رياضة

صراع جزائري سنغالي على خطف لقب هداف الكان من إيجالو

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية
يسدل الستار، اليوم الجمعة، على منافسات كأس الأمم الإفريقية في نسختها رقم 32 المقامة حاليا في مصر، وذلك عندما تواجه الجزائر نظيرتها السنغال في المباراة النهائية على ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً، وفي الوقت الذي يتنافس فيه الثنائي على التتويج باللقب، هناك صراع محتدم على حسم هوية هداف البطولة، ويتصدر القائمة في الوقت الحالي لاعب منتخب نيجيريا أوديون إيجالو، الذي سجل 5 أهداف، بينما يوجد في المركز الثاني 4 لاعبين برصيد 3 أهداف، وهم ثنائي الجزائر "رياض محرز وآدم وناس"، ونجم السنغال ساديو ماني، إضافة إلى لاعب الكونغو سيدريك باكومبو.
وطوال تاريخ البطولة، لم يتمكن أي لاعب سنغالي من الظفر بلقب هداف أي نسخة من الكان، وهو الإنجاز الذي يسعى ساديو ماني إلى تحقيقه اليوم، ودخول كتب التاريخ، لكنه يحتاج إلى تسجيل هدفين لتحقيق ذلك الأمر. أما الجزائر، فسبق أن حققت لقب هداف الكان مرتين من قبل، وكانت المرة الأولى في نسخة 1988 عبر نجمها التاريخي
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منتخب مصر 2006

8 نهائيات مكررة من دور المجموعات في الكان

للمرة الثامنة في تاريخ كأس الأمم الإفريقية، تشهد المباراة النهائية مواجهة مكررة من دور المجموعات، وذلك عندما تواجه السنغال نظيرتها الجزائر اليوم، في نهائي كان 2019، بعدما حسم محاربو الصحراء لقاء دور المجموعات بهدف نظيف، وحدث النهائي المكرر للمرة الأولى في نسخة 1968، وحينها تغلبت غانا على كونغو كينشاسا 2-1 في دور المجموعات، قبل أن تنتقم الكونغو وتحسم النهائي بهدف نظيف، وفي نسخة 1982، تعادلت غانا وليبيا 2-2 في دور المجموعات، قبل أن تفوز غانا في النهائي بركلات الترجيح.
دييجو سيميوني

تريبيير: سيميوني من أفضل المدربين في العالم

وضع الإنجليزي كيران تريبيير، الظهير الأيمن الجديد لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني ضمن قائمة أفضل المدربين في العالم، كما عبر لاعب توتنهام هوتسبير السابق، عن سعادته بالتحدي الجديد، وأظهر أن اللعب في الليجا كان حلمًا حقيقيا. وقال تريبيير في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "الدوري الإنجليزي واحد من أفضل البطولات في العالم، لكن عندما علمت أن أتلتيكو مهتم بي، لم أفكر مرتين، ولا يوجد الكثير من اللاعبين البريطانيين يلعبون في الخارج، لكنني كنت أرغب دائما في اللعب بالخارج، خاصة في الليجا، منذ أن كنت شابا".
كأس-الأمم-الأفريقية

إنجازات المدربين المحليين في كأس الأمم الإفريقية

من أبرز ملامح النسخة رقم 32 لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، هو تفوق المدربين المحليين، حيث نجد في المباراة النهائية للبطولة التي تقام اليوم على ملعب القاهرة الدولي بين منتخبي السنغال والجزائر في تمام الساعة التاسعة مساء، أن مدرب الجزائر محلي وهو جمال بلماضي وكذلك الحال مع السنغال التي يشرف على تدريبها أليو سيسيه، وبالنظر إلى تاريخ المدربين المحليين في البطولة، نجد أن هناك 14 بطولة حسمها المدربون المحليون ونجحوا في الظفر بلقب الأميرة السمراء مع منتخبات بلدانهم.
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ساديو مانى مع رياض محرز

محرز Vs ماني.. مواجهة لحسم الأفضل في إفريقيا 2019

سيكون ملعب القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، مسرحًا لمواجهة خاصة للغاية ستجمع بين النجم الجزائري رياض محرز، والنجم السنغالي ساديو ماني في نهائي كأس الأمم الإفريقية، في مباراة تعني الكثير للنجمين، فكلاهما يبحث عن التتويج بلقبه القاري الأول مع منتخب بلاده، فرياض محرز الذي بدأ مسيرته الدولية في عام 2014، شارك مع محاربي الصحراء في مونديال البرازيل 2014، وشارك مع الجزائر في كأس الأمم الإفريقية في نسختي 2015 في غينيا الإستوائية وفي 2017 في الجابون، وسجل 13 هدفًا في 52 مباراة دولية، وينقصه لقب الكان لتحقيق كل شيء مع الجزائر.
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السنغال تتفوق في القيمة السوقية على الجزائر

تختتم اليوم الجمعة، منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، عندما تلتقي الجزائر مع السنغال على ملعب القاهرة الدولي، في مباراة تبدو منطقية بين اثنين من أقوى المنتخبات التي شاركت في النسخة الحالية من الكان، بفضل كتيبة النجوم التي يتمتع بها كل منتخب، وهو ما يظهر في القيمة السوقية، حيث تبلغ القيمة السوقية للاعبي السنغال 385 مليون يورو، مقابل 197 مليون يورو لمحاربي الصحراء، أما أعلى لاعب من حيث القيمة السوقية فى السنغال فهو نجم ليفربول ساديو مانى بـ120 مليون يورو.
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رسميا.. فيكتور جوميز حكما لنهائي كأس الأمم الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن اختيار الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، وقال الحساب الرسمي للكاف عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، إن جوميز سيتولى المباراة التي تقام في استاد القاهرة الدولي، تحكيميًّا، ولم يكشف الكاف في تغريدته عن مساعدي جوميز أو الطاقم الخاص بتقنية الفيديو الذي سيتواجد في مباراة، مكتفيًا بالإعلان عن تواجد الجنوب إفريقي. وسيلتقي منتخبا الجزائر والسنغال في التاسعة من مساء الجمعة -بتوقيت القاهرة- في استاد القاهرة الدولي لتحديد بطل النسخة الحالية لكأس الأمم.
محمد-صلاح

عمرو أديب: الجمهور نزع من صلاح لقب فخر العرب

فتح الإعلامي عمرو أديب النار على بعض الجماهير، التي هاجمت محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، خلال الساعات الماضية، بعد وصول الجزائر بقيادة رياض محرز نجم مانشستر سيتي، والسنغال بقيادة ساديو ماني نجم الريدز، إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية. وكتب عمرو أديب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل تويتر: "بعض الجمهور غدار وقليل الأصل قرر يبيع صلاح في ثوانى، وأن ينزع منه لقب فخر العرب، ناس حقيقى مالهاش أمان، من كام يوم كان ابن مصر وأمل مصر.. الجمهور المحترم يقف جنب ابنه في الحلوة والمرة، مش يوم أه ويوم لا.. فعلا قمة الهبل والتوحش".
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