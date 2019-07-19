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تفاصيل لقاء وزير الاتصالات السفير الفرنسي بالقاهرة

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبحث مع سفير فرنسا بالقاهرة التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات
تحرير:أحمد البرماوي ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
لقاء وزير الاتصالات
لقاء وزير الاتصالات
استقبل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ستيفان روميتييه، سفير فرنسا بالقاهرة؛ تناول اللقاء بحث التعاون المشترك بين مصر وفرنسا في مجالات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات. وفي بداية اللقاء أكد الدكتور عمرو طلعت تميز العلاقات المصرية الفرنسية على كل الأصعدة، لا سيما في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ واستعرض الوزير استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وما تشمله من فرص واسعة للاستثمار والتعاون في ظل السعي نحو بناء الكوادر الرقمية وتحقيق التحول الرقمي.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت اهتمام مصر بمجال الذكاء الاصطناعي وأولويته على أجندة عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لا سيما استخداماته في الأبحاث التطبيقية في مجالات الزراعة، والخدمات الصحية، والمواصلات، والتصنيع، ومعالجة اللغات الطبيعية (اللغة العربية)؛ حيث يأتي الاهتمام باللغة العربية تحديدًا في
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ارتفاع أسعار الذهب 8 جنيهات اليوم 19 يوليو 2019

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 8 جنيهات في التعاملات المسائية اليوم، الجمعة، مقارنة بأسعار أمس والتعاملات الصباحية لليوم، وتشهد أسعار المعدن الأصفر عالميا حالة من عدم الاستقرار، وسجل سعر الأوقية نحو 1443 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 يوليو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الجمعة، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، مقارنة بأمس، وتشهد أسعار المعدن الأصفر عالميا حالة من عدم الاستقرار، وسجل سعر الأوقية نحو 1420 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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هل أخذت WnGo مكان دابسي في سوق النقل التشاركي؟

في أيام ظهرت شركة دابسي باعتبارها منافسا جديدا لشركتي أوبر وكريم في سوق النقل التشاركي، وسرعان ما تختفي شركة "دابسي" من المشهد وتحل مكانها شركة ونجو Wngo كبديل مصري ينافس أوبر وكريم، وكلتا الشركتين الجديدتين على السوق عرفت نفسها بأنها البديل المصري في هذا المجال الذي يستخدمه ملايين المصريين يوميا، ولكن هل تستوعب السوق شركتين مصريتين جديدتين؟ سؤال يتم طرحه، ولكن هذا في حال أنهما ظلتا منفصلتين ولم تندمجا، ففي الأيام الأخيرة بدأت تظهر ونجو بكثافة في مقابل اختفاء تدريجي لشركة دابسي التي أغلقت صفحتها على موقع فيسبوك.
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WnGo منافس مصري جديد في سوق أوبر وكريم

يبدو أن شهية الشركات المصرية والمستثمرين قد انفتحت على سوق النقل التشاركي في ظل وجود شركتي أوبر وكريم اللتين أصبحتا شركة واحدة بعملية استحواذ، وبعد ظهور شركة دابسي منذ أسبوعين، ظهرت في الأيام الماضية شركة جديدة باسم وينجو WnGo وتحمل شعارا شعبيا "توصيلك بفن.. مش عن عن"، وهي الشركة التي انتشرت إعلاناتها بشكل مكثف في غالبية الطرق الرئيسية بالقاهرة الكبرى وشوارعها، وحسب الإعلانات فمن المقرر أن تبدأ الشركة عملها بشكل رسمي في السوق المصري يوم 23 يوليو القادم.
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