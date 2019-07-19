تفاصيل حريق «كيوتو».. الأسوأ منذ عقدين في اليابان

يعد الهجوم على شركة «كيوتو» للرسوم المتحركة أحد أسوأ حوادث القتل الجماعي في البلاد منذ الحريق المتعمد لمبنى «ميوجو 56» عام 2001 في طوكيو، والذي أسفر عن مقتل 44 شخصا
مرت اليابان على مدار تاريخها الطويل بالعديد من حوادث القتل الجماعي، التي تنوعت بين الحرق العمد وحوادث الطعن، التي أسقطت عشرات الضحايا.
وأمس الخميس، كانت اليابان على موعد مع واحد من أسوأ حوادث القتل الجماعي في تاريخها، وأكثرها دموية منذ أكثر من 20 عاما، إذ أضرم شخص مجهول النيران في أستوديو رسوم متحركة مشهور في مدينة "كيوتو"، ما أسفر عن مقتل 33 شخصًا، وهو ما تسبب في حالة من الحزن في جميع أنحاء العالم بعد فقدان الأرواح والأستوديو الذي قال العديد من المتابعين إنهم كانوا يضعون موظفيه في المرتبة الأولى، لأنه كان قوة رئيسية في هذه الصناعة.
وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن الحادث أسفر عن مصرع نحو 12 رجلا و20 امرأة، بالإضافة إلى فرد آخر لم يستدل على جنسه بعد.
وبعد إخماد النيران، دخل رجال الإطفاء فى المبنى صباح أمس الخميس، وعثروا على 20 جثة ملقاة على الدرج المؤدي إلى مخرج السطح، بينما عثر فريق آخر على 11 جثة في الطابق الثاني من المبنى،
وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن الحادث أسفر عن مصرع نحو 12 رجلا و20 امرأة، بالإضافة إلى فرد آخر لم يستدل على جنسه بعد.
وبعد إخماد النيران، دخل رجال الإطفاء فى المبنى صباح أمس الخميس، وعثروا على 20 جثة ملقاة على الدرج المؤدي إلى مخرج السطح، بينما عثر فريق آخر على 11 جثة في الطابق الثاني من المبنى، واثنتين في الطابق الأرضي.
وقالت الشرطة إن 74 شخصًا كانوا داخل المبنى الواقع في حي "فوشيمي كو" في محافظة "كيوتو"، وقت الحريق، بمن فيهم موظفو الشركة.
وأضافت الشرطة أن الحريق انتشر بسرعة كبيرة لدرجة أن الكثيرين من الداخل لم يكن لديهم وقت للهروب، وقفز العديد من الموظفين من نوافذ الطابقين الثاني والثالث، وعانوا من كسور في العظام.
ويعد هذا الهجوم هو أسوأ حوادث القتل الجماعي في البلاد منذ الحريق المتعمد لمبنى "ميوجو 56" عام 2001 في طوكيو، والذي أسفر عن مقتل 44 شخصا.
وكان عدد القتلى بنيران يوم الخميس أكبر من هجوم غاز السارين على مترو أنفاق طوكيو في عام 1995، والذي أسفر عن مقتل 13 شخصا.
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وتجمع عدد من المحبين أمام المبنى، اليوم الجمعة، ووضعوا الزهور تكريما لأولئك الذين فقدوا حياتهم.
صوت يشبه الانفجار
كشفت الشبكة الأمريكية عن تفاصيل الحادث، وقالت إن الحريق بدأ في أكبر أستوديو رسوم متحركة في "كيوتو" في تمام الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، يوم الخميس، بعد أن بدأ مشتبه فيه، يبلغ من العمر 41 عامًا، في صب ما بدا أنه البنزين في الطابق الأول من الأستوديو قبل إشعال النار فيه.
وقالت الشرطة إن أحد السكان المحليين أبلغ عن سماع صوت يشبه الانفجار، آتٍ من المبنى في الوقت الذي اندلع فيه الحريق.
بينما ذكر شاهد آخر أن المشتبه فيه صاح: "الموت!" وسكب السائل المجهول، وقالت شرطة "كيوتو" إنه تم العثور على حقيبة ظهر تحتوي على عدة سكاكين وعلبتي سائل يشبه البنزين بالقرب من موقع الحادث.
في الوقت الذي اندلعت فيه النيران بالمبنى، ركض أحد الموظفين للإبلاغ عن الحريق، وعند عودته، رأى المشتبه فيه ملقى على الأرض على بُعد نحو 100 متر من الأستوديو، حسبما ذكرت الشرطة.
المشتبه فيه، الذي أصيب بحروق شديدة في وجهه وساقيه وذراعيه وجذعه، سأل الضباط الذين وصلوا للقبض عليه: "هل ستعتقلونني؟".
وقال شاهد عيان لمحطة تليفزيون "أساهي" المحلية في اليابان، والتابعة لـ"سي إن إن" إن المشتبه فيه أخبر الضباط: "لقد سرقوا أفكاري".
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إلا أن الشرطة اليابانية رفضت التصريح بشكل رسمي بالدافع وراء الحادث، مشيرين إلى أنهم بحاجة إلى الانتظار حتى يتم استجواب المشتبه فيه.
وأشارت الشرطة إلى أنها لم تتمكن من استجواب المشتبه فيه، يوم الخميس، لأنه كان يتلقى العلاج من حروق شديدة أصيب بها خلال الهجوم.
وأظهرت لقطات من موقع الحادث، يوم أمس الخميس، تصاعد أعمدة من الدخان الكثيف من المبنى المؤلف من أربعة طوابق، والذي يقع في منطقة سكنية على بُعد عدة كيلومترات جنوب محطة كيوتو.
واستغرقت قوات الحماية المدنية نحو أربع ساعات حتى تمكنت من السيطرة على الحريق.
ومن جانبه صرح هيدياكي ياتا، الرئيس التنفيذي لشركة "كيوتو" للرسوم المتحركة، للصحفيين بأن الشركة تلقت تهديدات بالقتل عبر البريد، وتم إرسالها إلى الشرطة، وأعرب عن أسفه لاستهداف العاملين في الصناعة.