نصب وخسارة.. الخارجية تحذر راغبي الحج من تأشيرات الزيارة الإلكترونية

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٧ ص

حجاج - أرشيفية

تحذير جديد أطلقته وزارة الخارجية المصرية، للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 2019، إذ طالبتهم بعدم السفر إلى السعودية، بتأشيرات حج إلكترونية بغرض حضور فعاليات ثقافية، خلال موسم الحج، مشددة في بيان رسمي، أصدرته اليوم الجمعة، على أن تلك التأشيرات الألكترونية مخصصة لحضور الفعاليات الثقافية والحفلات السياحية فقط، ولا تتضمن السماح بأداء مناسك الحج، مؤكدة أن السلطات في المملكة العربية السعودية، لن تسمح لأي شخص يحمل تلك التأشيرات بالدخول إلى أراضيها.

وكشف السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أنه لوحظ في الفترة الأخيرة، سفر أعداد كبيرة من المواطنين للسعودية بتأشيرات زيارة إلكترونية بغرض حضور فعاليات ثقافية، ظنا بأن تلك التأشيرات تتضمن السماح لهم بأداء فريضة الحج.وأكد هاشم، أن هذه التأشيرات تعرضهم للتوقيف