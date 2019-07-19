محرز يقود التشكيل المتوقع للجزائر أمام السنغال

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م

الجزائر

يسدل الستار على منافسات كأس الأمم الإفريقية فى نسختها رقم 32 المقامة حاليًا فى مصر اليوم الجمعة، وذلك عندما يواجه المنتخب الجزائرى نظيره السنغالى على استاد القاهرة الدولى فى تمام الساعة التاسعة مساء. وتواجه المنتخبان فى 22 مباراة سابقة في جميع البطولات، حققت خلالها الجزائر الفوز فى 13 مباراة وتعادلت فى 5 لقاءات وخسرت 4 مواجهات. كما تواجه المنتخبان 4 مرات من قبل فى كأس الأمم الإفريقية، فازت الجزائر في ثلاث مواجهات، وحسم التعادل مواجهة، فيما لم تتمكن السنغال من التغلب على محاربي الصحراء في مواجهات الكان.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للجزائر: حراسة المرمى: رايس مبولحي. خط الدفاع: مهدي زفان - جمال بلعمري - عيسى ماندي - رامي بن سبعيني. خط الوسط: عدلان قديورة - إسماعيل بن ناصر - سفيان فيجولي. خط الهجوم: رياض محرز - يوسف بلايلي - بغداد بونجاح. ووصلت الجزائر إلى المباراة النهائية بعد تصدر ترتيب المجموعة