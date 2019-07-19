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رسميا.. الثلاثاء المقبل إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة
الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة
قررت وزارة القوى العاملة، منح العاملين في القطاع الخاص، إجازة رمسية يوم الثلاثاء المقبل، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، إذ قالت في بيان اليوم الجمعة، إن عيد الثورة إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل، لكنها وضعت شرطا إذ أشارت إلى أنه يستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره، عن هذا اليوم مثلي الأجر، واصدرت الوزارة، منشورا رسميا لمديرياتها بالمحافظات لمتابعة مكاتب العمل التابعة لها تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا وزاريًّا بأن يصبح الثلاثاء المقبل إجازة رسمية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بمناسبة ثورة 23 يوليو. ويترقب المصريون والشعوب العربية والإسلامية يوم عرفة يوم السبت 10 أغسطس
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نبيلة-مكرم (2)

الهجرة: نتابع تحقيقات أزمة الراكب المصري بطائرة رومانيا

أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تواصل الوزيرة نبيلة مكرم عبيد مع المواطن المصري "ح.س"، الذي تعرض للإيقاف على متن الطائرة الرومانية، للاطمئنان عليه وعلى أسرته. وقالت الوزيرة، في بيان، إنها تتابع التحقيقات الجارية من قِبل السلطات الرومانية من خلال وزارة الخارجية عبر سفارة مصر في رومانيا؛ للوقوف على كافة التفاصيل وملابسات الموقف، وكذلك استمرار متابعة سير التحقيقات مع اللواء مازن فهمي مساعد الوزيرة لشئون الجاليات. ودعت الوزيرة، المواطن المصري، للقائها بالوزارة عقب عودته من شرم الشيخ حيث يتواجد الآن برفقة أسرته.
حجاج

نصب وخسارة.. الخارجية تحذر راغبي الحج من تأشيرات الزيارة الإلكترونية

تحذير جديد أطلقته وزارة الخارجية المصرية، للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 2019، إذ طالبتهم بعدم السفر إلى السعودية، بتأشيرات حج إلكترونية بغرض حضور فعاليات ثقافية، خلال موسم الحج، مشددة في بيان رسمي، أصدرته اليوم الجمعة، على أن تلك التأشيرات الألكترونية مخصصة لحضور الفعاليات الثقافية والحفلات السياحية فقط، ولا تتضمن السماح بأداء مناسك الحج، مؤكدة أن السلطات في المملكة العربية السعودية، لن تسمح لأي شخص يحمل تلك التأشيرات بالدخول إلى أراضيها.
طقس-حار (7)

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: حر ورطوبة و8 مدن +40 درجة

أعلنت الأرصاد الجوية، توقعاتها لطقس اليوم الجمعة، إذ توقع الخبراء بالهيئة أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية، معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
اللواء عمر سليمان

حدث في مثل هذا اليوم.. وفاة صقر المخابرات عمر سليمان

في مثل هذا اليوم 19 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 711: وقوع معركة وادي لكة التي مهدت الطريق للمسلمين أن يفتحوا شبه جزيرة أيبيريا. في عام 1799: اكتشاف حجر رشيد من قبل ضابط فرنسي وذلك إبان الحملة الفرنسية على مصر. في عام 1956: الولايات المتحدة تعلن سحب عرضها بتقديم معونة مالية إلى مصر للمساعدة في بناء السد العالي في منطقة أسوان على نهر النيل.
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الهجرة

«المحافظين» يطالب الحكومة بمواجهة هجرة الشباب

علق عماد الشريف، نائب رئيس حزب المحافظين للتخطيط والإنتاج، على تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذى أعلن زيادة أعداد المهاجرين نحو 10%، قائلًا: «إذا أرادت الدولة تقليل عدد المهاجرين أو الحد منه، فهذا يتطلب عملا كثيرا وتخطيطا سليما، من خلال ربط القوى العاملة بالتعليم العالي، لتوجيه التعليم إلى ما يحتاجه سوق العمل. وأضاف الشريف أنه من الضرورى على الدولة إعادة هيكلة نظام التعليم الفني والتكنولوجي، لإعادته لما كان عليه، لتخريج شباب مؤهل ومدرب وفقًا لما يحتاجه سوق العمل، إلى جانب تشجيع الاستثمار في الصناعات والمشروعات كثيفة العمالة.
وقفة أصحاب المعاشات فى وسط البلد

البرلمان يرحب وأصحاب المعاشات يرفضون«القانون الجديد»

أشهر قليلة ويصدر قانون جديد خاص بالتأمينات والمعاشات من قبل البرلمان، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير على قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وأحاله لمجلس النواب، لمناقشته داخل لجنة القوى العامة وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة، والتصويت النهائي على مشروع القانون. وتُقدر إجمالي أموال التأمينات بنحو 841 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2018، وفقًا لأحدث إحصائيات هيئة التأمينات والمعاشات، وبلغ عدد المؤمن عليهم 9.5 مليون بزيادة قدرها 30 ألف مشترك جديد.
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خالد شعبان: سأتقدم بطلب إحاطة حول حجب موقع «التحرير»

استنكر النائب خالد شعبان، عضو مجلس النواب وتكتل "25- 30"، تحت قبة البرلمان، حجب موقع جريدة "التحرير" الإخباري دون أي سبب من القانون، بحسب البيان الذى نشرته إدارة المؤسسة، أمس الأحد، لافتًا إلى أن حجب المواقع والتضييق على حرية الرأي والتعبير يمثلان خطورة على المجتمع. وأضاف شعبان، فى تصريح لـ«التحرير» أنه سيستخدم الأدوات البرلمانية وسيتقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه للجهات المعنية؛ لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء حجب تلك المواقع.
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عبد العال للنواب: 4 سنوات عمل.. وخبرتكم لم تكتمل

حالة غضب انتابت الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في ثالث أيام مناقشة الموازنة العامة اليوم، إذ طالب الأعضاء بضرورة الحديث فى فلسفة الموازنة من إيرادات ومصروفات، وعدم التطرق لإشكاليات داخلية بالدوائر الانتخابية، لأنه يعد من الأدوات البرلمانية من بيان عاجل وطلبات إحاطة، وذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018-2019 / 2021-2022، وخطة العام الثاني 2019-2020، ومشروع موازنة الدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي 2019-2020.
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