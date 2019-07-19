الهجرة: نتابع تحقيقات أزمة الراكب المصري بطائرة رومانيا

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

وزيرة الهجرة

أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تواصل الوزيرة نبيلة مكرم عبيد مع المواطن المصري "ح.س"، الذي تعرض للإيقاف على متن الطائرة الرومانية، للاطمئنان عليه وعلى أسرته. وقالت الوزيرة، في بيان، إنها تتابع التحقيقات الجارية من قِبل السلطات الرومانية من خلال وزارة الخارجية عبر سفارة مصر في رومانيا؛ للوقوف على كافة التفاصيل وملابسات الموقف، وكذلك استمرار متابعة سير التحقيقات مع اللواء مازن فهمي مساعد الوزيرة لشئون الجاليات. ودعت الوزيرة، المواطن المصري، للقائها بالوزارة عقب عودته من شرم الشيخ حيث يتواجد الآن برفقة أسرته.

كانت وزيرة الهجرة تواصلت مع السفير المصري برومانيا وبرموز الجالية للاطلاع على الموقف ومتابعة ما وصل إلى الوزارة بشأن توقيف أحد المصريين على متن الطائرة. وقال سفير مصر برومانيا، إن الموقف حدث داخل الطائرة ببوخارست محطة الترانزيت لرحلة الراكب المصري وزوجته المغربية الجنسية الذين كانوا يستقلون طائرة الخطوط