شاهد.. تريلر فيلم Cats لتايلور سويفت يخيف الجمهور

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

تايلور سويفت

تقوم المغنية تايلور سويفت، بتقديم دور البطولة في فيلم Cats، وقد نشرت الشركة المنتجة "أستوديوهات يونيفرسال الترفيهية" الإعلان الرسمي الأول للفيلم، على قناتها بموقع مقاطع الفيديو "يوتيوب"، أمس الخميس، وقد حصد حتى الآن أكثر من مليوني مشاهدة. تدور أحداث الفيلم، الذي من المقرر طرحه في 20 ديسمبر المقبل، في إطار كوميدي غنائي، كما لا يخلو من الخيال العلمي، إذ يحكي عن كائنات تدعى "جليكلس"، تعيش حياة غريبة، وتسعى إلى الصعود إلى طبقة تسمى "هيفسايد"، حيث هناك تجد السعادة الدائمة.

ورغم أن التريلر نجح في جذب انتباه الكثيرين، فإنه بمطالعة تعليقات الجمهور، نجد انتقادات كثيرة، فالبعض أشار إلى "غرابة" العمل، بل وحتى إلى أنه "مخيف"، وذلك بسبب الكائنات التي يقدمها لنا الفيلم، وهي أشبه بـ"هجين" بين البشر والقطط، كما أن الاستعراضات و"الفراء" الذي يلبسه الممثلون، زاد من الشعور بـ"عدم الارتياح"