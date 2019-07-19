حبس قاتل أخيه بعد اكتشاف علاقته الغرامية بزوجته(صور)

قاتل أخيه بعد اكتشاف خيانته مع زوجته: أسمعني تسجيلات مع زوجتي وكلمها ليثبت ذلك وطلب مني تطليقها لأنه قادر على إسعادها أكثر مني لأنه ميسور الحال

تحرير:رانيا الديداموني ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

المتهم خلال تمثيل الجريمة

أمر عمرو ضيف، رئيس نيابة بلقاس، اليوم الجمعة، بتجديد حبس قاتل أخيه الأصغر 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد، وذلك عقب أن أنهى المتهم تمثيل الجريمة في فناء مبنى إدارة الشؤون الاجتماعية مساء أمس، واعترف تفصيليا بأنه قتل أخاه الأصغر بضربه بحجر ثقيل على رأسه، عقب اعتراف المجني عليه له بوجود علاقة محرمة بينه وبين زوجته، وأسمعه مكالمات بينهما تثبت صحة وجود العلاقة بحجة المطالبة بتطليقها، فأخذ الأخ المخدوع كتلة طوب أسمنتية وضرب أخاه بها وتركه قتيلا وهرب، حتى اكتُشفت الجثة.

كان اللواء محمد حجي، مساعد وزير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ للعقيد أحمد الحسيني، مأمور مركز شرطة الستاموني، من سكرتير وحدة الشؤون الاجتماعية، بعثور الموظفين على جثة مجهولة ملقاة في الفناء الخلفي لمبنى الإدارة. على الفور، توجه فريق من