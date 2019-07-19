نصب وخسارة.. الخارجية تحذر راغبي الحج من تأشيرات الزيارة الإلكترونية
١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٧ ص
حجاج - أرشيفية
تحذير جديد أطلقته وزارة الخارجية المصرية، للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 2019، إذ طالبتهم بعدم السفر إلى السعودية، بتأشيرات حج إلكترونية بغرض حضور فعاليات ثقافية، خلال موسم الحج، مشددة في بيان رسمي، أصدرته اليوم الجمعة، على أن تلك التأشيرات الألكترونية مخصصة لحضور الفعاليات الثقافية والحفلات السياحية فقط، ولا تتضمن السماح بأداء مناسك الحج، مؤكدة أن السلطات في المملكة العربية السعودية، لن تسمح لأي شخص يحمل تلك التأشيرات بالدخول إلى أراضيها.
وكشف السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أنه لوحظ في الفترة الأخيرة، سفر أعداد كبيرة من المواطنين للسعودية بتأشيرات زيارة إلكترونية بغرض حضور فعاليات ثقافية، ظنا بأن تلك التأشيرات تتضمن السماح لهم بأداء فريضة الحج.وأكد هاشم، أن هذه التأشيرات تعرضهم للتوقيف
وكشف السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أنه لوحظ في الفترة الأخيرة، سفر أعداد كبيرة من المواطنين للسعودية بتأشيرات زيارة إلكترونية بغرض حضور فعاليات ثقافية، ظنا بأن تلك التأشيرات تتضمن السماح لهم بأداء فريضة الحج.
وأكد هاشم، أن هذه التأشيرات تعرضهم للتوقيف فور وصولهم عند منافذ الدخول بالسعودية، ومنعهم من الدخول وإعادتهم لمصر مجددا، ما يعرضهم لمعاناة وخسارة مبالغ مالية كبيرة، مثل تكاليف التأشيرة ونفقات السفر والإقامة وغيرها.
وطالبت الخارجية، المواطنين بعدم التجاوب مع وكلاء السفر، الذين يستدرجونهم للحصول على التأشيرات الإلكترونية، حتى لا يكونوا عرضة للنصب، مشددة على ضرورة الالتزام بالقنوات الرسمية لأداء الحج وفقاً للقواعد التي تنظمها وزارة السياحة والجهات المعنية والوكلاء السياحيون المعتمدون.