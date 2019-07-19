ثلاثي هجومي.. تشكيل السنغال المتوقع لنهائي الكان
١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م
السنغال
يحتضن ملعب القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية، وذلك عندما يواجه المنتخب الجزائري نظيره السنغالي.
وتواجه المنتخبان فى 22 مباراة سابقة، حققت خلالها الجزائر الفوز فى 13 مباراة وتعادلت فى 5 لقاءات وخسرت 4 مواجهات، وطوال المباريات الـ22 السابقة التى جمعت بين المنتخبين، يتصدر قائمة هدافى تلك المواجهات، نجم السنغال السابق الحاج ضيوف برصيد 3 أهداف مقابل هدفين، لكل من إسلام سليمانى ويوسف هاراوى وفيكتور ديانى وعبد الحفيظ تاسفاوت.
وفي ما يلي التشكيل المتوقع لمنتخب السنغال:
حراسة المرمى: ألفريد جومي.
خط الدفاع: لامين جاساما - ساليف ساني - شيخو كوياتيه - يوسف سبالي.
خط الوسط: هنري سافيه - ألفريد نداي - إدريسا جايي.
خط الهجوم: ساديو ماني - إسماعيلا سار - مباي نيانج.
وتشارك السنغال فى كأس الأمم للمرة الـ15 فى تاريخها، ونجحت
وفي ما يلي التشكيل المتوقع لمنتخب السنغال:
حراسة المرمى: ألفريد جومي.
خط الدفاع: لامين جاساما - ساليف ساني - شيخو كوياتيه - يوسف سبالي.
خط الوسط: هنري سافيه - ألفريد نداي - إدريسا جايي.
خط الهجوم: ساديو ماني - إسماعيلا سار - مباي نيانج.
وتشارك السنغال فى كأس الأمم للمرة الـ15 فى تاريخها، ونجحت فى الوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثانية فقط طوال تاريخها، وذلك بعدما خسرت نهائى 2002 فى مالى، أمام الكاميرون بركلات الترجيح.
أما الجزائر فتشارك فى البطولة للمرة الـ18 فى تاريخها، وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب على أرضها فى 1990، عقب التغلب على نيجيريا بهدف نظيف.
وسبق أن خسر محاربو الصحراء المباراة النهائية للكان مرة واحدة، وكان ذلك فى نسخة 1980 التى أقيمت فى نيجيريا، وحينها خسرت الجزائر أمام أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.