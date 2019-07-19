سقوط مصعد مستشفى خاص بدمياط.. وإصابة 7 من أسرة واحدة

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

صورة أرشيفية

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة، جراء سقوط مصعد داخل مستشفى خاص من الطابق الرابع، صباح اليوم الجمعة، وتم نقلهم إلى مستشفى فارسكور المركزي لإجراء الإسعافات لهم لخطورة حالاتهم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. بدأت الواقعة بتلقي اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن دمياط، إخطارا من شرطة النجدة، بوصول 7 أشخاص من أسرة واحدة إلى مستشفى فارسكور المركزي، مصابين بكسور وحالاتهم خطيرة، على أثر سقوط مصعد بمستشفى خاص، ما أدى إلى إصابتهم بإصابات بالغة الخطورة.

على الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين سقوط مصعد من الدور الرابع بمستشفى خاص، وذلك بعد انتهاء إجراء عملية جراحية في "اللوز واللحمية" لنجلهم، وطلبهم المصعد لعودتهم إلى المنزل. وأسفرت التحقيقات عن أن انهيار المصعد كان نتيجة عدم وجود أحد أحبال الجر وانقطاع حبل آخر، وعدم وجود جهاز منظم السرعة،