8 نهائيات مكررة من دور المجموعات في الكان

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

مصر وكوت ديفوار

للمرة الثامنة في تاريخ كأس الأمم الإفريقية، تشهد المباراة النهائية مواجهة مكررة من دور المجموعات، وذلك عندما تواجه السنغال نظيرتها الجزائر اليوم، في نهائي كان 2019، بعدما حسم محاربو الصحراء لقاء دور المجموعات بهدف نظيف، وحدث النهائي المكرر للمرة الأولى في نسخة 1968، وحينها تغلبت غانا على كونغو كينشاسا 2-1 في دور المجموعات، قبل أن تنتقم الكونغو وتحسم النهائي بهدف نظيف، وفي نسخة 1982، تعادلت غانا وليبيا 2-2 في دور المجموعات، قبل أن تفوز غانا في النهائي بركلات الترجيح.

وفي نسخة 1988، تعادلت الكاميرون ونيجيريا 1-1 في المجموعات، وفازت الكاميرون في النهائي 1-0، وتغلبت الجزائر على نيجيريا 5-1 في مجموعات 1990، وكررت الفوز في المباراة النهائية 1-0. وفي نسخة 2006، تمكن المنتخب الوطني من الفوز على كوت ديفوار في دور المجموعات 3-1، قبل الفوز مجددا في المباراة النهائية بركلات

وفي نسخة 1988، تعادلت الكاميرون ونيجيريا 1-1 في المجموعات، وفازت الكاميرون في النهائي 1-0، وتغلبت الجزائر على نيجيريا 5-1 في مجموعات 1990، وكررت الفوز في المباراة النهائية 1-0.



وفي نسخة 2006، تمكن المنتخب الوطني من الفوز على كوت ديفوار في دور المجموعات 3-1، قبل الفوز مجددا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.



وتكرر السيناريو في نسخة 2008، عندما فاز الفراعنة في دور المجموعات على الكاميرون 4-2، قبل الفوز في المباراة النهائية مجددا بهدف نظيف.



أما في نسخة 2013، فتعادلت نيجيريا مع بوركينا فاسو 1-1 في دور المجموعات، وحسمت نيجيريا المباراة النهائية لصالحها بهدف نظيف.