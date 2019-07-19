ثلاثي هجومي.. تشكيل السنغال المتوقع لنهائي الكان

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م

السنغال

يحتضن ملعب القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية، وذلك عندما يواجه المنتخب الجزائري نظيره السنغالي. وتواجه المنتخبان فى 22 مباراة سابقة، حققت خلالها الجزائر الفوز فى 13 مباراة وتعادلت فى 5 لقاءات وخسرت 4 مواجهات، وطوال المباريات الـ22 السابقة التى جمعت بين المنتخبين، يتصدر قائمة هدافى تلك المواجهات، نجم السنغال السابق الحاج ضيوف برصيد 3 أهداف مقابل هدفين، لكل من إسلام سليمانى ويوسف هاراوى وفيكتور ديانى وعبد الحفيظ تاسفاوت.

وفي ما يلي التشكيل المتوقع لمنتخب السنغال: حراسة المرمى: ألفريد جومي. خط الدفاع: لامين جاساما - ساليف ساني - شيخو كوياتيه - يوسف سبالي. خط الوسط: هنري سافيه - ألفريد نداي - إدريسا جايي. خط الهجوم: ساديو ماني - إسماعيلا سار - مباي نيانج. وتشارك السنغال فى كأس الأمم للمرة الـ15 فى تاريخها، ونجحت