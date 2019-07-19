حبس قاتل أخيه بعد اكتشاف علاقته الغرامية بزوجته(صور)

قاتل أخيه بعد اكتشاف خيانته مع زوجته: أسمعني تسجيلات مع زوجتي وكلمها ليثبت ذلك وطلب مني تطليقها لأنه قادر على إسعادها أكثر مني لأنه ميسور الحال
أمر عمرو ضيف، رئيس نيابة بلقاس، اليوم الجمعة، بتجديد حبس قاتل أخيه الأصغر 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد، وذلك عقب أن أنهى المتهم تمثيل الجريمة في فناء مبنى إدارة الشؤون الاجتماعية مساء أمس، واعترف تفصيليا بأنه قتل أخاه الأصغر بضربه بحجر ثقيل على رأسه، عقب اعتراف المجني عليه له بوجود علاقة محرمة بينه وبين زوجته، وأسمعه مكالمات بينهما تثبت صحة وجود العلاقة بحجة المطالبة بتطليقها، فأخذ الأخ المخدوع كتلة طوب أسمنتية وضرب أخاه بها وتركه قتيلا وهرب، حتى اكتُشفت الجثة.
كان اللواء محمد حجي، مساعد وزير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ للعقيد أحمد الحسيني، مأمور مركز شرطة الستاموني، من سكرتير وحدة الشؤون الاجتماعية، بعثور الموظفين على جثة مجهولة ملقاة في الفناء الخلفي لمبنى الإدارة.
على الفور، توجه فريق من
كان اللواء محمد حجي، مساعد وزير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ للعقيد أحمد الحسيني، مأمور مركز شرطة الستاموني، من سكرتير وحدة الشؤون الاجتماعية، بعثور الموظفين على جثة مجهولة ملقاة في الفناء الخلفي لمبنى الإدارة.
على الفور، توجه فريق من ضباط المباحث الجنائية برئاسة الرائد محمد حماد، رئيس مباحث المركز، وبالمعاينة الظاهرية تبين وجود إصابة بالرأس، وبتفتيش ملابسه لم يتم العثور على إثبات شخصية معه.
نُقلت الجثة إلى مستشفى بلقاس المركزي، وأكد التقرير المبدئي لمفتش الصحة أن سبب الوفاة اصطدام الرأس بجسم صلب بشدة، لوجود كسر في الجمجمة بحجم 6 سم × 7 سم، أثر فى المخ وتسبب في نزيفه.
وفي أثناء إجراء التحريات اللازمة والبحث في سجل المتغيبين، دخلت سيدة تُدعى "نجوى. ا. ف" 50 عاما، وطلبت مشاهدة الجثة للتعرف عليها، إذ تغيب نجلها البالغ من العمر 24 عاما، عن المنزل منذ يوم الجمعة الماضي، وتبحث عنه الأسرة في كل مكان دون العثور على أثر له.
وأكدت السيدة أن الجثة لنجلها "عبد الله. م. ر" 24 عاما، عامل زراعي باليومية، ومقيم معها في عزبة علي عبد الغني بدائرة القسم، وأنها فقدت كل وسائل التواصل معه.
وتمكن فريق البحث الجنائي من إجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة لتتبع خط سير المجني عليه، فتبين أن آخر من رافق المجني عليه هو شقيقه، ويدعى "محمد" 32 عاما، وأنه وراء الواقعة وأن تاريخ اختفائه يقارب تاريخ وجودهما معًا ويتزامن مع وقت قتله.
بتقنين الإجراءات ومواجهته، اعترف "محمد" بأن أخاه دعاه إلى التنزه معًا للحديث في أمر مهم بينهما يخص مستقبلهما، فتوجه الشقيقان إلى فناء خلفي يتبع إدارة الشؤون الاجتماعية بالمركز لتناول الأطعمة الخفيفة، وما أن تجاذبا أطراف الحديث، حتى نشبت مشادة بينهما، إذ طلب الأخ من أخيه تطليق زوجته لأنها خائنة ولا تستحق أن تعيش معه.
وتوالت اعترافات المجني عليه لشقيقه "القاتل" بأنه قرر إخباره بعيدا عن منزل العائلة، منعًا للفضيحة ولإحساسه بالذنب، إذ لا يريد أن تستمر خيانتهما له، وأنه قادر على إسعادها أكثر منه لأنه ميسور الحال بينما هو يمر بضائقة مالية، فنشبت مشاجرة بين الشقيقين حول الزوجة الخائنة بين عشيق يؤكد اتهام عشيقته وزوج مخدوع مدافع عن عرض وكرامة الزوجة.
لحسم الخلاف أخرج الأخ الصغير هاتفه المحمول، وأسمع "الزوج" عددا من التسجيلات الصوتية التي تثبت صحة اتهامه، ثم أجرى مكالمة "تأكيدية" مع الزوجة الخائنة، تحدثا فيها عن الزوج المخدوع وأمنيتهما بالتخلص منه ليخلو لهما الجو وتواعدا على لقاء قريب، فانهار الزوج ولم يتمالك نفسه وأخذ كتلة أسمنتية وانهال بها على رأس أخيه حتى سقط الأخير غارقا في دمائه.
عقب عودة القاتل إلى منزل العائلة بمفرده دون أخيه، ادعى أنهما تفرقا لقضاء بعض المصالح، وتظاهر بالحزن على تغيب شقيقه عن المنزل وأخذ يبحث عنه معهم، لإبعاد الشبهات عنه حتى اكتُشفت جريمته، وأرشد المتهم عن مكان الهاتف المحمول.