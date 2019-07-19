جريمة

قتيل ومصابان من أسرة واحدة في حادث تصادم بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لقي شاب مصرعه وأصيبت شقيقته وزوجها، اليوم الجمعة، على أثر وقوع حادث تصادم سيارة مع "توك توك" بطريق العشرة آلاف بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وذلك في أثناء سير السيارة على الطريق، حيث قطع التوك توك الطريق أمامها، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقى العلاج اللازم، والجثة إلى ذات المستشفى. تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من المقدم ماجد الحبشي رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، يفيد وقوع الحادث.
وعلى الفور انتقل النقيب محمد ترابيس، معاون مباحث مركز شرطة أبو المطامير، إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وتوك توك. وأسفر الحادث عن مصرع "محمود السيد الصعيدى" 17 عامًا، مقيم بناحية أبو المطامير، وإصابة شقيقته وزوجها، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقي
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زواج- القاصرات

أبوان يخرجان طفلتهما من الإعدادية لتزويجها بالشرقية

«زواج القاصرات»، عبارة باتت عنوانا لسجل حافل بإهانات الأطفال والتعدي على سنواتهم الأولى في الحياة، وبدلا من أن يمرحوا ويتعلموا، تقوم الأسرة بالزج بهم في غياهب الزواج وتحمُّل المسؤولية، لتكون المحصلة أطفالا ينجبون أطفالا، وما حدث بمحافظة الشرقية ليس ببعيد عن تلك المآسي، حيث أبلغ أحد الأهالي بمدينة صان الحجر الواقعة بأقصى شمال المحافظة، عن «جريمة» تتعلق بقيام أبوين بإخراج ابنتهما الطفلة التي بالكاد أتمّت ربيعها الخامس عشر، من نهاية المرحلة الإعدادية بالدراسة؛ لأجل تزويجها بدلا من استكمال تعليمها أو طفولتها.
سقوط-أسانسير

سقوط مصعد مستشفى خاص بدمياط.. وإصابة 7 من أسرة واحدة

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة، جراء سقوط مصعد داخل مستشفى خاص من الطابق الرابع، صباح اليوم الجمعة، وتم نقلهم إلى مستشفى فارسكور المركزي لإجراء الإسعافات لهم لخطورة حالاتهم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. بدأت الواقعة بتلقي اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن دمياط، إخطارا من شرطة النجدة، بوصول 7 أشخاص من أسرة واحدة إلى مستشفى فارسكور المركزي، مصابين بكسور وحالاتهم خطيرة، على أثر سقوط مصعد بمستشفى خاص، ما أدى إلى إصابتهم بإصابات بالغة الخطورة.
جثة-فتاة

مشادة انتهت بجريمة.. الصديق الخائن ذبح عجوز الحدائق

علاقة صداقة تمتد جذورها إلى سنوات ماضية جمعت سائقا وعاطلا، حتى إن الأول كان يستضيفه في شقته بمنطقة حدائق القبة في محافظة القاهرة، دون أن يدري بما ينتظره من غدر وخيانة على يد رفيق الدرب الذي خدعه وراح يكتب الفصل الأخير في حياته بشكل بشع تاركا إياه جثة هامدة غارقا في دمائه بسبب مشادة كلامية عادةً ما تحدث بين الأصدقاء، بل والإخوة، حيث عثرت قوات الأمن على جثة السائق داخل شقته وكشفت جهود البحث والتحري لرجال الشرطة عن أن الجاني ليس غريبا، وأنه صديقه الشاب العشريني.
جثة-طفل-مقتول-قتل

العثور على جثة طفل بـ«شاطئ الفنار» في كفر الشيخ

عثر رواد شاطئ الفنار التابع لمصيف مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، على جثة مجهولة الهوية طافية على سطح المياه لطفل يبلغ عمره قرابة الـ12 عاما. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد عثور رواد مصيف مدينة بلطيم على جثة طفل يبلغ من العمر قرابة الـ12 عاما مجهولة الهوية طافية بشاطئ الفنار، لتقوم قوات الإنقاذ والأهالى بإخراج الجثة وإبلاغ شرطة النجدة بذلك.
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سقوط-أسانسير

سقوط مصعد مستشفى خاص بدمياط.. وإصابة 7 من أسرة واحدة

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة، جراء سقوط مصعد داخل مستشفى خاص من الطابق الرابع، صباح اليوم الجمعة، وتم نقلهم إلى مستشفى فارسكور المركزي لإجراء الإسعافات لهم لخطورة حالاتهم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. بدأت الواقعة بتلقي اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن دمياط، إخطارا من شرطة النجدة، بوصول 7 أشخاص من أسرة واحدة إلى مستشفى فارسكور المركزي، مصابين بكسور وحالاتهم خطيرة، على أثر سقوط مصعد بمستشفى خاص، ما أدى إلى إصابتهم بإصابات بالغة الخطورة.
تصادم

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في تصادم على طريق جمصة

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارتين "ملاكي وأجرة" على طريق جمصة. وتلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغ لضباط شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين "ملاكي وأجرة" على طريق جمصة، أمام كوبري البدوها، ووجود مصابين تنوعت إصاباتهم، وحالة وفاة، ونُقلوا جميعا إلى مستشفى بلقاس، وتم التحفظ على الجثمان في ثلاجة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وجار إخطار النيابة العامة. انتقل ضباط وحدة شرطة النجدة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أنه وقع بين سيارتين "ملاكي وأجرة 7 ركاب".
توك-توك

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب توك توك ببني سويف

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح وكدمات وسحجات وارتجاج، اليوم الأحد، في حادث انقلاب «توك توك» أمام قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات. بدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث انقلاب «توك توك» أمام قرية بهبشين، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، ووجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
انقلاب-سيارة

إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوى "اتجاه القاهرة" أمام مزارع دينا بوادي النطرون، بعد أن اختلت عجلة القيادة في يد السائق بسبب انفجار إطار السيارة فانقلبت، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من الرائد محمد عوض رئيس مباحث مركز شرطة وادي النطرون يفيد بانقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوى.
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