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تفاصيل حريق «كيوتو».. الأسوأ منذ عقدين في اليابان

يعد الهجوم على شركة «كيوتو» للرسوم المتحركة أحد أسوأ حوادث القتل الجماعي في البلاد منذ الحريق المتعمد لمبنى «ميوجو 56» عام 2001 في طوكيو، والذي أسفر عن مقتل 44 شخصا
تحرير:أحمد سليمان ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م
حريق كيوتو
حريق كيوتو
مرت اليابان على مدار تاريخها الطويل بالعديد من حوادث القتل الجماعي، التي تنوعت بين الحرق العمد وحوادث الطعن، التي أسقطت عشرات الضحايا. وأمس الخميس، كانت اليابان على موعد مع واحد من أسوأ حوادث القتل الجماعي في تاريخها، وأكثرها دموية منذ أكثر من 20 عاما، إذ أضرم شخص مجهول النيران في أستوديو رسوم متحركة مشهور في مدينة "كيوتو"، ما أسفر عن مقتل 33 شخصًا، وهو ما تسبب في حالة من الحزن في جميع أنحاء العالم بعد فقدان الأرواح والأستوديو الذي قال العديد من المتابعين إنهم كانوا يضعون موظفيه في المرتبة الأولى، لأنه كان قوة رئيسية في هذه الصناعة.
وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن الحادث أسفر عن مصرع نحو 12 رجلا و20 امرأة، بالإضافة إلى فرد آخر لم يستدل على جنسه بعد. وبعد إخماد النيران، دخل رجال الإطفاء فى المبنى صباح أمس الخميس، وعثروا على 20 جثة ملقاة على الدرج المؤدي إلى مخرج السطح، بينما عثر فريق آخر على 11 جثة في الطابق الثاني من المبنى،
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زلزال

زلزال قوي يضرب أثينا.. وانقطاع الاتصالات

ضرب زلزال قوي العاصمة اليونانية "أثينا"، صباح اليوم الجمعة، متسببا في انقطاع الاتصالات، لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات. ويقع مركز الزلزال، الذي بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، على بعد 23 كيلومترا شمال غرب أثينا، وفقا للمعهد الجيوديناميكي اليوناني. لكن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أشارت إلى أن قوة الزلزال بلغت 5.3 درجة ووقع في الساعة 2:38 مساءً بالتوقيت المحلي (11:13 بالتوقيت العالمي).
وزير-الخارجية-الإيراني-محمد-جواد-ظريف

إيران تواجه التوترات بعرض دبلوماسي للولايات المتحدة

لا تزال تعول إيران بشكل رئيسي على الجهود الدبلوماسية لحفظ ما تبقى من الاتفاق النووي، الذي بدا أنه غير مُقنع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي فضل الانسحاب منه خلال مايو من العام الماضي، مطالبًا بالبدء في جولة جديدة من المفاوضات مع طهران. إيران التي راهنت على التمسك الأوروبي بالاتفاق النووي على مدى ما يزيد على عام كامل، وجدت أن هناك ضرورة للسعي وراء تقديم ما يمكن أن يكون عامل جذب للولايات المتحدة، من أجل البدء في مفاوضات جديدة دون وضع شروط مسبقة تتعلق بسياسات طهران الخارجية.
انفجار-سيارة-مفخخة (2)

مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين في انفجار قرب جامعة كابول

أكد مسؤولون، أن انفجارًا وقع يوم الجمعة عند مدخل جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية وأودى بحياة اثنين على الأقل وإصابة 10 آخرين، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار. وقال واحد مايار المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم نقل جثتين وعشرة مصابين للمستشفى.
شرطة نيوزيلندا - أرشيفية

انفجار غاز بمدينة «مذبحة المسجدين» وسقوط 6 مصابين

أخلت خدمات الطوارئ في نيوزيلندا مباني قرب موقع انفجار غاز على ما يبدو بمدينة "كرايست تشيرش" بجنوب البلاد يوم الجمعة في حادث أشعل النار في منزل وتسبب في إصابة عدد من الناس، حسبما ذكرت وكالة "رويترز". ولا يزال التوتر يخيم على مدينة "كرايست تشيرش" بعد أربعة أشهر من قيام مسلح بإطلاق النار في مسجدين بها متسببا في مقتل 51 شخصا وإصابة العشرات في أسوأ واقعة عنف تشهدها نيوزيلندا وقت السلم. ولم تظهر أي دلائل تشير إلى أن الانفجار الذي وقع يوم الجمعة له طابع أمني أوسع.
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حريق-باستوديو-للرسوم-المتحركة

مقتل 33 شخصا في حريق استوديو باليابان (فيديو)

لقي 33 شخص على الأقل مصرعهم وأصيب 35 آخرون بجروح، في حريق متعمد باستوديو "كيوتو أنيميشن" للرسوم المتحركة في اليابان، بحسب "سي إن إن عربي". وقالت الشرطة اليابانية، اليوم الخميس، إن من بين الضحايا 12 من الذكور و20 من الإناث وشخص واحد غير معروف. ووفقا لشاهد تحدث إلى الشرطة، فإن المشتبه فيه كان يصيح "موتوا" عندما كان يسكب البنزين في الطابق الأرضي للمبنى. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن رجلا صاح "موتوا" وهو يسكب الوقود على استوديو لإنتاج الرسوم المتحركة وأضرم النار في المبنى.
حرائق في العراق

مصرع 12 شخصًا وإصابة 35 في حريق استوديو باليابان

لقى 12 شخصًا مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 35 آخرين؛ إثر اندلاع حريق في ستوديو لأفلام الرسوم المتحركة بمدينة كيودو اليابانية، وذلك وفقا لما أعلنته سلطات الإطفاء باليابان. ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "أن اتش كيه" اليوم الخميس، عن مصادر بالشرطة قولها، إن شخصا سكب ما يعتقد أنه بنزين حول الاستوديو، فيما يعتقد أن المشتبه به يبلغ من العمر 41 عاما، وهو يتلقى العلاج في المستشفى من إصابات ألمت به بسبب الحريق، موضحا أنه تم الدفع بنحو 30 سيارة إطفاء إلى الموقع، حيث يعكف رجال الإطفاء على محاولة إخماد الحريق.
دونالد ترامب

ترامب يشيد بقمة مجموعة العشرين ويصفها بـ«الرائعة»

أشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بقمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة "أوساكا اليابانية"، ووصفها بأنها رائعة وجيدة، كما أشاد برئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" وباستضافته للقمة. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في مدينة "أوساكا" اليابانية في ختام أعمال قمة مجموعة العشرين، إن هذه تعد ثالث زيارة يقوم بها إلى اليابان كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، حيث قام الشهر الماضي بزيارة لليابان كأول رئيس دولة أجنبية يلتقي بالإمبراطور الجديد "ناروهيتو".
ادونالد-ترامب-والرئيس الصيني-شي جين بينج

حل أزمة هواوي.. الصين وأمريكا تستئنفان المفاوضات

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية، واتفق الرئيسان على استئناف المفاوضات بين البلدين حول المسائل التجارية العالقة، وفي مقدمتها قضية شركة "هواوي" الصينية، وذلك على أساس المساواة. وعقب اللقاء صرح ترامب بأن واشنطن لن تفرض رسوما جديدة على البضائع الواردة من الصين في المرحلة الحالية، مضيفا: "ستبدأ الوفود التجارية للبلدين مناقشة المسائل المحددة"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم"، عن وكالة "شينخوا" الصينية.
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