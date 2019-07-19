تفاصيل لقاء وزير الاتصالات السفير الفرنسي بالقاهرة

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبحث مع سفير فرنسا بالقاهرة التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات

تحرير:أحمد البرماوي ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م

لقاء وزير الاتصالات

استقبل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ستيفان روميتييه، سفير فرنسا بالقاهرة؛ تناول اللقاء بحث التعاون المشترك بين مصر وفرنسا في مجالات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات. وفي بداية اللقاء أكد الدكتور عمرو طلعت تميز العلاقات المصرية الفرنسية على كل الأصعدة، لا سيما في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ واستعرض الوزير استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وما تشمله من فرص واسعة للاستثمار والتعاون في ظل السعي نحو بناء الكوادر الرقمية وتحقيق التحول الرقمي.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت اهتمام مصر بمجال الذكاء الاصطناعي وأولويته على أجندة عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لا سيما استخداماته في الأبحاث التطبيقية في مجالات الزراعة، والخدمات الصحية، والمواصلات، والتصنيع، ومعالجة اللغات الطبيعية (اللغة العربية)؛ حيث يأتي الاهتمام باللغة العربية تحديدًا في