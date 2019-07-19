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الهجرة: نتابع تحقيقات أزمة الراكب المصري بطائرة رومانيا

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تواصل الوزيرة نبيلة مكرم عبيد مع المواطن المصري "ح.س"، الذي تعرض للإيقاف على متن الطائرة الرومانية، للاطمئنان عليه وعلى أسرته. وقالت الوزيرة، في بيان، إنها تتابع التحقيقات الجارية من قِبل السلطات الرومانية من خلال وزارة الخارجية عبر سفارة مصر في رومانيا؛ للوقوف على كافة التفاصيل وملابسات الموقف، وكذلك استمرار متابعة سير التحقيقات مع اللواء مازن فهمي مساعد الوزيرة لشئون الجاليات. ودعت الوزيرة، المواطن المصري، للقائها بالوزارة عقب عودته من شرم الشيخ حيث يتواجد الآن برفقة أسرته.
كانت وزيرة الهجرة تواصلت مع السفير المصري برومانيا وبرموز الجالية للاطلاع على الموقف ومتابعة ما وصل إلى الوزارة بشأن توقيف أحد المصريين على متن الطائرة. وقال سفير مصر برومانيا، إن الموقف حدث داخل الطائرة ببوخارست محطة الترانزيت لرحلة الراكب المصري وزوجته المغربية الجنسية الذين كانوا يستقلون طائرة الخطوط
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محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

رسميا.. الثلاثاء المقبل إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

قررت وزارة القوى العاملة، منح العاملين في القطاع الخاص، إجازة رمسية يوم الثلاثاء المقبل، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، إذ قالت في بيان اليوم الجمعة، إن عيد الثورة إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل، لكنها وضعت شرطا إذ أشارت إلى أنه يستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره، عن هذا اليوم مثلي الأجر، واصدرت الوزارة، منشورا رسميا لمديرياتها بالمحافظات لمتابعة مكاتب العمل التابعة لها تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.
حجاج

نصب وخسارة.. الخارجية تحذر راغبي الحج من تأشيرات الزيارة الإلكترونية

تحذير جديد أطلقته وزارة الخارجية المصرية، للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 2019، إذ طالبتهم بعدم السفر إلى السعودية، بتأشيرات حج إلكترونية بغرض حضور فعاليات ثقافية، خلال موسم الحج، مشددة في بيان رسمي، أصدرته اليوم الجمعة، على أن تلك التأشيرات الألكترونية مخصصة لحضور الفعاليات الثقافية والحفلات السياحية فقط، ولا تتضمن السماح بأداء مناسك الحج، مؤكدة أن السلطات في المملكة العربية السعودية، لن تسمح لأي شخص يحمل تلك التأشيرات بالدخول إلى أراضيها.
طقس-حار (7)

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: حر ورطوبة و8 مدن +40 درجة

أعلنت الأرصاد الجوية، توقعاتها لطقس اليوم الجمعة، إذ توقع الخبراء بالهيئة أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية، معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
اللواء عمر سليمان

حدث في مثل هذا اليوم.. وفاة صقر المخابرات عمر سليمان

في مثل هذا اليوم 19 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 711: وقوع معركة وادي لكة التي مهدت الطريق للمسلمين أن يفتحوا شبه جزيرة أيبيريا. في عام 1799: اكتشاف حجر رشيد من قبل ضابط فرنسي وذلك إبان الحملة الفرنسية على مصر. في عام 1956: الولايات المتحدة تعلن سحب عرضها بتقديم معونة مالية إلى مصر للمساعدة في بناء السد العالي في منطقة أسوان على نهر النيل.
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وزراة (2)

وزارة للسعادة.. ماذا يحتاج المواطن ليصبح سعيدا؟

قد لا تشغل فكرة إنشاء وزارة للسعادة من عدمه تفكير الشارع المصرى بقدر ما تشغله التساؤلات البدهية التى قد تطرأ بعقله عن ماذا يحتاج المواطن حتى يصبح سعيدا؟ وفى حالة تفكير الحكومة فى إنشاء الوزارة فعليا يبرز سؤال كبير عن ماذا تقدم للمواطن حتى تنشر السعادة فى المجتمع؟ ورغم أن الإجابة على هذه الأسئلة قد تكون معقدة نوعا ما، إلا أن هناك بعض الأمور الثابتة التى أصبحت تؤثر بشكل قوى على الحالة المزاجية للمواطنين وتساهم فى ظهور حالات الاكتئاب، حسب ما يؤكده علماء النفس والاجتماع، وهو ما جعل طرح فكرة إنشاء وزارة للسعادة على غرار الإمارات أمرا مثيرا للجدل.
مجلس-النواب

«العلاقات الخارجية» تعلن ملاحظاتها على موازنة الهجرة

أكد تقرير صادر عن لجنة العلاقات الخارجية، والذي تضمن ملاحظاتها على موازنة وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، للسنة المالية 2019 - 2020، أن هناك زيادات في موازنة الوزارة لمواجهة مصروفات حتمية سواء لتنفيذ برامج الحفاظ على الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج، ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتفعيل مشاركة العلماء المصريين بالخارج، وميكنة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، ولتلبية أجور العاملين، وجاء في التقرير أن اللجنة لاحظت الخطة الطموح للوزارة في تفعيل عدد من البرامج.
الرئيس-السيسي (3)

السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد جولة أوروبية

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أرض الوطن بعد جولة أوروبية شملت كلا من بيلاروسيا ورومانيا. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من أمس، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو بمقر القصر الجمهوري بمينسك، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية لبيلاروسيا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول ملف مكافحة الاتجار في البشر، إذ أشاد الجانبان بالتنسيق القائم في هذا الخصوص بين البلدين في المحافل الدولية للدفع بتلك القضية.
السيسى

مصر ورومانيا.. 113 عاما من العلاقات الدبلوماسية

يرجع تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين مصر ودولة رومانيا إلى 113 عاما، إذ شهدت تعاونًا خلال فترة حفر قناة السويس، كما شهدت الروابط الدينية في ما بين الكنيستين المصرية والرومانية صلات منذ قرون عديدة. وتتميز العلاقات السياسية بين مصر ورومانيا بقدر كبير من الثبات والاستقرار، كما تحظى بمستوى عالٍ من التنسيق، وتتسم بتقارب وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية. ومؤخرا، في مارس 2019، زار الفريق أول بحري إيفانجلوس أبوستولاكس، وزير الدفاع اليوناني، مصر، مع وفد مرافق له، واستقبله الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة.
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