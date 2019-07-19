رياضة

ثلاثي هجومي.. تشكيل السنغال المتوقع لنهائي الكان

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م
السنغال
السنغال
يحتضن ملعب القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية، وذلك عندما يواجه المنتخب الجزائري نظيره السنغالي. وتواجه المنتخبان فى 22 مباراة سابقة، حققت خلالها الجزائر الفوز فى 13 مباراة وتعادلت فى 5 لقاءات وخسرت 4 مواجهات، وطوال المباريات الـ22 السابقة التى جمعت بين المنتخبين، يتصدر قائمة هدافى تلك المواجهات، نجم السنغال السابق الحاج ضيوف برصيد 3 أهداف مقابل هدفين، لكل من إسلام سليمانى ويوسف هاراوى وفيكتور ديانى وعبد الحفيظ تاسفاوت.
وفي ما يلي التشكيل المتوقع لمنتخب السنغال: حراسة المرمى: ألفريد جومي. خط الدفاع: لامين جاساما - ساليف ساني - شيخو كوياتيه - يوسف سبالي. خط الوسط: هنري سافيه - ألفريد نداي - إدريسا جايي. خط الهجوم: ساديو ماني - إسماعيلا سار - مباي نيانج. وتشارك السنغال فى كأس الأمم للمرة الـ15 فى تاريخها، ونجحت
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رمضان-صبحى (2)

في الأهلي.. رمضان جاهز للمقاولون وتحسن حالة نيدفيد

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية رمضان صبحي لمواجهة المقاولون المقبلة، بعد تعافيه تماما من آلام العضلة الضامة التي كان يعاني منها خلال الأيام الماضية. وقال الجهاز الفني إن اللاعب شفي تماما من الإصابة وأصبح جاهزا للمشاركة وضمن الحسابات الفنية للمباراة، وأوضح أن اللاعب شارك بقوة في تدريبات الفريق الجماعية أمس الخميس، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المحدد لها مساء الأربعاء القادم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
لوجو-كأس-العالم-لكرة-اليد-للشباب

مصر تكتسح السويد في مونديال اليد للشباب

واصل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد عروضه القوية في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليًا في إسبانيا، بتحقيق فوز كاسح، اليوم الجمعة، على حساب السويد بنتيجة 32- 22، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما كلا من أستراليا وفرنسا ونيجيريا وكوريا الجنوبية، وتتألف البطولة من 4 مجموعات تضم 6 منتخبات، ويتأهل من كل مجموعة 4 فرق إلى دور الـ16، وحقق فراعنة اليد الفوز الثالث تواليًا، بعد التغلب في أول جولتين على أستراليا ونيجيريا، لتتصدر مصر ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة.
الجزائر-ونيجيريا (3)

محرز يقود التشكيل المتوقع للجزائر أمام السنغال

يسدل الستار على منافسات كأس الأمم الإفريقية فى نسختها رقم 32 المقامة حاليًا فى مصر اليوم الجمعة، وذلك عندما يواجه المنتخب الجزائرى نظيره السنغالى على استاد القاهرة الدولى فى تمام الساعة التاسعة مساء. وتواجه المنتخبان فى 22 مباراة سابقة في جميع البطولات، حققت خلالها الجزائر الفوز فى 13 مباراة وتعادلت فى 5 لقاءات وخسرت 4 مواجهات. كما تواجه المنتخبان 4 مرات من قبل فى كأس الأمم الإفريقية، فازت الجزائر في ثلاث مواجهات، وحسم التعادل مواجهة، فيما لم تتمكن السنغال من التغلب على محاربي الصحراء في مواجهات الكان.
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الجزائر-ونيجيريا (3)

محرز يقود التشكيل المتوقع للجزائر أمام السنغال

يسدل الستار على منافسات كأس الأمم الإفريقية فى نسختها رقم 32 المقامة حاليًا فى مصر اليوم الجمعة، وذلك عندما يواجه المنتخب الجزائرى نظيره السنغالى على استاد القاهرة الدولى فى تمام الساعة التاسعة مساء. وتواجه المنتخبان فى 22 مباراة سابقة في جميع البطولات، حققت خلالها الجزائر الفوز فى 13 مباراة وتعادلت فى 5 لقاءات وخسرت 4 مواجهات. كما تواجه المنتخبان 4 مرات من قبل فى كأس الأمم الإفريقية، فازت الجزائر في ثلاث مواجهات، وحسم التعادل مواجهة، فيما لم تتمكن السنغال من التغلب على محاربي الصحراء في مواجهات الكان.
جماهير-الجزائر-في إستاد القاهرة

مطار القاهرة يستقبل 1550 مشجعًا جزائريا لنهائي الكان

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 1550 مشجعًا آتين من عدة مدن جزائرية، على متن 9 طائرات لمساندة محاربي الصحراء أمام السنغال. وصرح مصدر بمطار القاهرة، بأنه تم رفع حالة الاستنفار وسط كل القطاعات والأجهزة العاملة لاستقبال مشجعى الجزائر، وأضاف أنه جرى تخصيص صالة وصول لاستقبال جماهير الجزائر، مع تخصيص ساحة انتظار لحافلات الجماهير. وواصل بأنه جرى التنسيق مع السفارة الجزائرية لدى مصر لإنهاء إجراءات وصول الجماهير ونقلهم وسط حراسة أمنية إلى مقار إقامتهم فى القاهرة والتوجه إلى استاد القاهرة لحضور المباراة المرتقبة بين منتخبى الجزائر والسنغال.
جمهور-الجزائر (6)

استعدادات أمنية في فرنسا يوم نهائي كأس أمم إفريقيا

عقد ديدييه لالمان، مفوض شرطة العاصمة الفرنسية، مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم الأربعاء، على هامش فوز الجزائر في الدور ربع النهائي على ساحل العاج 5- 4 بركلات الترجيح في 11 يوليو انتشر 650 عنصر شرطة ودرك، وأوضح أنهم قاموا برفع مستوى الجاهزية في 14 يوليو يوم مباراة نصف النهائي بين الجزائر ونيجيريا والذي تزامن مع العيد الوطني، إلى 2500 عنصر، مؤكدًا أن هذا هو الرقم ذاته الذي سيكون متواجدًا مساء الجمعة المقبل موعد مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بين الجزائر والسنغال.
الجزائر-ونيجيريا (3)

جسر جوي لنقل جماهير الجزائر إلى القاهرة

كشفت تقارير صحفية جزائرية عن اتفاق الحكومة الجزائرية، على إقامة جسر جوي للقاهرة قوامه 28 طائرة، لنقل المشجعين لحضور نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقرر إقامته يوم 19 يوليو الجاري بين منتخب الجزائر ونظيره السنغالي. ووفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية هناك طائرات عسكرية سيتم استخدامها كذلك لنقل الجماهير الجزائرية إلى القاهرة، من أجل حشد أكبر عدد ممكن من الجماهير في مدرجات استاد القاهرة الدولي، الذي سيستضيف المباراة النهائية يوم 19 يوليو الجاري.
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