجاعتهما في تلك الرحلة الصعبة. "ساتورن الخامس" اسم الصاروخ الذي استخدمه رائدا الفضاء في المهمة، حيث تم دفعهما إلى المدار خلال 11 دقيقة، وبعد 4 أيام، أصبح أرمسترونج وألدرين أول شخصين يضعان قدميهما على سطح القمر. ويحتفل محرك البحث "جوجل" اليوم، بالذكرى الخمسين للهبوط على القمر؛ لذا عليك معرفة حقائق عن تلك المهمة، وفقا لما ذكره موقع «بي بي سي» البريطاني.

1- زحل الخامس لا يزال أكبر وأقوى صاروخ على الإطلاق يقف صاروخ ساتورن، أو زحل الخامس، الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 100 متر، ويحرق نحو 20 طنا من الوقود في الثانية، وقال رائد الفضاء فرانك بورمان في 2011: «أعتقد أننا فوجئنا جميعًا بمدى قوة هذا الشيء». اقرأ أيضا: تغييرات بالجو وأمطار غزيرة..