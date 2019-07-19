رياضة

8 نهائيات مكررة من دور المجموعات في الكان

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
مصر وكوت ديفوار
مصر وكوت ديفوار
للمرة الثامنة في تاريخ كأس الأمم الإفريقية، تشهد المباراة النهائية مواجهة مكررة من دور المجموعات، وذلك عندما تواجه السنغال نظيرتها الجزائر اليوم، في نهائي كان 2019، بعدما حسم محاربو الصحراء لقاء دور المجموعات بهدف نظيف، وحدث النهائي المكرر للمرة الأولى في نسخة 1968، وحينها تغلبت غانا على كونغو كينشاسا 2-1 في دور المجموعات، قبل أن تنتقم الكونغو وتحسم النهائي بهدف نظيف، وفي نسخة 1982، تعادلت غانا وليبيا 2-2 في دور المجموعات، قبل أن تفوز غانا في النهائي بركلات الترجيح.
وفي نسخة 1988، تعادلت الكاميرون ونيجيريا 1-1 في المجموعات، وفازت الكاميرون في النهائي 1-0، وتغلبت الجزائر على نيجيريا 5-1 في مجموعات 1990، وكررت الفوز في المباراة النهائية 1-0. وفي نسخة 2006، تمكن المنتخب الوطني من الفوز على كوت ديفوار في دور المجموعات 3-1، قبل الفوز مجددا في المباراة النهائية بركلات
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دييجو سيميوني

تريبيير: سيميوني من أفضل المدربين في العالم

وضع الإنجليزي كيران تريبيير، الظهير الأيمن الجديد لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني ضمن قائمة أفضل المدربين في العالم، كما عبر لاعب توتنهام هوتسبير السابق، عن سعادته بالتحدي الجديد، وأظهر أن اللعب في الليجا كان حلمًا حقيقيا. وقال تريبيير في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "الدوري الإنجليزي واحد من أفضل البطولات في العالم، لكن عندما علمت أن أتلتيكو مهتم بي، لم أفكر مرتين، ولا يوجد الكثير من اللاعبين البريطانيين يلعبون في الخارج، لكنني كنت أرغب دائما في اللعب بالخارج، خاصة في الليجا، منذ أن كنت شابا".
كأس-الأمم-الأفريقية

صراع جزائري سنغالي على خطف لقب هداف الكان من إيجالو

يسدل الستار، اليوم الجمعة، على منافسات كأس الأمم الإفريقية في نسختها رقم 32 المقامة حاليا في مصر، وذلك عندما تواجه الجزائر نظيرتها السنغال في المباراة النهائية على ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً، وفي الوقت الذي يتنافس فيه الثنائي على التتويج باللقب، هناك صراع محتدم على حسم هوية هداف البطولة، ويتصدر القائمة في الوقت الحالي لاعب منتخب نيجيريا أوديون إيجالو، الذي سجل 5 أهداف، بينما يوجد في المركز الثاني 4 لاعبين برصيد 3 أهداف، وهم ثنائي الجزائر "رياض محرز وآدم وناس"، ونجم السنغال ساديو ماني، إضافة إلى لاعب الكونغو سيدريك باكومبو.
كأس-الأمم-الأفريقية

إنجازات المدربين المحليين في كأس الأمم الإفريقية

من أبرز ملامح النسخة رقم 32 لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، هو تفوق المدربين المحليين، حيث نجد في المباراة النهائية للبطولة التي تقام اليوم على ملعب القاهرة الدولي بين منتخبي السنغال والجزائر في تمام الساعة التاسعة مساء، أن مدرب الجزائر محلي وهو جمال بلماضي وكذلك الحال مع السنغال التي يشرف على تدريبها أليو سيسيه، وبالنظر إلى تاريخ المدربين المحليين في البطولة، نجد أن هناك 14 بطولة حسمها المدربون المحليون ونجحوا في الظفر بلقب الأميرة السمراء مع منتخبات بلدانهم.
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فرحة-السنغال-بالصعود‎ (7)

السنغال تبحث عن فك عقدة نهائي الكان أمام الجزائر

يحتضن ملعب القاهرة الدولي اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء، المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية، وذلك عندما يواجه المنتخب الجزائري نظيره السنغالي، وتشارك السنغال فى كأس الأمم الإفريقية للمرة الـ15 فى تاريخها، ونجحت فى الوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثانية فقط طوال تاريخها، وذلك بعدما خسرت نهائى نسخة 2002 التى أقيمت فى مالى، أمام الكاميرون بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى، أما الجزائر فتشارك فى البطولة للمرة الـ18 فى تاريخها، وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب على أرضها فى نسخة 1990.
الجزائر-ونيجيريا (3)

الجزائر تبحث عن لقب الكان الغائب من 1990 ضد السنغال

يسدل الستار على منافسات كأس الأمم الإفريقية فى نسختها رقم 32 المقامة حاليًا فى مصر اليوم الجمعة، وذلك عندما يواجه المنتخب الجزائرى نظيره السنغالى على استاد القاهرة الدولى فى تمام الساعة التاسعة مساء، ووصلت الجزائر إلى المباراة النهائية بعد تصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بالفوز على كينيا بهدفين دون رد وعلى السنغال بهدف نظيف وعلى تنزانيا بثلاثية نظيفة، وتجاوز محاربو الصحراء فى دور الـ16 عقبة غينيا بثلاثية نظيفة، قبل الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح فى ربع النهائى، وتغلبت الجزائر فى نصف النهائى على نيجيريا 2-1 فى الوقت القاتل.
فيكتور-جوميز (2)

رسميا.. فيكتور جوميز حكما لنهائي كأس الأمم الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن اختيار الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، وقال الحساب الرسمي للكاف عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، إن جوميز سيتولى المباراة التي تقام في استاد القاهرة الدولي، تحكيميًّا، ولم يكشف الكاف في تغريدته عن مساعدي جوميز أو الطاقم الخاص بتقنية الفيديو الذي سيتواجد في مباراة، مكتفيًا بالإعلان عن تواجد الجنوب إفريقي. وسيلتقي منتخبا الجزائر والسنغال في التاسعة من مساء الجمعة -بتوقيت القاهرة- في استاد القاهرة الدولي لتحديد بطل النسخة الحالية لكأس الأمم.
جهاد-جريشة

جهاد جريشة حكمًا لمواجهة تونس ونيجيريا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، حكمًا لمواجهة تونس ونيجيريا، المُقرر لها يوم الأربعاء المُقبل، على استاد السلام الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساء، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، ويعاونه مواطنه محمود أبوالرجال والتشادي عيسى بابا كمساعد ثان. وخسرت تونس أمس الأحد من السنغال بهدف نظيف في نصف نهائي الكان، وفازت الجزائر على نيجيريا بهدفين مقابل هدف.
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