فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

شاهد.. تريلر فيلم Cats لتايلور سويفت يخيف الجمهور

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
تايلور سويفت
تايلور سويفت
تقوم المغنية تايلور سويفت، بتقديم دور البطولة في فيلم Cats، وقد نشرت الشركة المنتجة "أستوديوهات يونيفرسال الترفيهية" الإعلان الرسمي الأول للفيلم، على قناتها بموقع مقاطع الفيديو "يوتيوب"، أمس الخميس، وقد حصد حتى الآن أكثر من مليوني مشاهدة. تدور أحداث الفيلم، الذي من المقرر طرحه في 20 ديسمبر المقبل، في إطار كوميدي غنائي، كما لا يخلو من الخيال العلمي، إذ يحكي عن كائنات تدعى "جليكلس"، تعيش حياة غريبة، وتسعى إلى الصعود إلى طبقة تسمى "هيفسايد"، حيث هناك تجد السعادة الدائمة.
ورغم أن التريلر نجح في جذب انتباه الكثيرين، فإنه بمطالعة تعليقات الجمهور، نجد انتقادات كثيرة، فالبعض أشار إلى "غرابة" العمل، بل وحتى إلى أنه "مخيف"، وذلك بسبب الكائنات التي يقدمها لنا الفيلم، وهي أشبه بـ"هجين" بين البشر والقطط، كما أن الاستعراضات و"الفراء" الذي يلبسه الممثلون، زاد من الشعور بـ"عدم الارتياح"
اقرأ المزيد
Simba-in-The-Lion-King-2019

إيرادات The Lion King تتجاوز 100 مليون دولار عالميا

حصد فيلم The Lion King أكثر 100 مليون دولار، في شباك التذاكر العالمي، منذ طرحه في دور السينما يوم الأربعاء الماضي. الفيلم نجح في تحقيق أرباح واسعة في الصين، بلغت 72.6 مليون دولار، و4.8 مليون دولار في فرنسا، و2.9 مليون دولار في أستراليا، و2.3 مليون دولار في ألمانيا، و2.2 مليون دولار في كوريا الجنوبية، وفقا للإيرادات الصادرة عن موقع "Box office Mojo". والعمل من بطولة أصوات "دونالد جلوفر، سيث روجان، جيمس إيرل جونز، بيلي إيشنر، جون أوليفر بيونسيه"، وسيناريو وحوار جيف ناثانسون، وإخراج جان فافريو.
احمد-فهمى-هنا-الزاهد

هنا الزاهد: لم أمثل مع أحمد فهمي لأنه خطيبي

صرحت الفنانة هنا الزاهد، اليوم الجمعة، بأنها لم تشارك الفنان أحمد فهمي، بطولة مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي عرض في رمضان المنقضي، لأنه خطيبها، وتجمعهما علاقة عاطفية، ولكن لأن العمل أعجبها. وأضافت، في تصريحات صحفية: "قبل اختياري لمشاركة أحمد بطولة الواد سيد الشحات، كان لدي خمسة عروض كلها بطولة مع نجوم من صف أول كأحمد، ولم أختر أحمد لما تجمعني به من علاقة عاطفية، بقدر ما اخترت مشاركته العمل لإعجابي به كفنان وممثل مبدع، وما قدمه من أعمال يثبت ذلك، ولا أظن أن ارتباطنا كان السبب الرئيسي في ظهورنا معًا".
عزاء-زوجة-الفنان-رشوان-توفيق‎ (7)

أحمد حلمي يتقدم المعزين في زوجة رشوان توفيق

أقيم عزاء زوجة الفنان رشوان توفيق، بدار المناسبات التابعة لمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين، بعد صلاة المغرب، مساء اليوم الخميس، حيث حضره عدد من الفنانين، كان في مقدمتهم أحمد حلمي، إضافة إلى ميرفت أمين ودلال عبدالعزيز. وتوفيت زوجة الفنان الكبير رشوان توفيق، ووالدة الإعلامية هبة رشوان والفنانة بثينة رشوان، صباح الثلاثاء، بعد صراع مع المرض. وشيع جثمان الفقيدة من مسجد السيدة نفيسة، ولم يتمالك رشوان دموعه خلال الجنازة، حزنًا على رفيقة العمر، التي عاش معها 62 عامًا.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-رمضان-وسعد-المجرد (1)

محمد رمضان: إنساي «ترند» في 4 دول أوروبية

قال الفنان محمد رمضان، إن الدويتو الغنائي "إنساي"، الذي قدمه مع المطرب المغربي، سعد لمجرد، استطاع أن يتصدر تريند موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب". وكتب رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إنساي تخترق حدود تريند (يوتيوب) الوطن العربي بعد 12 ساعة (من طرحها) فقط، أصبحت على تريند الموقع في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلچيكا". وقاربت الأغنية في الوصول إلى 2 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، كما حققت نسبة مشاركة كبيرة عبر مواقع التواصل المختلفة.
حسين-الجسمى

حسين الجسمي يرد على شائعة وفاته: الله خير الحافظين

أُشيع خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة النجم الإماراتي حسين الجسمي، في أحد المستشفيات، وحرص المكتب الفني لمجموعة MBC السعودية على إيضاح الحقيقة، من خلال شذى قطان، المذيعة بمحطة راديو بانوراما FM، التابع لمجموعة mbc، عبر "تويتر"، أن تكذب خبر الوفاة، قائلة: "بعد تداول بعض المواقع الإلكترونية خبرًا كاذبًا ادعى وفاة الفنان حسين الجسمي، ينفي المكتب الفني في مجموعة إم بي سي هذا الخبر، وقد أجرى مدير عام قطاعي الموسيقى والإذاعات، زياد حمزة اتصالًا هاتفيًا بالنجم الكبير الذي استنكر بدوره تداول هذه الشائعة المغرضة".
ريب-تورن (2)

وفاة الأمريكي ريب تورن الحاصل على جائزة «إيمي»

ذكرت تقارير إعلامية، صباح اليوم الأربعاء، أن الممثل الأمريكي ريب تورن، الحاصل على جائزة إيمي، توفي ليلة أمس الثلاثاء، عن عمر 88 عاما، وقالت عائلته لمجلة "هوليوود ريبورتر" ووسائل إعلام أخرى، إن «تورن» توفي بهدوء في منزله، ولم يتم الإفصاح عن سبب الوفاة، لكن الممثل الأمريكي كان محاطا لحظة وفاته ببناته وزوجته، الممثلة إيمي رايت. وريب تورن هو ممثل ومخرج أفلام، حصل على جوائز عديدة خلال مشواره الفني، من بينها جائزة المسرح العالمي عام 1959، كما ترشح لجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن فيلم "Cross Creek" عام 1983.
أنجلينا-جولي

شاهد.. أنجلينا جولي تعلن الحرب في Maleficent 2

طرحت استوديوهات شركة والت ديزني، تريلر فيلم Maleficent: Mistress of Evil، الذي تقوم ببطولته النجمة العالمية إنجلينا جولي، والذي يعد الجزء الثاني من فيلم Maleficent، المعروض عام 2014، وحقق نجاحًا مذهلا حول العالم. ووصلت مدة التريلر إلى أكثر من دقيقتين، كانت كافية لإثارة حماس الجمهور، الذي يتشوف إلى مشاهدة جزء لا يقل في المستوى عن سابقه، كما بدا من الإعلان الرسمي للفيلم، (المستوحى من القصة الكلاسيكية الشهيرة "سنووايت") أن تكلفته ستتجاوز سابقه أيضًا، كما تركت الفنانة إيل فانينج التي تلعب دور الأمير الصغيرة، انطباعًا جيدًا من خلال التريلر.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org