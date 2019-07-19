قتيل ومصابان من أسرة واحدة في حادث تصادم بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

صورة أرشيفية

لقي شاب مصرعه وأصيبت شقيقته وزوجها، اليوم الجمعة، على أثر وقوع حادث تصادم سيارة مع "توك توك" بطريق العشرة آلاف بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وذلك في أثناء سير السيارة على الطريق، حيث قطع التوك توك الطريق أمامها، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقى العلاج اللازم، والجثة إلى ذات المستشفى. تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من المقدم ماجد الحبشي رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، يفيد وقوع الحادث.

وعلى الفور انتقل النقيب محمد ترابيس، معاون مباحث مركز شرطة أبو المطامير، إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وتوك توك. وأسفر الحادث عن مصرع "محمود السيد الصعيدى" 17 عامًا، مقيم بناحية أبو المطامير، وإصابة شقيقته وزوجها، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقي