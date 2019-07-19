إنجازات المدربين المحليين في كأس الأمم الإفريقية

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

كأس الأمم الإفريقية

من أبرز ملامح النسخة رقم 32 لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، هو تفوق المدربين المحليين، حيث نجد في المباراة النهائية للبطولة التي تقام اليوم على ملعب القاهرة الدولي بين منتخبي السنغال والجزائر في تمام الساعة التاسعة مساء، أن مدرب الجزائر محلي وهو جمال بلماضي وكذلك الحال مع السنغال التي يشرف على تدريبها أليو سيسيه، وبالنظر إلى تاريخ المدربين المحليين في البطولة، نجد أن هناك 14 بطولة حسمها المدربون المحليون ونجحوا في الظفر بلقب الأميرة السمراء مع منتخبات بلدانهم.

كانت البداية من النسخة الأولى للبطولة في عام 1957 التي توج بلقبها المنتخب الوطني بقيادة المدرب مراد فهمي، ومن ثم فازت السودان بلقبها الوحيد عام 1970 مع المدرب عبد الفتاح أحمد. وتوج الكونغولي إدولف بيانزولو بلقب الكان في نسخة 1972 في الكاميرون مع منتخب كونغو كينشاسا، قبل أن يحرز الغاني أوسام دودو لقب

كانت البداية من النسخة الأولى للبطولة في عام 1957 التي توج بلقبها المنتخب الوطني بقيادة المدرب مراد فهمي، ومن ثم فازت السودان بلقبها الوحيد عام 1970 مع المدرب عبد الفتاح أحمد.



وتوج الكونغولي إدولف بيانزولو بلقب الكان في نسخة 1972 في الكاميرون مع منتخب كونغو كينشاسا، قبل أن يحرز الغاني أوسام دودو لقب كان 1978 مع النجوم السوداء في غانا.



أما اللقب الوحيد للجزائر في كأس الأمم في عام 1990 على أرضها فكان تحت قيادة عبد الحميد كرمالي، وفازت كوت ديفوار باللقب مع ماراتيال يو عام 1992، وتوج الفراعنة لقب نسخة 1998 مع محمود الجوهري، وفاز ستيفان كيشي مع نيجيريا بأمم إفريقيا عام 2013.



كما سبق أن توج حسن شحاتة بالكان مع مصر 3 مرات أعوام 2006 و2008 و2010، وفاز الغاني تشارلز جيامفي باللقب 3 مرات أيضًا مع غانا أعوام 1963 و1965 و1982.