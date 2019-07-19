جريمة

أبوان يخرجان طفلتهما من الإعدادية لتزويجها بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
«زواج القاصرات»، عبارة باتت عنوانا لسجل حافل بإهانات الأطفال والتعدي على سنواتهم الأولى في الحياة، وبدلا من أن يمرحوا ويتعلموا، تقوم الأسرة بالزج بهم في غياهب الزواج وتحمُّل المسؤولية، لتكون المحصلة أطفالا ينجبون أطفالا، وما حدث بمحافظة الشرقية ليس ببعيد عن تلك المآسي، حيث أبلغ أحد الأهالي بمدينة صان الحجر الواقعة بأقصى شمال المحافظة، عن «جريمة» تتعلق بقيام أبوين بإخراج ابنتهما الطفلة التي بالكاد أتمّت ربيعها الخامس عشر، من نهاية المرحلة الإعدادية بالدراسة؛ لأجل تزويجها بدلا من استكمال تعليمها أو طفولتها.
البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ إلى رجال مباحث مركز شرطة صان الحجر، برئاسة النقيب أحمد سليم، من أحد الأهالي عبر الخط الساخن المخصص لـ«نجدة الطفل»، بقيام أبوين بإخراج ابنتهما من التعليم لتزويجها وهي
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تصادم

قتيل ومصابان من أسرة واحدة في حادث تصادم بالبحيرة

لقي شاب مصرعه وأصيبت شقيقته وزوجها، اليوم الجمعة، على أثر وقوع حادث تصادم سيارة مع "توك توك" بطريق العشرة آلاف بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وذلك في أثناء سير السيارة على الطريق، حيث قطع التوك توك الطريق أمامها، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقى العلاج اللازم، والجثة إلى ذات المستشفى. تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من المقدم ماجد الحبشي رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، يفيد وقوع الحادث.
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سقوط مصعد مستشفى خاص بدمياط.. وإصابة 7 من أسرة واحدة

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة، جراء سقوط مصعد داخل مستشفى خاص من الطابق الرابع، صباح اليوم الجمعة، وتم نقلهم إلى مستشفى فارسكور المركزي لإجراء الإسعافات لهم لخطورة حالاتهم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. بدأت الواقعة بتلقي اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن دمياط، إخطارا من شرطة النجدة، بوصول 7 أشخاص من أسرة واحدة إلى مستشفى فارسكور المركزي، مصابين بكسور وحالاتهم خطيرة، على أثر سقوط مصعد بمستشفى خاص، ما أدى إلى إصابتهم بإصابات بالغة الخطورة.
جثة-فتاة

مشادة انتهت بجريمة.. الصديق الخائن ذبح عجوز الحدائق

علاقة صداقة تمتد جذورها إلى سنوات ماضية جمعت سائقا وعاطلا، حتى إن الأول كان يستضيفه في شقته بمنطقة حدائق القبة في محافظة القاهرة، دون أن يدري بما ينتظره من غدر وخيانة على يد رفيق الدرب الذي خدعه وراح يكتب الفصل الأخير في حياته بشكل بشع تاركا إياه جثة هامدة غارقا في دمائه بسبب مشادة كلامية عادةً ما تحدث بين الأصدقاء، بل والإخوة، حيث عثرت قوات الأمن على جثة السائق داخل شقته وكشفت جهود البحث والتحري لرجال الشرطة عن أن الجاني ليس غريبا، وأنه صديقه الشاب العشريني.
جثة-طفل-مقتول-قتل

العثور على جثة طفل بـ«شاطئ الفنار» في كفر الشيخ

عثر رواد شاطئ الفنار التابع لمصيف مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، على جثة مجهولة الهوية طافية على سطح المياه لطفل يبلغ عمره قرابة الـ12 عاما. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد عثور رواد مصيف مدينة بلطيم على جثة طفل يبلغ من العمر قرابة الـ12 عاما مجهولة الهوية طافية بشاطئ الفنار، لتقوم قوات الإنقاذ والأهالى بإخراج الجثة وإبلاغ شرطة النجدة بذلك.
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جثة (4)

تجديد حبس فلاح قتل عم زوجته بسبب «القايمة» بالشرقية

أصدرِّ قاضي المعارضات بمحكمة الحسينية الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بتجديد حبس مُزارعًا وشقيقه لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بالتخلص من حياة عم زوجة الأول؛ بعدما استعان بشقيقه وقتل المجني عليه بتسديد عدة طعنات بواسطة «مّنجل» زراعي كان بحوزته، وذلك إثر خلافات أسرية سببها خلافًا مع زوجته، حيث احتدم النقاش وقت الحديث عن قائمة المنقولات الزوجية، وانتهى الأمر بجريمة قتل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
جثة

«طلاق وقايمة».. قصة فلاح قتل عم زوجته في الشرقية

«قبل ما تناسب حاسب».. عبارة دارجة ومثل شعبي يُطلقه غالبية أهالي القرى الريفية قبل الدخول في علاقات نسب وزواج، وذلك خشية حدوث خلافات مستقبلية بين أهل الزوجين، إلا أن شكوك المثل وتخوفاته حدثت بحذافيرها في إحدى القرى الواقعة بأقصى شمال محافظة الشرقية؛ بعدما أقدم مزارع، في بداية العقد الرابع من العمر، على إزهاق روح عم زوجته، إثر خلافات زوجية وصلت إلى رفض الطلاق وانتهت إلى طريق مسدود، فما كان منه إلا الاستعانة بشقيقه وارتكاب جريمته، متناسيًا أية روابط أسرية أو صلة دم تربط بين العائلتين.
اسعاف (2)

مُزارع يُنهي حياة عم زوجته بـ«مّنجل» في الشرقية

?أنهى مُزارع من قرية «الاتحاد» القريبة من منطقة «كوبري سليم» التابعة لدائرة مركز شرطة صان الحجر بمحافظة الشرقية، حياة عم زوجته، اليوم الإثنين؛ بعدما استعان بشقيقه وقتل المجني عليه بتسديد عدة طعنات بواسطة «مّنجل» زراعي، كان بحوزته، وذلك إثر خلافات أسرية سببها خلافًا مع زوجته، فيما جرى الجثة على الجثة بمشرحة مستشفى «الحسينية» المركزي، تحت تصرف نيابة الحسينية العامة، برئاسة المستشار محمد جاد، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات لشمال الشرقية.
فيسبوك

«عرفته على الفيس».. طالبة ثانوي تهرب مع عجوز للزواج

تمكن رجال مباحث مركز شرطة ديرب نجم، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد عبد المنعم علاء، رئيس المباحث، اليوم الأربعاء، من كشف غموض واقعة اختفاء طالبة بالمرحلة الثانوية عن منزل أسرتها لأكثر من 48 ساعة، إذ تبين قيام الفتاة بالهروب من منزل أسرتها وسفرها للقاهرة من أجل الزواج برجل عجوز تعرفت عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بينما جرت إعادة الطالبة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار جمعة الششتاوي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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