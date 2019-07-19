ارتفاع أسعار الذهب 8 جنيهات اليوم 19 يوليو 2019

تحرير:أحمد البرماوي ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 8 جنيهات في التعاملات المسائية اليوم، الجمعة، مقارنة بأسعار أمس والتعاملات الصباحية لليوم، وتشهد أسعار المعدن الأصفر عالميا حالة من عدم الاستقرار، وسجل سعر الأوقية نحو 1443 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:عيار 21 سجل 666 جنيها للجرامعيار 18 سجل 571 جنيها للجرامعيار 24 سجل 761 جنيها للجرامالجنيه الذهب 5328 جنيهاأوقية الذهب 1443 دولار.اقرأ أيضا: 16 جنيها زيادة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يصل لـ647وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.82