جريمة

سقوط مصعد مستشفى خاص بدمياط.. وإصابة 7 من أسرة واحدة

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة، جراء سقوط مصعد داخل مستشفى خاص من الطابق الرابع، صباح اليوم الجمعة، وتم نقلهم إلى مستشفى فارسكور المركزي لإجراء الإسعافات لهم لخطورة حالاتهم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. بدأت الواقعة بتلقي اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن دمياط، إخطارا من شرطة النجدة، بوصول 7 أشخاص من أسرة واحدة إلى مستشفى فارسكور المركزي، مصابين بكسور وحالاتهم خطيرة، على أثر سقوط مصعد بمستشفى خاص، ما أدى إلى إصابتهم بإصابات بالغة الخطورة.
على الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين سقوط مصعد من الدور الرابع بمستشفى خاص، وذلك بعد انتهاء إجراء عملية جراحية في "اللوز واللحمية" لنجلهم، وطلبهم المصعد لعودتهم إلى المنزل. وأسفرت التحقيقات عن أن انهيار المصعد كان نتيجة عدم وجود أحد أحبال الجر وانقطاع حبل آخر، وعدم وجود جهاز منظم السرعة،
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زواج- القاصرات

أبوان يخرجان طفلتهما من الإعدادية لتزويجها بالشرقية

«زواج القاصرات»، عبارة باتت عنوانا لسجل حافل بإهانات الأطفال والتعدي على سنواتهم الأولى في الحياة، وبدلا من أن يمرحوا ويتعلموا، تقوم الأسرة بالزج بهم في غياهب الزواج وتحمُّل المسؤولية، لتكون المحصلة أطفالا ينجبون أطفالا، وما حدث بمحافظة الشرقية ليس ببعيد عن تلك المآسي، حيث أبلغ أحد الأهالي بمدينة صان الحجر الواقعة بأقصى شمال المحافظة، عن «جريمة» تتعلق بقيام أبوين بإخراج ابنتهما الطفلة التي بالكاد أتمّت ربيعها الخامس عشر، من نهاية المرحلة الإعدادية بالدراسة؛ لأجل تزويجها بدلا من استكمال تعليمها أو طفولتها.
تصادم

قتيل ومصابان من أسرة واحدة في حادث تصادم بالبحيرة

لقي شاب مصرعه وأصيبت شقيقته وزوجها، اليوم الجمعة، على أثر وقوع حادث تصادم سيارة مع "توك توك" بطريق العشرة آلاف بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وذلك في أثناء سير السيارة على الطريق، حيث قطع التوك توك الطريق أمامها، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقى العلاج اللازم، والجثة إلى ذات المستشفى. تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من المقدم ماجد الحبشي رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، يفيد وقوع الحادث.
جثة-فتاة

مشادة انتهت بجريمة.. الصديق الخائن ذبح عجوز الحدائق

علاقة صداقة تمتد جذورها إلى سنوات ماضية جمعت سائقا وعاطلا، حتى إن الأول كان يستضيفه في شقته بمنطقة حدائق القبة في محافظة القاهرة، دون أن يدري بما ينتظره من غدر وخيانة على يد رفيق الدرب الذي خدعه وراح يكتب الفصل الأخير في حياته بشكل بشع تاركا إياه جثة هامدة غارقا في دمائه بسبب مشادة كلامية عادةً ما تحدث بين الأصدقاء، بل والإخوة، حيث عثرت قوات الأمن على جثة السائق داخل شقته وكشفت جهود البحث والتحري لرجال الشرطة عن أن الجاني ليس غريبا، وأنه صديقه الشاب العشريني.
جثة-طفل-مقتول-قتل

العثور على جثة طفل بـ«شاطئ الفنار» في كفر الشيخ

عثر رواد شاطئ الفنار التابع لمصيف مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، على جثة مجهولة الهوية طافية على سطح المياه لطفل يبلغ عمره قرابة الـ12 عاما. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد عثور رواد مصيف مدينة بلطيم على جثة طفل يبلغ من العمر قرابة الـ12 عاما مجهولة الهوية طافية بشاطئ الفنار، لتقوم قوات الإنقاذ والأهالى بإخراج الجثة وإبلاغ شرطة النجدة بذلك.
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تصادم

قتيل ومصابان من أسرة واحدة في حادث تصادم بالبحيرة

لقي شاب مصرعه وأصيبت شقيقته وزوجها، اليوم الجمعة، على أثر وقوع حادث تصادم سيارة مع "توك توك" بطريق العشرة آلاف بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وذلك في أثناء سير السيارة على الطريق، حيث قطع التوك توك الطريق أمامها، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقى العلاج اللازم، والجثة إلى ذات المستشفى. تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من المقدم ماجد الحبشي رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، يفيد وقوع الحادث.
ارتفع-عدد-ضحايا-المصابين-بحادث-انهيار-منزل-جرجا-فى-سوهاج (1)

إصابة 3 أشخاص بينهم طفل في انهيار سقف مطحن

أصيب 3 أشخاص بينهم طفل بسحجات وكدمات وكسور وجروح في أنحاء الجسم، اليوم الجمعة، على أثر سقوط سقف مبنى ماكينة طحين آيل للسقوط على المواطنين في أثناء طحنهم الغلة والأرز الخاصين بهم داخل المبنى بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، وتم فرض كردون أمني بمحيط المكان، وانتشال المصابين ونقلهم إلى مستشفى الرحمانية العام لتلقي العلاج اللازم. البداية كانت بتلقي اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مركز شرطة الرحمانية بانهيار مبنى قديم آيل للسقوط بدائرة المركز.
سقوط-أسانسير

وفاة عامل سقط من على سقالة بالطابق الرابع في بنها

لقي عامل مصرعه، متأثرًا بإصابته إثر سقوطه من أعلى سقالة بالدور الرابع، أثناء إنشاء غرفة أسانسير بأحد الأبراج السكنية بمدينة بنها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بالدفن عقب إنهاء جميع الإجراءات القانونية. تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير اداخلية، مدير أمن القليوبية إخطارًا من النقيب شريف عبد الواحد، الضابط بقسم شرطة أول بنها، بشأن البلاغ الذى تلقاه بوفاة عامل يدعى طنطاوي، يبلغ من العمر 30 عاما، ومقيم بمنطقة الحرس الوطني، بدائرة القسم.
خناقة-مشاجرة-بلطجة

اشتباكات بين مرافقي مريض وأفراد أمن بمستشفى ميت غمر

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو، لمشاجرة داخل قسم الاستقبال في مستشفى ميت غمر العام، إذ نشبت مشادة بين 4 أشخاص وموظفي المستشفى، لإصراراهم على الدخول بحالة مرضية إلى غرفة العناية المركزة، ورفض الأطباء لعدم وجود سرير خال بالغرفة، ما تسبب في مشاجرة حادة وإصابة 3 أفراد من أمن المستشفى. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى قسم شرطة ميت غمر، من إدارة المستشفى عن تعدي مرافقين حالة مرضية على الأطباء ومشاجرة بينهم وبين أفراد الأمن.
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