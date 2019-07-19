رسميا.. الثلاثاء المقبل إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة

قررت وزارة القوى العاملة، منح العاملين في القطاع الخاص، إجازة رمسية يوم الثلاثاء المقبل، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، إذ قالت في بيان اليوم الجمعة، إن عيد الثورة إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل، لكنها وضعت شرطا إذ أشارت إلى أنه يستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره، عن هذا اليوم مثلي الأجر، واصدرت الوزارة، منشورا رسميا لمديرياتها بالمحافظات لمتابعة مكاتب العمل التابعة لها تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا وزاريًّا بأن يصبح الثلاثاء المقبل إجازة رسمية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بمناسبة ثورة 23 يوليو. ويترقب المصريون والشعوب العربية والإسلامية يوم عرفة يوم السبت 10 أغسطس