إيران تواجه التوترات بعرض دبلوماسي للولايات المتحدة

قدمت إيران عرضا جديدا لبدء عملية التفاوض مع الولايات المتحدة مجددًا خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي تراهن عليه بشكل رئيسي لإنهاء التصعيد مع واشنطن

تحرير:محمود نبيل ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

جواد ظريف

لا تزال تعول إيران بشكل رئيسي على الجهود الدبلوماسية لحفظ ما تبقى من الاتفاق النووي، الذي بدا أنه غير مُقنع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي فضل الانسحاب منه خلال مايو من العام الماضي، مطالبًا بالبدء في جولة جديدة من المفاوضات مع طهران. إيران التي راهنت على التمسك الأوروبي بالاتفاق النووي على مدى ما يزيد على عام كامل، وجدت أن هناك ضرورة للسعي وراء تقديم ما يمكن أن يكون عامل جذب للولايات المتحدة، من أجل البدء في مفاوضات جديدة دون وضع شروط مسبقة تتعلق بسياسات طهران الخارجية.

وسعيًا وراء هذا الهدف، عرضت إيران اتفاقا جديدا مع الولايات المتحدة، تقبل من خلاله بشكل رسمي ودائم عمليات التفتيش الدولية لبرنامجها النووي، مقابل الرفع الدائم وغير المشروط للعقوبات الأمريكية. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر وقالت صحيفة الجارديان البريطانية،