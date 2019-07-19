رياضة

إنجازات المدربين المحليين في كأس الأمم الإفريقية

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية
من أبرز ملامح النسخة رقم 32 لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، هو تفوق المدربين المحليين، حيث نجد في المباراة النهائية للبطولة التي تقام اليوم على ملعب القاهرة الدولي بين منتخبي السنغال والجزائر في تمام الساعة التاسعة مساء، أن مدرب الجزائر محلي وهو جمال بلماضي وكذلك الحال مع السنغال التي يشرف على تدريبها أليو سيسيه، وبالنظر إلى تاريخ المدربين المحليين في البطولة، نجد أن هناك 14 بطولة حسمها المدربون المحليون ونجحوا في الظفر بلقب الأميرة السمراء مع منتخبات بلدانهم.
كانت البداية من النسخة الأولى للبطولة في عام 1957 التي توج بلقبها المنتخب الوطني بقيادة المدرب مراد فهمي، ومن ثم فازت السودان بلقبها الوحيد عام 1970 مع المدرب عبد الفتاح أحمد. وتوج الكونغولي إدولف بيانزولو بلقب الكان في نسخة 1972 في الكاميرون مع منتخب كونغو كينشاسا، قبل أن يحرز الغاني أوسام دودو لقب
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منتخب مصر 2006

8 نهائيات مكررة من دور المجموعات في الكان

للمرة الثامنة في تاريخ كأس الأمم الإفريقية، تشهد المباراة النهائية مواجهة مكررة من دور المجموعات، وذلك عندما تواجه السنغال نظيرتها الجزائر اليوم، في نهائي كان 2019، بعدما حسم محاربو الصحراء لقاء دور المجموعات بهدف نظيف، وحدث النهائي المكرر للمرة الأولى في نسخة 1968، وحينها تغلبت غانا على كونغو كينشاسا 2-1 في دور المجموعات، قبل أن تنتقم الكونغو وتحسم النهائي بهدف نظيف، وفي نسخة 1982، تعادلت غانا وليبيا 2-2 في دور المجموعات، قبل أن تفوز غانا في النهائي بركلات الترجيح.
دييجو سيميوني

تريبيير: سيميوني من أفضل المدربين في العالم

وضع الإنجليزي كيران تريبيير، الظهير الأيمن الجديد لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني ضمن قائمة أفضل المدربين في العالم، كما عبر لاعب توتنهام هوتسبير السابق، عن سعادته بالتحدي الجديد، وأظهر أن اللعب في الليجا كان حلمًا حقيقيا. وقال تريبيير في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "الدوري الإنجليزي واحد من أفضل البطولات في العالم، لكن عندما علمت أن أتلتيكو مهتم بي، لم أفكر مرتين، ولا يوجد الكثير من اللاعبين البريطانيين يلعبون في الخارج، لكنني كنت أرغب دائما في اللعب بالخارج، خاصة في الليجا، منذ أن كنت شابا".
كأس-الأمم-الأفريقية

صراع جزائري سنغالي على خطف لقب هداف الكان من إيجالو

يسدل الستار، اليوم الجمعة، على منافسات كأس الأمم الإفريقية في نسختها رقم 32 المقامة حاليا في مصر، وذلك عندما تواجه الجزائر نظيرتها السنغال في المباراة النهائية على ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً، وفي الوقت الذي يتنافس فيه الثنائي على التتويج باللقب، هناك صراع محتدم على حسم هوية هداف البطولة، ويتصدر القائمة في الوقت الحالي لاعب منتخب نيجيريا أوديون إيجالو، الذي سجل 5 أهداف، بينما يوجد في المركز الثاني 4 لاعبين برصيد 3 أهداف، وهم ثنائي الجزائر "رياض محرز وآدم وناس"، ونجم السنغال ساديو ماني، إضافة إلى لاعب الكونغو سيدريك باكومبو.
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ساديو مانى‎ (2)

السنغال تتفوق في القيمة السوقية على الجزائر

تختتم اليوم الجمعة، منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، عندما تلتقي الجزائر مع السنغال على ملعب القاهرة الدولي، في مباراة تبدو منطقية بين اثنين من أقوى المنتخبات التي شاركت في النسخة الحالية من الكان، بفضل كتيبة النجوم التي يتمتع بها كل منتخب، وهو ما يظهر في القيمة السوقية، حيث تبلغ القيمة السوقية للاعبي السنغال 385 مليون يورو، مقابل 197 مليون يورو لمحاربي الصحراء، أما أعلى لاعب من حيث القيمة السوقية فى السنغال فهو نجم ليفربول ساديو مانى بـ120 مليون يورو.
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بلماضي Vs سيسيه.. من يظفر بود الأميرة السمراء؟

تتجه الأنظار اليوم الجمعة صوب استاد القاهرة الدولي، الذي سيكون مسرحًا للمباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية، وذلك عندما يواجه المنتخب الجزائري نظيره السنغالي، ويبحث مدرب السنغال أليو سيسيه عن مواصلة كتابة التاريخ مع أسود التيرانجا، وذلك بعدما تولى تدريب السنغال في شهر مارس من عام 2015، وتمكن من قيادة السنغال للتأهل إلى كأس العالم في روسيا 2018، وذلك للمرة الثانية في تاريخ أسود التيرانجا، وودع البطولة من الدور الأول بعدما أصبح أول منتخب يخرج من كأس العالم بسبب قواعد اللعب النظيف.
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السنغال تبحث عن فك عقدة نهائي الكان أمام الجزائر

يحتضن ملعب القاهرة الدولي اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء، المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية، وذلك عندما يواجه المنتخب الجزائري نظيره السنغالي، وتشارك السنغال فى كأس الأمم الإفريقية للمرة الـ15 فى تاريخها، ونجحت فى الوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثانية فقط طوال تاريخها، وذلك بعدما خسرت نهائى نسخة 2002 التى أقيمت فى مالى، أمام الكاميرون بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى، أما الجزائر فتشارك فى البطولة للمرة الـ18 فى تاريخها، وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب على أرضها فى نسخة 1990.
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الجزائر تبحث عن لقب الكان الغائب من 1990 ضد السنغال

يسدل الستار على منافسات كأس الأمم الإفريقية فى نسختها رقم 32 المقامة حاليًا فى مصر اليوم الجمعة، وذلك عندما يواجه المنتخب الجزائرى نظيره السنغالى على استاد القاهرة الدولى فى تمام الساعة التاسعة مساء، ووصلت الجزائر إلى المباراة النهائية بعد تصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بالفوز على كينيا بهدفين دون رد وعلى السنغال بهدف نظيف وعلى تنزانيا بثلاثية نظيفة، وتجاوز محاربو الصحراء فى دور الـ16 عقبة غينيا بثلاثية نظيفة، قبل الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح فى ربع النهائى، وتغلبت الجزائر فى نصف النهائى على نيجيريا 2-1 فى الوقت القاتل.
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