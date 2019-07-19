سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

نصب وخسارة.. الخارجية تحذر راغبي الحج من تأشيرات الزيارة الإلكترونية

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٧ ص
حجاج - أرشيفية
حجاج - أرشيفية
تحذير جديد أطلقته وزارة الخارجية المصرية، للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 2019، إذ طالبتهم بعدم السفر إلى السعودية، بتأشيرات حج إلكترونية بغرض حضور فعاليات ثقافية، خلال موسم الحج، مشددة في بيان رسمي، أصدرته اليوم الجمعة، على أن تلك التأشيرات الألكترونية مخصصة لحضور الفعاليات الثقافية والحفلات السياحية فقط، ولا تتضمن السماح بأداء مناسك الحج، مؤكدة أن السلطات في المملكة العربية السعودية، لن تسمح لأي شخص يحمل تلك التأشيرات بالدخول إلى أراضيها.
وكشف السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أنه لوحظ في الفترة الأخيرة، سفر أعداد كبيرة من المواطنين للسعودية بتأشيرات زيارة إلكترونية بغرض حضور فعاليات ثقافية، ظنا بأن تلك التأشيرات تتضمن السماح لهم بأداء فريضة الحج.وأكد هاشم، أن هذه التأشيرات تعرضهم للتوقيف
اقرأ المزيد
نبيلة-مكرم (2)

الهجرة: نتابع تحقيقات أزمة الراكب المصري بطائرة رومانيا

أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تواصل الوزيرة نبيلة مكرم عبيد مع المواطن المصري "ح.س"، الذي تعرض للإيقاف على متن الطائرة الرومانية، للاطمئنان عليه وعلى أسرته. وقالت الوزيرة، في بيان، إنها تتابع التحقيقات الجارية من قِبل السلطات الرومانية من خلال وزارة الخارجية عبر سفارة مصر في رومانيا؛ للوقوف على كافة التفاصيل وملابسات الموقف، وكذلك استمرار متابعة سير التحقيقات مع اللواء مازن فهمي مساعد الوزيرة لشئون الجاليات. ودعت الوزيرة، المواطن المصري، للقائها بالوزارة عقب عودته من شرم الشيخ حيث يتواجد الآن برفقة أسرته.
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

رسميا.. الثلاثاء المقبل إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

قررت وزارة القوى العاملة، منح العاملين في القطاع الخاص، إجازة رمسية يوم الثلاثاء المقبل، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، إذ قالت في بيان اليوم الجمعة، إن عيد الثورة إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل، لكنها وضعت شرطا إذ أشارت إلى أنه يستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره، عن هذا اليوم مثلي الأجر، واصدرت الوزارة، منشورا رسميا لمديرياتها بالمحافظات لمتابعة مكاتب العمل التابعة لها تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.
طقس-حار (7)

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: حر ورطوبة و8 مدن +40 درجة

أعلنت الأرصاد الجوية، توقعاتها لطقس اليوم الجمعة، إذ توقع الخبراء بالهيئة أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية، معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
اللواء عمر سليمان

حدث في مثل هذا اليوم.. وفاة صقر المخابرات عمر سليمان

في مثل هذا اليوم 19 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 711: وقوع معركة وادي لكة التي مهدت الطريق للمسلمين أن يفتحوا شبه جزيرة أيبيريا. في عام 1799: اكتشاف حجر رشيد من قبل ضابط فرنسي وذلك إبان الحملة الفرنسية على مصر. في عام 1956: الولايات المتحدة تعلن سحب عرضها بتقديم معونة مالية إلى مصر للمساعدة في بناء السد العالي في منطقة أسوان على نهر النيل.
اقرأ المزيد من الأخبار
صحف-سعودية

صحف سعودية: بوادر أزمة صامتة تعصف بعلاقات تركيا وقطر

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، الشروط البريطانية للإفراج عن السفينة الإيرانية، كما أطلعتنا على مطالبة المملكة لقطر بتسهيل قدوم الحجاج، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. وتحت عنوان "مرونة بريطانية مشروطة حيال السفينة الإيرانية"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن بريطانيا أبدت أمس، مرونة حيال ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق، وعرضت تسهيل الإفراج عنها ولكن مقابل شروط.
الملك-سلمان-يترأس-اجتماع-مجلس-الوزراء-السعودى

الملك سلمان يستضيف 1000 حاج من ذوي شهداء فلسطين

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافة (1000) حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين للحج والعمرة، بحسب وكالة "واس". ورفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة الكريمة تجاه فلسطين وشعبها الشقيق، التي تأتي في سياق تعاهد قادة هذه البلاد أشقائهم في فلسطين التي تمثل قضيتها ثوابت أساسية راسخة عبر عقود من الزمان.
الحج

هل يُعاقب 42 ألف مصري لعدم عودتهم بعد أداء العمرة؟

أقل من شهرين وتكتظ السعودية بملايين الحجاج لأداء مناسك الحج، وحجيج كل دولة يسافرون إلى السعودية وفقًا لآليات أعلنت عنها وزارة الحج السعودية، ومصر كغيرها من الدول تلتزم بما تقره السعودية، إلا أن بعض العقبات أو المخالفات أارتكبت باكرًا قبل انطلاق موسم الحج من قبل قرابة 42 ألف مصري، جراء تخلفهم عن العودة إلى الأراضي المصرية بعد الانتهاء من أداء مناسك العمرة، أملًا في المكوث داخل الأراضي السعودية للجمع بين العمرة والحج، كون الفترة بين أداء عمرة رمضان والحج في شهر ذي الحجة المقبل تقدر بـ 3 أشهر، ولكن هذا الإجراء مخالف للوائح والقوانين السعودية.
مطار ابها (1)

بينهم مصريان.. قتيل و21 جريحًا حصيلة هجوم مطار أبها

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، أن الهجوم على مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين بجروح، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن الهجوم الإرهابي أدى إلى مقتل مقيم من الجنسية السورية، وإصابة 21 من المدنيين ومن جنسيات مختلفة". وأوضح العقيد المالكي أن الجرحى هم 13 من الجنسية السعودية و4 من الجنسية الهندية و2 من الجنسية المصرية و2 من الجنسية البنجلاديشية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org