النصاب الصغير.. قصة سقوط عبقرينو القرصنة الإلكترونية

ظن شاب أن مهارته ودرايته بشكل كبير ببرامج الحاسب الآلي، خاصة برامج القرصنة الإلكترونية، ستحولان دون سقوطه في قبضة الشرطة حال مخالفته القانون والنصب على المواطنين

تحرير:محمد الشاملي ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

قرصنة إلكترونية

شاب متوسط القامة نحيف الجسد، ذو لحية خفيفة، يلقبه أصدقاؤه بـ"عبقرينو"، عمد إلى استغلال مهارته في استخدام برامج الحاسب الآلي، لكن بطريقة غير مشروعة يُعاقب عليها القانون، فقرر زيادة اطلاعه على برامج القرصنة الإلكترونية التي تدعم خطته الشيطانية في ممارسة أعمال النصب والاحتيال بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى واستخدامها في إتمام عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني بالخارج، وظن مع نجاح عدد منها في غضون فترة وجيزة أن أمره لن ينكشف قبل أن يسقط في قبضة المباحث.

داخل غرفته بمنزل بسيط بمركز بسيون التابع لمحافظة الغربية، جلس الشاب العشريني أمام شاشة الحاسب الآلي يضع اللمسات الأخيرة لعملية نصب جديدة بقيمة 78 ألف جنيه، لكن رجال مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية كانوا له بالمرصاد. تبلّغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام أحد الأشخاص بالدخول على الموقع