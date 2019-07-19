رياضة

تريبيير: سيميوني من أفضل المدربين في العالم

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م
سيميوني
سيميوني
وضع الإنجليزي كيران تريبيير، الظهير الأيمن الجديد لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني ضمن قائمة أفضل المدربين في العالم، كما عبر لاعب توتنهام هوتسبير السابق، عن سعادته بالتحدي الجديد، وأظهر أن اللعب في الليجا كان حلمًا حقيقيا. وقال تريبيير في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "الدوري الإنجليزي واحد من أفضل البطولات في العالم، لكن عندما علمت أن أتلتيكو مهتم بي، لم أفكر مرتين، ولا يوجد الكثير من اللاعبين البريطانيين يلعبون في الخارج، لكنني كنت أرغب دائما في اللعب بالخارج، خاصة في الليجا، منذ أن كنت شابا".
وخاض تريبيير نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، وهي آخر مباراة لعبها بقميص توتنهام، وكانت على ملعب واندا متروبوليتانو الخاص بأتلتيكو، قبل إبلاغ ماوريسيو بوكيتينو، مدربه في سبيرز، بقراره مغادرة الفريق. وأوضح كيران تريبيير: "أجريت أنا وبوكيتينو محادثة حول مستقبلي، وقد أوضحت له أن لديّ فرصة للانضمام
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منتخب مصر 2006

8 نهائيات مكررة من دور المجموعات في الكان

للمرة الثامنة في تاريخ كأس الأمم الإفريقية، تشهد المباراة النهائية مواجهة مكررة من دور المجموعات، وذلك عندما تواجه السنغال نظيرتها الجزائر اليوم، في نهائي كان 2019، بعدما حسم محاربو الصحراء لقاء دور المجموعات بهدف نظيف، وحدث النهائي المكرر للمرة الأولى في نسخة 1968، وحينها تغلبت غانا على كونغو كينشاسا 2-1 في دور المجموعات، قبل أن تنتقم الكونغو وتحسم النهائي بهدف نظيف، وفي نسخة 1982، تعادلت غانا وليبيا 2-2 في دور المجموعات، قبل أن تفوز غانا في النهائي بركلات الترجيح.
كأس-الأمم-الأفريقية

صراع جزائري سنغالي على خطف لقب هداف الكان من إيجالو

يسدل الستار، اليوم الجمعة، على منافسات كأس الأمم الإفريقية في نسختها رقم 32 المقامة حاليا في مصر، وذلك عندما تواجه الجزائر نظيرتها السنغال في المباراة النهائية على ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً، وفي الوقت الذي يتنافس فيه الثنائي على التتويج باللقب، هناك صراع محتدم على حسم هوية هداف البطولة، ويتصدر القائمة في الوقت الحالي لاعب منتخب نيجيريا أوديون إيجالو، الذي سجل 5 أهداف، بينما يوجد في المركز الثاني 4 لاعبين برصيد 3 أهداف، وهم ثنائي الجزائر "رياض محرز وآدم وناس"، ونجم السنغال ساديو ماني، إضافة إلى لاعب الكونغو سيدريك باكومبو.
كأس-الأمم-الأفريقية

إنجازات المدربين المحليين في كأس الأمم الإفريقية

من أبرز ملامح النسخة رقم 32 لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، هو تفوق المدربين المحليين، حيث نجد في المباراة النهائية للبطولة التي تقام اليوم على ملعب القاهرة الدولي بين منتخبي السنغال والجزائر في تمام الساعة التاسعة مساء، أن مدرب الجزائر محلي وهو جمال بلماضي وكذلك الحال مع السنغال التي يشرف على تدريبها أليو سيسيه، وبالنظر إلى تاريخ المدربين المحليين في البطولة، نجد أن هناك 14 بطولة حسمها المدربون المحليون ونجحوا في الظفر بلقب الأميرة السمراء مع منتخبات بلدانهم.
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تريبير

أتلتيكو مدريد يعلن تعاقده مع لاعب توتنهام

أعلن نادى أتليتكو مدريد، الإسباني، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًّا مع كيران تريبير، الظهير الأيمن لفريق توتنهام الإنجليزى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وبحسب البيان الرسمي الصادر من أتلتيكو مدريد، فإن النادي الإسباني توصل لاتفاق مع إدارة توتنهام على ضم تريبير بعقد لمدة 3 مواسم قادمة. ووقع المدافع الإنجليزى على عقد مع فريق العاصمة مدريد يمتد إلى 3 مواسم، ووفقا لوسائل إعلام بريطانية فإن الصفقة تصل قيمتها إلى 20 مليون جنيه إسترلينى، بعدما اجتاز الكشف الطبى بنجاح.
برشلونة-ريال-مدريد (1)

تعرف على موعد كلاسيكو الليجا في الموسم الجديد

أسفرت القرعة التي أجراها الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن مباريات قوية للأندية الكبرى الثلاثة، في الجولة الأولى من الليجا (موسم 2019-2020)، والتي ستنطلق في 17 أغسطس المقبل، بينما ستختتم يوم 24 مايو 2020. وسيحل برشلونة، حامل اللقب، ضيفا على أتلتيك بلباو في ملعب سان ماميس، أما أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة، فسيستضيف خيتافي في ديربي عاصمي، بينما سيزور ريال مدريد ملعب بالايدوس معقل سيلتا فيجو، فيما جاءت بقية مواجهات الجولة الأولى كالتالي: مايوركا-إيبار، إسبانيول-إشبيلية، ألافيس-ليفانتي، فالنسيا-ريال سوسيداد، ليجانيس-أوساسونا، فياريال-غرناطة.
كوفاسيتش- (1)

ريال مدريد يعلن انتقال كوفاسيتش إلى تشيلسي نهائيا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الإثنين، انتقال الدولى الكرواتى ماتيو كوفاسيتش، إلى صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي بعدما فعل النادى الملكى بند الشراء الموجود في عقد إعارة اللاعب. ولعب الكرواتي الدولي بقميص تشيلسي الموسم السابق 2017- 2018 على سبيل الإعارة قادما من المرينجى في الانتقالات الصيفية الماضية؛ ليفعل الفريق اللندنى بند الشراء وينتقل اللاعب صاحب الـ25 عاما بشكل كامل للفريق الملكى. النادي الإسباني، نشر بيانا عبر موقع الرسمي أعلن فيه رحيل اللاعب، وقدم له الشكر على الفترة التي قضاها بين صفوف الفريق، وتمنى له التوفيق في رحلته الجديدة.
رافا-بينيتيز

بينيتز يكشف سبب رحيله عن تدريب نيوكاسل

أكد المدرب الإسباني رافا بينيتز على رغبته في البقاء بنيوكاسل، إلا أنه لم يشارك الإدارة نفس الرؤية وبالتالي فضل الرحيل، وكتب رافا خطابًا إلى جماهير نيوكاسل لشرح الظروف التي أحاطت بمغادرته للفريق، بعدما أعلن النادي أن رافا سيرحل عقب نهاية عقده في شهر يونيو الماضي، وقال بينيتز في خطابه: "شكرًا لكم على تلك السنوات الثلاث الرائعة والمثيرة والمليئة بالتحديات، دعمكم للنادي والتزامكم تجاهه والشغف الذي تمتعتم به كان أمرًا لا يصدق، ودائمًا ما كان ملعب سان جيمس بارك خاصًا، كان الفوز على توتنهام 5-1 في عام 2016 عاطفيًا، وشعرت بانتمائي لهذا الفريق حينها".
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