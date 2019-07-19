تريبيير: سيميوني من أفضل المدربين في العالم

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

سيميوني

وضع الإنجليزي كيران تريبيير، الظهير الأيمن الجديد لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني ضمن قائمة أفضل المدربين في العالم، كما عبر لاعب توتنهام هوتسبير السابق، عن سعادته بالتحدي الجديد، وأظهر أن اللعب في الليجا كان حلمًا حقيقيا. وقال تريبيير في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "الدوري الإنجليزي واحد من أفضل البطولات في العالم، لكن عندما علمت أن أتلتيكو مهتم بي، لم أفكر مرتين، ولا يوجد الكثير من اللاعبين البريطانيين يلعبون في الخارج، لكنني كنت أرغب دائما في اللعب بالخارج، خاصة في الليجا، منذ أن كنت شابا".

وخاض تريبيير نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، وهي آخر مباراة لعبها بقميص توتنهام، وكانت على ملعب واندا متروبوليتانو الخاص بأتلتيكو، قبل إبلاغ ماوريسيو بوكيتينو، مدربه في سبيرز، بقراره مغادرة الفريق. وأوضح كيران تريبيير: "أجريت أنا وبوكيتينو محادثة حول مستقبلي، وقد أوضحت له أن لديّ فرصة للانضمام

وخاض تريبيير نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، وهي آخر مباراة لعبها بقميص توتنهام، وكانت على ملعب واندا متروبوليتانو الخاص بأتلتيكو، قبل إبلاغ ماوريسيو بوكيتينو، مدربه في سبيرز، بقراره مغادرة الفريق.



وأوضح كيران تريبيير: "أجريت أنا وبوكيتينو محادثة حول مستقبلي، وقد أوضحت له أن لديّ فرصة للانضمام إلى أتلتيكو، ولا أرغب في تفويتها".



وأتم تريبيير: "كنت أشاهد أتلتيكو منذ عدة سنوات، وبالنسبة إليَّ، سيميوني هو واحد من أفضل المدربين في العالم، وأنا هنا مع مدرب رائع ولاعبين رائعين. أنا والفريق سنقدم كل شيء لمساعدة النادي على الفوز بالبطولات في السنوات القليلة المقبلة".

