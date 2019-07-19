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ارتفاع أسعار الذهب 8 جنيهات اليوم 19 يوليو 2019

تحرير:أحمد البرماوي ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م
الذهب
الذهب
ارتفعت أسعار الذهب بنحو 8 جنيهات في التعاملات المسائية اليوم، الجمعة، مقارنة بأسعار أمس والتعاملات الصباحية لليوم، وتشهد أسعار المعدن الأصفر عالميا حالة من عدم الاستقرار، وسجل سعر الأوقية نحو 1443 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:عيار 21 سجل 666 جنيها للجرامعيار 18 سجل 571 جنيها للجرامعيار 24 سجل 761 جنيها للجرامالجنيه الذهب 5328 جنيهاأوقية الذهب 1443 دولار.اقرأ أيضا: 16 جنيها زيادة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يصل لـ647وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.82
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الذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 يوليو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الجمعة، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، مقارنة بأمس، وتشهد أسعار المعدن الأصفر عالميا حالة من عدم الاستقرار، وسجل سعر الأوقية نحو 1420 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
دابسي (1)

هل أخذت WnGo مكان دابسي في سوق النقل التشاركي؟

في أيام ظهرت شركة دابسي باعتبارها منافسا جديدا لشركتي أوبر وكريم في سوق النقل التشاركي، وسرعان ما تختفي شركة "دابسي" من المشهد وتحل مكانها شركة ونجو Wngo كبديل مصري ينافس أوبر وكريم، وكلتا الشركتين الجديدتين على السوق عرفت نفسها بأنها البديل المصري في هذا المجال الذي يستخدمه ملايين المصريين يوميا، ولكن هل تستوعب السوق شركتين مصريتين جديدتين؟ سؤال يتم طرحه، ولكن هذا في حال أنهما ظلتا منفصلتين ولم تندمجا، ففي الأيام الأخيرة بدأت تظهر ونجو بكثافة في مقابل اختفاء تدريجي لشركة دابسي التي أغلقت صفحتها على موقع فيسبوك.
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WnGo منافس مصري جديد في سوق أوبر وكريم

يبدو أن شهية الشركات المصرية والمستثمرين قد انفتحت على سوق النقل التشاركي في ظل وجود شركتي أوبر وكريم اللتين أصبحتا شركة واحدة بعملية استحواذ، وبعد ظهور شركة دابسي منذ أسبوعين، ظهرت في الأيام الماضية شركة جديدة باسم وينجو WnGo وتحمل شعارا شعبيا "توصيلك بفن.. مش عن عن"، وهي الشركة التي انتشرت إعلاناتها بشكل مكثف في غالبية الطرق الرئيسية بالقاهرة الكبرى وشوارعها، وحسب الإعلانات فمن المقرر أن تبدأ الشركة عملها بشكل رسمي في السوق المصري يوم 23 يوليو القادم.
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أغلقت صفحتها على فيسبوك.. أين اختفت شركة دابسي؟

على مدار الأيام الماضية لم ينقطع الحديث عن شركة دابسي باعتبارها وافد جديد لعالم النقل التشاركي عبر تطبيقات المحمول، وزادت قوة الحديث بعد انتشار معلومات كثيرة عن مصرية الشركة، ولكن هوية مالكيها كانت اللغز الأكبر لكثير من المتابعين للشركة على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى اليوم لم يتحدد من يملك هذا الكيان، هل الملاك جهات أم مستثمرين أفراد ورجال أعمال؟، المعلوم في كل الجدل المثار حول الشركة هو تصرحات المتحدث الرسمي السابق للقوات المسلحة العميد محمد سمير بأنه ليس له شأن بالشركة وأنه رفض العرض المقدم إليه بتولي منصب مدير تطوير الموارد البشرية.
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الذهب (2)

أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 4 جنيهات، نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1412 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

ارتفاع أسعار الذهب 4 جنيهات في تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الجمعة، ليرتفع سعر الجرام بنحو 4 جنيهات، نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1408 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
ذهب

أسعار الذهب تعاود الهبوط خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، لينخفض سعر الجرام بنحو 7 جنيهات، وذلك نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1400 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
ذهب

أسعار الذهب تتراجع جنيهين خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1416 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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