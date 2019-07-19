ارتفاع أسعار الذهب 8 جنيهات اليوم 19 يوليو 2019
تحرير:أحمد البرماوي
١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م
الذهب
ارتفعت أسعار الذهب بنحو 8 جنيهات في التعاملات المسائية اليوم، الجمعة، مقارنة بأسعار أمس والتعاملات الصباحية لليوم، وتشهد أسعار المعدن الأصفر عالميا حالة من عدم الاستقرار، وسجل سعر الأوقية نحو 1443 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:عيار 21 سجل 666 جنيها للجرامعيار 18 سجل 571 جنيها للجرامعيار 24 سجل 761 جنيها للجرامالجنيه الذهب 5328 جنيهاأوقية الذهب 1443 دولار.اقرأ أيضا: 16 جنيها زيادة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يصل لـ647وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.82
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:
عيار 21 سجل 666 جنيها للجرام
عيار 18 سجل 571 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 761 جنيها للجرام
الجنيه الذهب 5328 جنيها
أوقية الذهب 1443 دولار.
اقرأ أيضا: 16 جنيها زيادة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يصل لـ647
وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.82 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو 2.752 مليار دولار بنهاية شهر مايو السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 70 مليون دولار.
ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.