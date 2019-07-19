جريمة

النصاب الصغير.. قصة سقوط عبقرينو القرصنة الإلكترونية

ظن شاب أن مهارته ودرايته بشكل كبير ببرامج الحاسب الآلي، خاصة برامج القرصنة الإلكترونية، ستحولان دون سقوطه في قبضة الشرطة حال مخالفته القانون والنصب على المواطنين
تحرير:محمد الشاملي ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
قرصنة إلكترونية
قرصنة إلكترونية
شاب متوسط القامة نحيف الجسد، ذو لحية خفيفة، يلقبه أصدقاؤه بـ"عبقرينو"، عمد إلى استغلال مهارته في استخدام برامج الحاسب الآلي، لكن بطريقة غير مشروعة يُعاقب عليها القانون، فقرر زيادة اطلاعه على برامج القرصنة الإلكترونية التي تدعم خطته الشيطانية في ممارسة أعمال النصب والاحتيال بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى واستخدامها في إتمام عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني بالخارج، وظن مع نجاح عدد منها في غضون فترة وجيزة أن أمره لن ينكشف قبل أن يسقط في قبضة المباحث.
داخل غرفته بمنزل بسيط بمركز بسيون التابع لمحافظة الغربية، جلس الشاب العشريني أمام شاشة الحاسب الآلي يضع اللمسات الأخيرة لعملية نصب جديدة بقيمة 78 ألف جنيه، لكن رجال مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية كانوا له بالمرصاد. تبلّغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام أحد الأشخاص بالدخول على الموقع
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«افتكرناهم حكومة»..كواليس مقتل مسجل خطر بطريق الفيوم

رغم إصابته بطلق ناري بكفه اليسرى، توجه سائق إلى قسم شرطة ثالث أكتوبر لتحرير محضر بأنه حال قيادته سيارته "فان" تقابل مع عاطل "41 سنة" له معلومات جنائية، وطلب منه توصيله إلى أحد المدقات بطريق الفيوم، وعقب وصولهما فوجئا بإطلاق أعيرة نارية تجاههما مما أدى لوفاة الأخير وحدوث إصابته، وانتقلت قوة من القسم إلى المكان المُشار إليه، وتم العثور على السيارة المشار إليها بأحد المدقات خلف مقابر الفيوم وبها آثار أعيرة نارية ودماء على المقاعد الأمامية وبجوارها جثة المتوفى وبها عيار نارى بالرأس.
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حبس قاتل أخيه بعد اكتشاف علاقته الغرامية بزوجته(صور)

أمر عمرو ضيف، رئيس نيابة بلقاس، اليوم الجمعة، بتجديد حبس قاتل أخيه الأصغر 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد، وذلك عقب أن أنهى المتهم تمثيل الجريمة في فناء مبنى إدارة الشؤون الاجتماعية مساء أمس، واعترف تفصيليا بأنه قتل أخاه الأصغر بضربه بحجر ثقيل على رأسه، عقب اعتراف المجني عليه له بوجود علاقة محرمة بينه وبين زوجته، وأسمعه مكالمات بينهما تثبت صحة وجود العلاقة بحجة المطالبة بتطليقها، فأخذ الأخ المخدوع كتلة طوب أسمنتية وضرب أخاه بها وتركه قتيلا وهرب، حتى اكتُشفت الجثة.
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أبوان يخرجان طفلتهما من الإعدادية لتزويجها بالشرقية

«زواج القاصرات»، عبارة باتت عنوانا لسجل حافل بإهانات الأطفال والتعدي على سنواتهم الأولى في الحياة، وبدلا من أن يمرحوا ويتعلموا، تقوم الأسرة بالزج بهم في غياهب الزواج وتحمُّل المسؤولية، لتكون المحصلة أطفالا ينجبون أطفالا، وما حدث بمحافظة الشرقية ليس ببعيد عن تلك المآسي، حيث أبلغ أحد الأهالي بمدينة صان الحجر الواقعة بأقصى شمال المحافظة، عن «جريمة» تتعلق بقيام أبوين بإخراج ابنتهما الطفلة التي بالكاد أتمّت ربيعها الخامس عشر، من نهاية المرحلة الإعدادية بالدراسة؛ لأجل تزويجها بدلا من استكمال تعليمها أو طفولتها.
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قتيل ومصابان من أسرة واحدة في حادث تصادم بالبحيرة

لقي شاب مصرعه وأصيبت شقيقته وزوجها، اليوم الجمعة، على أثر وقوع حادث تصادم سيارة مع "توك توك" بطريق العشرة آلاف بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وذلك في أثناء سير السيارة على الطريق، حيث قطع التوك توك الطريق أمامها، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقى العلاج اللازم، والجثة إلى ذات المستشفى. تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من المقدم ماجد الحبشي رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، يفيد وقوع الحادث.
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مباحث التموين تلاحق لصوص «قوت الغلابة» بحملات مكبرة

جهود متواصلة يقدمها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية من خلال الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملاتها بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.
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تزوير ونصب.. تطور جديد في قضية «فساد المليار دولار»

«مبروك خلصتلكم القضية.. ودي شهادة رسمية بختم الجمهورية بكده»، هكذا حدث محامي المتهمين بقضية فساد المليار دولار موكليه، مقدمًا لهم شهادة منسوب صدورها إلى جدول النيابة العامة، تفيد بحفظ قضية اتهامهم بخلاف الحقيقة، وهى القضية المتهم فيها 3 أشخاص بالاستيلاء على أموال شركة بترول، وتحويلها إلى حساباتهم البنكية وغسل الأموال، لكن المتهمين اكتشفوا إحالتهم للمحاكمة ونصب المحامي عليهم، فأبلغوا عنه ليتم التحقيق معه، بينما أمر النائب العام المستشار أحمد نبيل صادق بإحالته إلى محكمة الجنايات.
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حكاية إعلان قاد مدير شركة لتوظيف العمالة خلف القضبان

حب المال حجب الرؤية عن قلبه وعقله على حد سواء، جُل همه وأقصى أمانيه باتا فى الحصول على لقب "مليونير"، يتحول لأصحاب النفوذ المالية يمتلك ثروة تصير حديث الأهالي، ينتقل للعيش في فيلا واقتناء سيارة فارهة، لكنه كان يبحث عن السبيل والملاذ للظفر بتلك المميزات وتحقيق الأحلام على أرض الواقع، تلك الخطوة التي زينها له الشيطان، وسوس له بأنه أمام "فرصة العمر" التي ستمنحه قبلة الحياة وتنتشله من الفقر وتعبر به نحو الجهة المقابلة، حيث الثراء الفاحش وسط "كبار البلد".
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زواج مبارك.. كيف سقط مأذون الجيزة النصاب؟

لم يكن ظهوره الأول في عهد الدولة الفاطمية بالحدث العابر، رجل ممشوق القوام معتدل الهيئة يرتدي عمة وجبة وقفطان تحول مكتبه إلى محكمة مصغرة وأضحى المأذون الشرعي الطرف الأبرز في أي علاقة بين الزوجين بدءا بالسؤال عن تفاصيل الزواج مرورا بعقد قرانهما وانتهاء بالطلاق في بعض الأحيان، أمور عدة لم يضعها مأذون شرعي يقيم في الجيزة بالحسبان، بحثه وراء جمع المال كان جُل همه ضاربا بما سبق عرض الحائط، لم يمنح نفسه فرصة للتفكير في نهاية مظلمة داخل غرفة حجز بقسم الشرطة تاركا سيرة سيئة يتناقلها الأهالي.
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