النصاب الصغير.. قصة سقوط عبقرينو القرصنة الإلكترونية
ظن شاب أن مهارته ودرايته بشكل كبير ببرامج الحاسب الآلي، خاصة برامج القرصنة الإلكترونية، ستحولان دون سقوطه في قبضة الشرطة حال مخالفته القانون والنصب على المواطنين
تحرير:محمد الشاملي
١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
قرصنة إلكترونية
شاب متوسط القامة نحيف الجسد، ذو لحية خفيفة، يلقبه أصدقاؤه بـ"عبقرينو"، عمد إلى استغلال مهارته في استخدام برامج الحاسب الآلي، لكن بطريقة غير مشروعة يُعاقب عليها القانون، فقرر زيادة اطلاعه على برامج القرصنة الإلكترونية التي تدعم خطته الشيطانية في ممارسة أعمال النصب والاحتيال بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى واستخدامها في إتمام عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني بالخارج، وظن مع نجاح عدد منها في غضون فترة وجيزة أن أمره لن ينكشف قبل أن يسقط في قبضة المباحث.
داخل غرفته بمنزل بسيط بمركز بسيون التابع لمحافظة الغربية، جلس الشاب العشريني أمام شاشة الحاسب الآلي يضع اللمسات الأخيرة لعملية نصب جديدة بقيمة 78 ألف جنيه، لكن رجال مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية كانوا له بالمرصاد.
تبلّغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام أحد الأشخاص بالدخول على الموقع
داخل غرفته بمنزل بسيط بمركز بسيون التابع لمحافظة الغربية، جلس الشاب العشريني أمام شاشة الحاسب الآلي يضع اللمسات الأخيرة لعملية نصب جديدة بقيمة 78 ألف جنيه، لكن رجال مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية كانوا له بالمرصاد.
تبلّغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام أحد الأشخاص بالدخول على الموقع الإلكترونى لإحدى شركات الخدمات الجوية المحلية طالبا فتح حساب بالموقع لشراء منتجات عبر مواقع التسوق الإلكترونى خارج البلاد من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وخصم قيمتها من حساب بطاقة الدفع الإلكترونى، على أن يتم شحنها من خلال الشركة، وإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى، وتسليمها للعميل بمقر إقامته.
وتبين ورود اعتراضات بنوك أجنبية لاستخدام بطاقاتهم الائتمانية الصادرة لعملائهم فى سداد قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على منتجات تم شراؤها عبر مواقع التسوق الإلكترونى بالخارج وتسليمها للمذكور، رافضين سداد تلك القيمة البالغة 78 ألف جنيه لإتمامها، ما عرض الشركة المبلغة لأضرار مادية ومعنوية جسيمة.
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وجه اللواء إبراهيم الديب مساعد أول وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، يتولى مسؤولية فحص البلاغ والتأكد من صحته ومن ثم الوقوف على ملابساته كاملة.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيمًا بدائرة مركز بسيون بالغربية، حيث قام، بالاشتراك مع آخرين، باستخدام برامج القرصنة الإلكترونية، واختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، والاستيلاء على البريد الإلكترونى لمستخدميها، وإرسال رسائل خادعة على حساباتهم الإلكترونية تفيد طلب تحديث بياناتهم البنكية، والاستيلاء عن طريق تلك الرسائل الخادعة على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لبعض العملاء واستخدامها عقب ذلك فى شراء منتجات وبضائع من المواقع الإلكترونية لشركات التسوق الإلكترونى بالخارج، وشحنها للبلاد واستلامها من خلال شركة الشحن وخصم قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على الشحنات من ذات حسابات البطاقات المستولى عليها.
باستصدار إذن من النيابة العامة وتقنين الإجراءات انطلقت مأمورية من ضباط مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أسفرت جهودها عن ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى جهة أمنية للتحقيق.
بسؤاله اعترف بنشاطه الإجرامي المشار إليه باستخدام جهاز حاسب آلي خاص به من خلال القرصنة الإلكترونية على المواقع والبرامج على شبكة الإنترنت، وقيامه بالتصرف فى بعض المنتجات من حصيلة نشاطه غير المشروع لدى بعض عملائه.
أرشد المتهم عن الأدوات المستخدمة في نشاطه وبعض المنتجات حصيلة عملياته المشبوهة، وتم ضبط (هاتف محمول- جهاز كمبيوتر- شاشة كمبيوتر- قطع ملابس). تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.