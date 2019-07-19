صراع جزائري سنغالي على خطف لقب هداف الكان من إيجالو

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

كأس الأمم الإفريقية

يسدل الستار، اليوم الجمعة، على منافسات كأس الأمم الإفريقية في نسختها رقم 32 المقامة حاليا في مصر، وذلك عندما تواجه الجزائر نظيرتها السنغال في المباراة النهائية على ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً، وفي الوقت الذي يتنافس فيه الثنائي على التتويج باللقب، هناك صراع محتدم على حسم هوية هداف البطولة، ويتصدر القائمة في الوقت الحالي لاعب منتخب نيجيريا أوديون إيجالو، الذي سجل 5 أهداف، بينما يوجد في المركز الثاني 4 لاعبين برصيد 3 أهداف، وهم ثنائي الجزائر "رياض محرز وآدم وناس"، ونجم السنغال ساديو ماني، إضافة إلى لاعب الكونغو سيدريك باكومبو.

وطوال تاريخ البطولة، لم يتمكن أي لاعب سنغالي من الظفر بلقب هداف أي نسخة من الكان، وهو الإنجاز الذي يسعى ساديو ماني إلى تحقيقه اليوم، ودخول كتب التاريخ، لكنه يحتاج إلى تسجيل هدفين لتحقيق ذلك الأمر. أما الجزائر، فسبق أن حققت لقب هداف الكان مرتين من قبل، وكانت المرة الأولى في نسخة 1988 عبر نجمها التاريخي

وطوال تاريخ البطولة، لم يتمكن أي لاعب سنغالي من الظفر بلقب هداف أي نسخة من الكان، وهو الإنجاز الذي يسعى ساديو ماني إلى تحقيقه اليوم، ودخول كتب التاريخ، لكنه يحتاج إلى تسجيل هدفين لتحقيق ذلك الأمر.



أما الجزائر، فسبق أن حققت لقب هداف الكان مرتين من قبل، وكانت المرة الأولى في نسخة 1988 عبر نجمها التاريخي لخضر بلومي، الذي تصدّر قائمة الهدافين برصيد هدفين مناصفةً مع كل من النجم الكاميروني روجيه ميلا ونجم المنتخب الوطني السابق جمال عبد الحميد، إضافة إلى لاعب كوت ديفوار عبد الله تراوري.



كما توج جمال مناد بلقب هداف نسخة 1990 برصيد 4 أهداف، وهي البطولة التي استضافتها الجزائر على أرضها، وتوجت خلالها بلقبها الوحيد في منافسات الكان.